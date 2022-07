Por qué la comunidad LGBT+ y con VIH protestaron por el incremento de casos de viruela del mono

Protesta por atención digna fuera de la Subsecretaria de Prevención y Promoción de la Salud (Foto: Cuartoscuro)

Varios activistas de la comunidad LGBT+ y organizaciones de personas con VIH, protestaron este martes afuera de las instalaciones de la Subsecretaria de Prevención y Promoción de la Salud, esto para exigir información detallada, no discriminación y compra de vacunas ante la emergencia sanitaria por Viruela Símica para la población prioritaria, que son quienes padecen enfermedades autoinmunes.

La organización AHF México y otras organizaciones, portaban pancartas con mensajes como “¡Menos estigmas y más vacunas ya!”, “Secretaría de Salud: su falta de acción también es discriminación”, “La viruela símica es emergencia de salud” y “Ante un problema de salud global, requerimos acción local”.

Ante la exigencia de una respuesta rápida, también hicieron un llamado a que no se repita la historia de lo ocurrido hace casi ya 40 años con la epidemia del VIH y que no se cometan los mismo errores que se cometieron con la pandemia del Covid-19 en México.

Alaín Pinzón, organizador de la protesta y director de la organización VIHVE Libre, lamentó que las autoridades mexicanas actuaron lentamente en emitir información, aun cuando en mayo comenzaba a darse información sobre el brote de la llamada “Viruela del mono”.

Denunciaron igualmente la discriminación de las personas del colectivo LGBT+ y de quienes viven con VIH, pues los segundos tienen todavía más riesgos en caso de contagiarse y ambos colectivos se enfrentan a numerosos estigmas cuando acuden a los servicios sanitarios.

“Exigimos atención prioritaria, exigimos atención digna, sin discriminación, sin estigmas y que la vacunación y que la compra de la vacuna sea lo antes posible”, protestaron.

Los manifestantes exigían trato digno, vacunas y no estigmatización de la comunidad LGBT+ y con VIH (Foto: Cuartoscuro)

En un pronunciamiento firmado junto con otras 120 organizaciones de derechos humanos, las agrupaciones piden la atención focalizada en las poblaciones con mayor riesgo, sin estigmatizar sus identidades, orientaciones sexuales o prácticas sexuales.

Los manifestantes, además, han presentado anteriormente cinco exigencias al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO); a la Secretaría de Salud, encabezada por Jorge Alocer; al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSTE) y a otros servicios de salud:

-Inmediata actuación del sector salud, en particular la Secretaría de Salud y los gobiernos estatales ante la emergencia de la viruela símica.

-Claridad para el personal y las instituciones sobre los procesos de detección, notificación, tratamiento y recomendaciones basadas en la evidencia científica y no en l os prejuicios y estigmas del personal médico.

-Información oportuna para toda la población y campañas dirigidas a los hombres que tienen sexo con otros hombres, así como las personas que viven con VIH.

-Compra inmediata de vacunas para prevenir la viruela del mono y una estrategia de vacunación que permita frenar el actual brote, lo más pronto posible.

-Coordinación permanente entre el Gobierno, sociedad civil, comunidad académica y sector privado para agilizar y simplificar los esfuerzos relacionados con la viruela.

Manifestantes frente Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud (Foto: Cuartoscuro)

Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), de los 3 mil 772 casos confirmados de 18 países y territorios de las Américas, 99% son hombres y la mayoría se identifican como hombres que tienen sexo con otros hombres.

Estos datos concuerdan con un estudio científico titulado “Monkeypox Virus Infection in Humans across 16 Countries. April–June 2022″ publicado en The New England Journal of Medicine, en el cual participaron 16 países incluyendo México. La investigación concluye que el actual brote se concentra en hombres que tienen relaciones íntimas homosexuales.

No obstante, ante la desinformación y los prejuicios por estos hechos, las autoridades federales han pedido no relacionar la viruela símica con la comunidad LGBT+, ya que eso solo provoca discriminación.

Al respecto, explicaron que el vincular la enfermedad también conocida como viruela de mono con “los hombres que tienen sexo con otros hombres y las personas gay”, solo genera estigma, así como que las personas no quieran recibir atención médica por esta misma razón.

Por otra parte, afirmaron que atribuir la transmisión de este virus solamente al contacto sexual, “es prematura y alimenta estereotipos que vulneran los derechos humanos de las personas”. Igualmente, aclararon que la enfermedad puede afectar a todas las personas “sin ninguna distinción de su expresión sexual e identidad de género”.

López Gatell brindó información sobre la Viruela del Mono en la conferencia matutina del 26 de julio (Fotos: Gobierno de México/Getty Images)

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, ha minimizado la emergencia sanitaria al decir que la viruela del mono es una enfermedad infecciosa de baja letalidad que causa poco daño, excepto en personas con inmunosupresión que “tienen caídas graves en las defensas del organismo”.

En México, agregó, se han detectado 60 casos en 11 entidades de la república hasta este 26 de julio y se espera que haya más detectados a partir de la vigilancia activa.

