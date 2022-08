AMLO se negó a opinar sobre las denuncias de la FGR contra Peña Nieto; insistió que la venganza “no es lo suyo”

AMLO se negó a opinar respecto a las carpetas de investigación abiertas contra Peña Nieto en la FGR. (Foto: Cuartoscuro)

El presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), se mostró renuente a opinar respecto a las carpetas de investigación en contra de Enrique Peña Nieto (EPN), dadas a conocer por la la Fiscalía General de la República (FGR).

Bajo el argumento de que “la venganza no es lo mío”, el tabasqueño refrendó su postura en no intervenir, ni impulsar, cualquier proceso que el órgano inicie en contra de los ex presidentes de México. Bajo ese tenor, también dijo desconocer el por qué la Fiscalía habría notificado de las denuncias el mismo día que él se negó a volver a promover algún proceso contra sus antecesores “si el pueblo no lo pide”.

“Yo creo que dio a conocer esta información porque en la mañana (del 2 de agosto) se nos preguntó y dijimos que la Fiscalía iba a investigar”, comentó este miércoles ante la prensa.

Según la FGR, Peña Nieto cuenta con tres carpetas de investigación abiertas en su contra por los delitos de enriquecimiento ilícito, delitos electorales, entre otros. (Foto: Archivo)

Cabe recordar que, en la mañanera del pasado martes, Andrés Manuel aseguró que el Ejecutivo ya no presentaría ninguna acusación contra los ex mandatarios de México por los delitos que se le imputen; esto, tras evocar el “fracaso” de la Consulta Popular para enjuiciarlos.

“Ya no es un asunto que tenga que ver con el presidente. Yo no estoy promoviendo esas denuncias. Si hay pruebas, la Fiscalía que es autónoma va a actuar”, comentó.

Así lo volvió a reiterar este 3 de agosto, desde Palacio Nacional, donde no dudó en dejar claro que sería la institución a cargo de Alejandro Gertz Manero la encargada de coordinar el proceso contra Peña Nieto. Razón por la cual, de nueva cuenta, negó intervenir de algún modo en el procedimiento; tanto así que también rechazó la posibilidad de exhortar a su antecesor de volver a México para enfrentar directamente las acusaciones.

“Eso lo tiene que decidir la Fiscalía, no me corresponde a mí. Mi fuerte no es la venganza”.





Información en desarrollo...