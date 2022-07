Higinio Martínez aseguró que el nuevo gobernador del Estado de México será del grupo Texcoco

Higinio Martínez aceptó la encuesta de Morena como método para designar candidato en Edomex (Foto: Twitter / @higinio_mtz)

Higinio Martínez Miranda, senador de la República por Morena, presume que tres miembros del Grupo Texcoco son finalistas de ese partido para definir la candidatura al gobierno del Estado de México en la elección de 2023, y de vencer a la alianza del PRI-PAN-PRD desplazarán del Palacio de Gobierno mexiquense al Grupo Atlacomulco, al que pertenece el actual gobernador, Alfredo del Mazo.

Ubicado en segundo lugar en la carrera interna de Morena para el proceso de 2023, Higinio Martínez aceleró el ritmo de su campaña y, al estilo del presidente Andrés Manuel López Obrador, ha presumido su recorrido por los distintos municipios de la entidad.

Este miércoles anunció su recorrido por Ixtapan de la Sal, “uno de los municipios más bonitos del Estado y con mayor potencial turístico”, destacó.

En la lista final de Morena de cara a la encuesta final para definir la candidatura a la gubernatura en 2023 incluye a Delfina Gómez, secretaria de Educación Pública, Horacio Duarte Olivares, titular de la Agencia Nacional de Aduanas, ambos del Grupo Texcoco, fundado por Higinio Martínez en la década de los noventa.

Como cuarto finalista del partido guinda, se encuentra el alcalde con licencia de Ecatapec, Fernando Vilchis, quien también ha trabajado bajo la coordinación de Martínez Miranda.

A través de sus redes sociales, el senador de Morena publicó un mensaje para recordar que desde hace tres años adelantó que el próximo dirigente (por no decir gobernador) en el Edomex será de Morena y se mostró orgulloso que los cuatro finalistas provienen del Grupo de Acción Política (Grupo Texcoco), fundado por él mismo en 1994, bajo el cobijo del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

“No es por presumir, pero los cuatro provenimos del mismo equipo de trabajo que me ha tocado coordinar desde hace muchos años, obvio con sus diferencias naturales. No deja de ser un timbre de orgullo, por la labor que hemos hecho en mi estado durante los últimos 30 años.

Aunque Higinio Martínez obtuvo el segundo lugar en la reciente encuesta de Morena, la maestra Delfina Gómez consiguió un cómodo primer lugar, además es considerada como la preferida del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien la arropó como parte de su gabinete legal.

Ante la ventaja que parece tener la secretaria de Educación Pública, el líder mexiquense en la región de Texcoco, Higinio Martínez, afirmó que está en manos de los dirigentes nacionales la responsabilidad de la definición de la candidatura.

Para el senador, un integrante del Grupo Texcoco gobernará a la entidad con 18 millones de habitantes, que desde hace casi siete décadas ha estado bajo el control del Grupo Atlacomulco.

El presidente del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Mario Delgado Carrillo, anunció el pasado 20 de julio que su partido ganará en los comicios del Estado de México en 2023, pues a menos de un año de la elección están “por encima” de la “alianza tóxica” de Va por México.

De acuerdo con los resultados presentados este miércoles 20 de julio, la actual secretaria de Educación Pública del gobierno federal, Delfina Gómez, luce como la aspirante con mayores posibilidades de quedarse con la candidatura pues obtuvo un 47.3% de reconocimiento entre los electores mexiquenses.

No obstante, la maestra Delfina no se presentó personalmente al acto donde la dirigencia nacional de su partido mostró los resultados de la primera etapa para definir la candidatura al gobierno del Estado de México que está por arrancar formalmente en los siguientes meses.

