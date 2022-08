“Ya puede salir el tal Alito”: Epigmenio Ibarra se burló de Alejandro Moreno porque no habrá nuevo audio

Epigmenio Ibarra se burló del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas (Fotos: CUARTOSCURO)

El productor Epigmenio Ibarra se burló del dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Alito Moreno Cárdenas, esto después de que la gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, publicó en su cuenta oficial de Twitter que no habría un nuevo audio del priista para este martes 2 de agosto.

“Hoy no rugirá el Jaguar, ya puede salir el tal Alito”, escribió Ibarra a través de su cuenta oficial de Twitter.

“Este perrito está triste porque se acaba de enterar que no hay Jaguar, ¡ojalá no me demanden por maltrato animal en Nuevo León! ¿Habrá alguien feliz?”, escribió Sansores a través de un tuit. Asimismo, informó que la suspensión “ilegal” de Nuevo León ya se retiró y que falta una.

Layda Sansores afirmó que no habría martes de jaguar para este 2 de agosto (FOTO: MICHAEL BALAM/CUARTOSCURO.COM)

Sin embargo, no fue el único que se burló del dirigente, pues recibió cientos de comentarios de personas mofándose de la situación. A pesar de que el audio se canceló para este martes, la gobernadora informó que se aplazaría el nuevo capítulo del ya conocido Martes del Jaguar, donde revelaría nuevas conversaciones de Alito Moreno.

Ésto con motivo de las preparaciones para su informe de gobierno. “Sobrinos, hoy no hay #MartesDelJaguar, estamos trabajando en el informe… PD: la suspensión ilegal de Nuevo León ya se tiró, falta una”, así lo escribió este martes a través de Twitter.

Cabe destacar que después de algunos martes donde se revelaron audios comprometedores del dirigente nacional del tricolor, anunció el pasado martes 19 de julio que obtuvo un amparo por parte del Juzgado Primero del Distrito del Estado de Nuevo León para que Sansores San Román frenara la emisión de los audios en su contra.

Alejandro Moreno intentó protegerse de los audios de su contra por parte de la gobernadora de Campeche (Fotos: CUARTOSCURO)

Sin embargo, los magistrados del mismo tribunal revocaron la suspensión de plano que le fue otorgado en primer lugar al priista el pasado 1° de agosto. Determinaron que el juez Víctor Hugo Alejo Guerrero, perteneciente al Juzgado Primero del mismo estado actuó de manera incorrecta al conceder la medida cautelar.

Asimismo, el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Campeche se declaró incompetente, por lo que no podrían emitir una posible orden de aprehensión en contra de la gobernadora, así como impedir que la mandataria local realice declaraciones o comentarios en contra de Alito Moreno.

El productor Epigmenio Ibarra ha respaldado en distintas ocasiones a Layda Sansores; tan solo el pasado 25 de julio, cuando la mandataria estatal anunció que impugnaría la decisión del juez que otorgó un amparo a Moreno Cárdenas, el fundador de Argos Comunicación aseguró que no se debería impedir la difusión de otros audios, pues muestran la inmundicia de ese personaje.

“Los audios de Alito no muestran sólo la inmundicia de ese personaje; retratan, de cuerpo entero ‚lo que priistas y panistas, piensan de las mujeres, de las y los periodistas. Evidencian sus métodos: plata o plomo decía antes; ‘vergaz*s’ o ‘billetazos’ ahora. No debe impedirse su difusión”, escribió.

Epigmenio Ibarra respaldó a Layda Sansores (Fotos: Cuartoscuro)

Tan solo unas cuantas horas antes de que Sansores anunciara que no habría nuevo audio de Alito Moreno, Ibarra escribió: “¿Rugirá mañana el Jaguar?”, mostrándose emocionado por esta parte del programa de la gobernadora.

Por otro lado, el periodista y productor mexicano fue blanco de críticas pues en redes sociales lo señalaron de ir en contra de la famosa “austeridad mexicana” que promovió el presidente la República, Andrés Manuel López Obrador, al ser filmado en un vuelo de primera clase de Miami a México.

