Qué estrategia seguirá Nuevo León para reducir en septiembre la escasez de agua en Monterrey

El estado de Nuevo León atraviesa lo que es quizá una de las peores crisis hídrica de su historia, y aunque han pasado al menos cinco meses desde que los recortes del suministro comenzaron en Monterrey y el área metropolitana, el director general del servicio de Agua y Drenaje, Juan Ignacio Barragán Villareal, informó que será hasta el mes de septiembre -y no en agosto como se tenía previsto- cuando comience a reducirse el déficit del vital líquido.

De acuerdo con las declaraciones del funcionario, tras la incorporación de nuevas fuentes, sería hasta el cuatro de septiembre cuando Monterrey y zonas aledañas podrán disponer de unos 5 mil litros de agua por segundo, eso sin considerar la temporada de lluvias.

Autoridades del estado de Nuevo León consideraron que al disponer de ese volumen de agua se analizará si habría menos restricciones en el abasto a la zona metropolitana.

La clave del abastecimiento: acueducto “El Cuchillo II”

El Cuchillo ll es un as bajo la manga para reestablecer el acceso al agua (Foto/nl.gob.mx)

Actualmente, habitantes de Monterrey y el área metropolitana se encuentran padeciendo los estragos del desabasto de agua pues solo tienen disponible el vital líquido por un horas al día y, aún así, no alcanza para cubrir todos los sectores por lo que se están utilizando más de 300 pipas para complementar el suministro.

Por ello, Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey ha optado por absorber el 20% del costo para la construcción del Acueducto “El Cuchillo II” mismo que en un inicio pertenecía a los gobiernos municipales, detalló el gobernador de Nuevo León, Samuel García.

Del mismo modo, el polémico mandatario estatal señaló que, aunque en un inicio el Gobierno Federal planteó la participación de los municipios para que brindaran parte de su presupuesto al proyecto hídrico, se analizará la posibilidad de que esa cantidad sea cubierta por la dependencia.

“Lo más probable es que sea 50% federación, 30% el estado y 20% Agua y Drenaje. Eso se platicó el lunes, hoy se va a analizar y a plasmar en papel”, aseguró Samuel García.

La polémica de Samuel García

Samuel García ha sido severamente criticado por su manejo de la crisis hídrica (Foto: Instagram/@samuelgarcias)

Aunque tanto el Gobierno de México como el de Nuevo León continúan desplegando acciones de apoyo a la ciudadanía en el abastecimiento de agua, las polémicas declaraciones del gobernador Samuel García continúan posicionándolo en el ojo del huracán.

Desde decir que atender el desabasto no le correspondía a él hasta su escandalosa estrategia de bombardear nubes, el abanderado de Movimiento Ciudadano volvió a hacer de las suyas el pasado miércoles al reclamar a la ciudadanía el no adaptarse a la escasez de agua que atraviesa la entidad que encabeza.

Fue durante una rueda de prensa que el mandatario regio criticó a los ciudadanos y aseguró que hay gente que se baña dos veces al día mientras escucha al cantante de regional mexicano Julión Álvarez. No obstante, la ciudadanía no fue la única que recibió los regaños de Samuel García pues también el gobernador recriminó a los medios de comunicación por presuntamente no hablar del cuidado correcto del agua en sus espacios.

Asimismo, Samuel García señaló durante su intervención que las personas sólo centran su atención en la sequía que se vive en el estado y no en la que enfrenta todo el norte del país, donde incluso los golpes de calor han causado muertes.

De forma casi inmediata, las declaraciones del gobernador de Nuevo León se volvieron virales en redes sociales por lo que una avalancha de críticas, comentarios y hasta memes se desbordaron nuevamente sobre Samuel García y su admiistración.

“¿Qué modificación estás haciendo TÚ para solucionar todos los problemas de NL? ‘Ya no da’ pero tus payasadas! NL necesita gobernador no payasos”, “Necesito des ver esto *cada vez que veo algo relacionado a Samuel García*” y “Me voy a bañar con Julión Álvarez, nomás porque Samuel García lo dice y porque el bloqueo de Agua y drenaje, con permiso”, fueron algunos de los comentarios de internautas.

