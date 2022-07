“No hay ninguna violación al T-MEC”: AMLO reiteró que México no ha incumplido con ningún compromiso

Foto: REUTERS/Edgard Garrido/ Archivo

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reiteró que “no hay ninguna violación” al Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) ni se está incumpliendo con compromisos internacionales.

“Bueno, en primer lugar decir que no hay ninguna violación al Tratado, que le quede la tranquilidad al pueblo de México, que no estamos incumpliendo ningún compromiso. Que cuidamos desde el inicio del gobierno no comprometer el petróleo, que eso nos llevó a detener la negociación casi dos semanas porque el gobierno anterior había ofrecido un capítulo especial del tratado entregando el petróleo, así de claro”, señaló el mandatario en su tradicional conferencia matutina de este viernes.

Recordó que en ese momento él era presidente electo por lo que había un equipo en el que participó como observadores en las negociaciones del T-MEC y ellos rechazaron que se entregara el petróleo.

“Nosotros estábamos como observadores porque aún era presidente electo cuando Jesús Seade me informa que hay esta propuesta, le pido que venga a México y se analiza el capítulo que ya habían aceptado las autoridades mexicanas en ese entonces, de manera especial el secretario (Luis) Videgaray y Guajardo (Ildefonso) y nosotros dijimos que no estábamos de acuerdo.. se molestaron los negociadores del gobierno de Estados Unidos y se levantaron de la mesa”, recordó.

Foto: EFE/Edgar Ávila/Archivo

López Obrador señaló que hubo planteamientos “acerca de que lo mismo de siempre: que si no aceptábamos nos iba a ir muy mal, que iba a haber devaluación y dijimos no, queremos que cambie el capitulo, es más, que nos toque el tema”, señaló.

“Pasó el tiempo, ellos no querían informarle al presidente (Donald) Trump porque consideraban que se iba a agravar la situación, al final tuvieron que decirle y la respuesta del presidente Trump fue que aceptara lo que nosotros proponíamos y por eso el capítulo (octavo) se limita a dos párrafos. Porque es motivo de orgullo, fue lo primero que hicimos.. resistir esa presión porque los gobiernos neoliberales ya habían aceptado en todos los acuerdo que se negociara el petróleo .. por eso el razonamiento de EEUU era por qué con ellos no si ya se habían suscrito acuerdo incluso con Canadá y lo estaban considerando como un hecho discriminatorio”, señaló.

El mandatario mexicano leyó el capítulo 8 que habla sobre “el reconocimiento de la propiedad directa, inalienable e imprescriptible del Estado mexicano sobre hidrocarburos” y señala el pleno respeto a la soberanía de México sobre el petróleo y los demás hidrocarburos, mediante el reconocimiento de su propiedad directa, inalienable e imprescriptible sobre dichos recursos.

Incluso en el apartado 8.1 se apunta que México tiene pleno derecho para modificar su Constitución en materia energética. Sin embargo, el mismo artículo destaca que los cambios deben ser sin perjuicio de los derechos y remedios conforme al Tratado comercial, por lo que EEUU y Canadá no renuncian a los derechos o mecanismos de impugnación.

Información en desarrollo….