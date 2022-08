La última carta de Alito: el dirigente del PRI buscará frenar a Layda Sansores desde la CDMX

Alejandro Moreno aún tiene un último amparo en CDMX para frenar a Layda Sansores y su "Martes del Jaguar" (Ilustración: Infobae/Jesús Abraham Avilés Ortiz)

Alejandro Moreno, dirigente del PRI, parece estar contra las cuerdas en el caso que emprendió para blindarse de los audios que la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, había publicado en sus redes sociales durante el llamado “Martes del Jaguar”.

Esta vez, fue el Primer Tribunal Colegiado Penal de Nuevo León quienes revocaron la suspensión de plano que le fue otorgada al también conocido Alito; esto luego de reconocer que el juez Víctor Hugo Alejo actuó de manera incorrecta al conceder la medida cautelar, pues ya había declinado competencia legal para conocer el caso.

De acuerdo con los magistrados, no fue correcta la ampliación de la demanda, pues no podía pronunciarse sobre ese tema hasta que el Juzgado de Campeche informara si la aceptaba o no, lo que finalmente sucedió.

El Primer Tribunal Colegiado Penal de Nuevo León revocó la suspensión de plano que le fue otorgada al dirigente priista contra Sansores FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM

El Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Campeche se declaró incompetente para conocer la demanda de amparo de Alejandro Moreno para impedir que la mandataria local realice declaraciones, manifestaciones o comentarios en su contra.

Esta Suspensión de Oficio y de Plano fue aceptada el 19 de julio con el objetivo de que tanto la política mexicana como las autoridades del gobierno involucradas se abstengan de difundir a través de contenidos audiovisuales cualquier nueva declaración en contra de él o de otros miembros de su familia.

La última carta de Alejandro Moreno

Sin embargo, el dirigente tricolor aún tiene un as bajo la manga, pues el pasado 17 de julio de 2022, un Tribunal Colegiado en Materia Administrativa determinó que será el juzgado Décimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México quienes decidirían sobre el proceder el último amparo que busca contra los audios de Layda Sansores.

Alejandro Moreno lanzó un mensaje de unidad del PRI (Foto: Twitter/@alitomorenoc)

Un par de días más tarde, el juez Gabriel Regis López admitió a trámite la demanda de amparo y se fijó como fecha para la realizar la audiencia constitucional el día 18 de agosto de 2021. Será ahí donde se decida si conceden la suspensión definitiva.

De acuerdo con la decisión tomada por unanimidad, los magistrados aseguraron que las declaraciones, manifestaciones y comentarios a los que alude Alejandro Moreno fueron realizados en su totalidad en las redes sociales, específicamente Facebook, donde se transmite el programa “Martes del Jaguar”.

Es decir, no se trata de un medio de comunicación en el que se supedite la jurisdicción geográfica del estado de Campeche como el único territorio donde tiene alcance. Sin embargo, el juez Regis López ya había declarado incompetencia porque los actos se habrían cometido en la entidad campechana, a pesar de haber sido transmitidos por las redes sociales.

La audiencia constitucional del amparo se realizará el día 18 de agosto de 2021 (Ilustración: Jovani Pérez/Infobae)

Hasta el momento, la gobernadora de Campeche, Layda Sansores no ha hecho declaraciones al respecto, aunque la transmisión del Martes de Jaguar continuará sin los audios de Alito Moreno, y el 11 de agosto tendrá su primer informe de gobierno 2021-2022.

El también diputado federal de la bancada tricolor aseguró que la mandataria ha utilizado todos sus recursos para dañar su reputación, así como su imagen y la de su familia, razón por la que ha tratado de agotar hasta la última instancia para meter un freno a los audios en donde aparece su voz en diversas cuestiones que lo ligan a probables actos de corrupción, e incluso supuestas amenazas a la prensa.

