Cayó presunto miembro del Cártel de Sinaloa acusado de asesinar a un elemento de la GN en 2021

Autoridades de la Ciudad de México y fuentes extraoficiales confirmaron la detención (Foto: SSC a través del titular Omar García Harfuch)

Con la estrategia de seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador en la mira de la opinión pública, esta mañana -a través de un comunicado en conjunto- dependencias gubernamentales informaron sobre la detención de un posible miembro del Cártel del Pacífico, célula delictiva cuyas operaciones se centran principalmente en el estado de Sinaloa pero que, poco a poco, han buscado extenderse a diferentes puntos de la República Mexicana.

Pese a que en el informe oficial autoridades no revelaron la identidad del sujeto y se limitaron a informar que posiblemente pertenecía a un grupo delictivo, el periodista especialista en temas de seguridad, Carlos Jiménez, compartió a través de su cuenta verificada en Twitter que el hombre está identificado como Arturo “Z” y que la célula criminal a la que pertenece es nada más y nada menos que el Cártel de Sinaloa o del Pacífico.

Cabe mencionar que la detención sucedió en las calles de la colonia Mayorazgos del Bosque, municipio de Atizapán de Zaragoza y fue resultado de una operación coordinada con efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), la Fiscalía General de Justicia, ambas de la Ciudad de México, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Guardia Nacional y autoridades del Estado de México.

El periodista Carlos Jiménes informó sobre la detención del hombre y brindó detalles extras al comunicado oficial (Foto: Twitter/@c4jimenez)

En tanto, autoridades señalaron que la detención fue resultado del intercambio de información con equipos de inteligencia, así como del seguimiento de investigaciones de gabinete y campo desarrolladas por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Lo anterior permitió identificar los movimientos de una célula delictiva probablemente dedicada a la comercialización y fabricación de drogas convencionales y sintéticas que eran distribuidas principalmente en Guanajuato y la capital mexicana.

Fue así como se logró identificar a Arturo “Z” como el presunto líder de la célula delictiva pues tenía un inmueble en la colonia Narvarte Poniente de la alcaldía Benito Juárez donde aparentemente se realizaban actividades ilícitas, precedentes que orillaron a autoridades a implementar vigilancia fijas y móviles, así como recorridos de reconocimiento.

En marzo de 2022, el ahora detenido se trasladó a Celaya, Guanajuato, para evitar su detención; posteriormente cambió su domicilio de residencia hacia el Estado de México, entidad en donde se desplegó un operativo estratégico en el que -de acuerdo con las autoridades- se actuó sin uso de violencia y en estricto apego al protocolo de actuación policial respeto a los derechos humanos.

El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) dio parte de la detención a través de su cuenta oficial de Twitter (Foto: Twitter / @OHarfuch)

A través de su cuenta oficial de Twitter, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Omar García Harfuch, dio parte de la detención del hombre que -aseguró- operaba para una célula delictiva que lleva a cabvo actividades ilícitas tanto en Guanajuato como en la Ciudad de México.

Del mismo modo, el funcionario hizo especial énfasis en destacar que Arturo “Z” contaba con una orden de aprehensión en su contra por presuntamente haber matado a un miembro de la Guardia Nacional en las inmediaciones de la alcaldía Iztapalapa en 2021.

Por dichos motivos, al hombre le fue leída la Cartilla de Derechos que Asisten a las Personas en Detención y fue puesto a disposición del agente dle Ministerio Público correspondiente, donde se determinará su situación jurídica y se dará seguimiento a las investigaciones.

Fue así como tanto las instituciones de seguridad federales como las locales reafirmaron su compromiso de actuar en coordinación, en estricto apego al marco de la ley para detener a los generadores de violencia y, de este modo, garantizar la paz y seguridad de las y los mexicanos.

Finalmente destaca que la detención del hombre se da en un contexto en el que el aumento de violencia en el país le ha valido al presidente Andrés Manuel López Obrador ser foco de críticas por la estrategia de seguridad que ha implementado en el país bajo el eslogan de “Abrazos, no balazos”, no obstante, el as bajo la manga del mandatario tabasqueño al parecer se encuentra en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y la política de Cero Impunidad del gobierno federal, mismas que lograron ésta detención y la de los operadores de “Los Chapitos” en Topilejo.

