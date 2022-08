No habrá otro zarpazo del jaguar a Alito Moreno: Layda Sansores descartó revelar nuevo audio

La gobernadora de Campeche se mofó de la situación (Fotos: Cuartoscuro)

La gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, se burló de “la paz” que puede sentir el presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Alito Moreno Cárdenas, puesto que no habrá nuevo audio en su emisión Martes del Jaguar.

A través de su cuenta de Twitter, la mandataria local compartió la imagen de un perrito con una pañoleta de un jaguar y señaló que el animal se encuentra triste debido a que no se llevará a cabo la emisión en donde se han develado audios en contra del priista; sin embargo, ironizó con la esperanza de que no acusen de probable maltrato animal.

No obstante, al final de su corto mensaje lanzó una pregunta al aire y cuestionó si, por la ausencia del espacio que se poularizó en las últimas semanas, alguien podría estar feliz o en paz.

“Este perrito está triste porque se acaba de enterar que no hay Jaguar, ¡ojalá no me demanden por maltrato animal en Nuevo León! ¿Habrá alguien feliz?”, redactó este martes 2 de agosto.

Información en desarrollo...

