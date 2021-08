“No encontró un antagonista”: la razón del “fracaso” de la Consulta Popular, según Ricardo Raphael

(Fotoarte: Infobae México)

A pesar de las diversas controversias y opiniones encontradas, finalmente ayer, 1 de agosto, se llevó a cabo la Consulta Popular para enjuiciar a los ex presidentes de México, impulsada por el gobierno del actual mandatario, Andrés Manuel López Obrador (AMLO)

Sin embargo, la lluvia de críticas hacia este ejercicio democrático no cesa, pues, a horas de cerradas las casillas, la opinión pública ha detectado y arremetido hacia una nueva grieta; un nuevo talón de aquiles: la baja participación ciudadana.

Y es que para las 06:30 horas de este lunes, el Instituto Nacional Electoral (INE) reportó una participación del 7.05%, lo que significa que la consulta no alcanzó los sufragios necesarios para ser vinculante, de acuerdo con la Constitución.

Es así que personalidades de la oposición han compartido sus explicaciones sobre la posible causa de lo que califican como un “fracaso”: desde que la ciudadanía rechazó el ejercicio porque “queremos que la justicia se aplique” y no se consulte - por el lado del Partido Acción Nacional (PAN) - hasta la falta de compra de votos y la ausencia del crimen organizado que habría llevado al éxito los comicios del pasado 6 de junio, en palabras de Jesús Zambrano, presidente Partido de la Revolución Democrática (PRD).

De igual manera, líderes de opinión se unieron al debate, entre ellos, el columnista Ricardo Raphael quien señaló, en su texto para Milenio, que el descalabro de la consulta tiene como origen la ausencia de un antagonista, especialmente, de quienes están en la mira de un posible juicio.

“Nadie hizo campaña ni promovió argumentos o defendió razones para evitar el enjuiciamiento (...) no encontró antagonista de un tamaño similar que quisiera pleito o ganar, de su lado, la contienda”, expresó.

A excepción de Vicente Fox Quesada, mencionó que el resto de personajes se mantuvieron en silencio: Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo ... nadie salió en su defensa de las acusaciones imputadas.

El ex mandatario Fox Quesada, desde su cuenta de Twitter, ha participado activamente en el debate digital en contra de la Consulta Popular.

Durante toda la jornada del domingo pasado, el panista se mofó en diversos tweets de la escasez de ciudadanos y ciudadanas que acudieron a ejercer su sufragio. Asimismo, reiteró en que no participaría en ella ya que, declaró, “No me presto a farsas!!”.

“Ahora sabemos de que tamaño es la 4T: UN MICRO ORGANISMO”, “FRACASO TOTAL!!”, “Día histórico. La más baja votación de todos los tiempos!!”, fueron algunos de los comentarios que emitió en la plataforma.

Cabe resaltar que, a pesar de las mordaces críticas hacia la propuesta de Andrés Manuel, el Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, afirmó que la consulta popular “representa una experiencia exitosa más de la democracia mexicana”.

