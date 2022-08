Javier Lozano tachó de “distractor” a las denuncias contra Peña Nieto: “No pasará nada. Mantendrán pacto de impunidad”

Javier Lozano acusó que la FGR estaría incurriendo en el principio de secrecía procesal tras dar a conocer las investigaciones emprendidas contra Peña Nieto. (Fotos: GALO CAÑAS /CUARTOSCURO.COM y Cuartoscuro)

Enrique Peña Nieto (EPN), ex presidente de México (2012-2018), ha vuelto a acaparar reflectores tras anunciarse que la Fiscalía General de la República (FGR) ya llevaría a cabo investigaciones en su contra por presunto lavado de dinero, patrimoniales, ilícitos electorales, entre otros.

La noticia generó controversia pues, si bien algunas opiniones aplaudieron el actuar de la Fiscalía, otras más la calificaron de ser “un distractor” sin posibilidad de proceder, esto, señalan, por el supuesto pacto transexenal que Peña habría entablado con el actual presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Uno de los que respaldaron dicho argumento fue el extitular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS), Javier Lozano, quien - mediante su cuenta de Twitter - agregó que el órgano está incurriendo en el principio de secrecía procesal: “Allá y los borregos que les siguen el juego”, arremetió.

“Pura madre. Un distractor más. No pasará nada. Mantendrán su pacto de impunidad. Además, violan el principio de secrecía procesal. Como dicen una cosa, dicen otra”.

"Un distractor más", así señalo Lozano a las investigaciones contra Peña Nieto. (Foto: captura de pantalla)

De acuerdo a lo informado por la institución a cargo de Alejandro Gertz Manero, el ex militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI), cuenta con tres carpetas de investigación abiertas en su contra por diversos ilícitos.

La primera de ellas, responde a la presunta comisión de delitos electorales y patrimoniales, derivado de diversas denuncias en las que se involucra a Peña Nieto con la compañía española OHL - la cual también ha vislumbrado en el juicio contra Emilio Lozoya, su entonces titular de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Una segunda carpeta es por enriquecimiento ilícito, aunque la Fiscalía refirió que continúa la recolección de dictámenes fiscales y patrimoniales, los cuales se están desahogando ante las instituciones y peritos correspondientes.

Finalmente, la última línea corresponde a la denuncia que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) dio a conocer el 7 de junio pasado, tras detectar transferencias internacionales y millonarios en las cuentas del ex mandatario - en periodos posteriores a su presidencia - y vínculos corporativos en empresas con irregularidades fiscales y financieras.

Cabe recordar que el reporte de la Unidad orilló al propio Peña Nieto a romper el silencio en sus redes sociales - donde ha mantenido un perfil bajo desde su salida de la presidencia -, afirmando que aclararía la situación de su patrimonio.

López Obrador ha sido señalado por presuntamente mantener un pacto de impunidad con su antecesor. (Foto: CUARTOSCURO.COM)

AMLO sin interés en perseguir a sus antecesores

Varias han sido los cuestionamientos hacia Andrés Manuel por el supuesto “pacto de corrupción” que habría entablado con Peña Nieto durante el relevo presidencial, en el cual - entre otros acuerdos - el tabasqueño se habría comprometido a no perseguirlo por los presuntos delitos en los que se le involucran, tales como el caso Odebrecht o La Estafa Maestra.

Este argumento, señalan las críticas, justificarían el nulo interés que López Obrador ha demostrado para enjuiciar o emprender investigaciones contra sus antecesores directos. Esto, pese a que sí ha expresado inconformidad respecto a las administraciones de Felipe Calderón y Vicente Fox, ambos del PAN; no así con Peña Nieto.

Sin embargo, la perspectiva del actual Jefe del Ejecutivo es diferente: según lo dicho en su mañanera del 2 de agosto pasado, la razón del por qué ya no promueve las denuncias a ex presidentes, responde a su ideología de “la no venganza” y “cero corrupción en adelante”.

“Ya no es un asunto que tenga que ver con el presidente. Yo no estoy promoviendo esas denuncias. Existen. Si hay pruebas, la Fiscalía que es autónoma va a actuar”, declaró horas antes que la FGR diera a conocer las tres investigaciones contra EPN.

