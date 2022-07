Javier Lozano comparó la caída del helicóptero de la Marina con el caso de los Moreno Valle: “Serenidad y paciencia”

Javier Lozano comparó la caída del helicóptero de la Marina con el accidente aéreo en el que murieron los panistas Martha Erika Alonso y Rafael Moreno Valle (Fotos: Cuartoscuro//REUTERS/Stringer)

El polémico diputado del Partido Acción Nacional (PAN), Javier Lozano Alarcón, comparó la caída del helicóptero en la que fallecieron 14 miembros de la Secretaría de Marina (Semar), con el accidente aéreo en el que murieron los panistas Martha Erika Alonso y Rafael Moreno Valle el pasado 24 de diciembre del 2018.

Y es que luego de que la Secretaría de Marina solicitó a la opinión pública esperar a que termine la investigación sobre la caída del helicóptero de la Armada de México en Los Mochis, Sinaloa, para evitar especulaciones sobre lo ocurrido, el legislador del blanquiazul aseguró que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) vuelve a usar el mismo método que en el caso de los Moreno Valle.

Según explicó este viernes 22 de julio el ex titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) en su cuenta oficial de Twitter, la administración de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) pide “serenidad y paciencia” con el fin de olvidar el caso.

“Más o menos como el caso de Martha Érika Alonso y Rafa Moreno Valle, hombre. Serenidad y paciencia”

Según explicó Lozano, la administración de Morena pide “serenidad y paciencia” con el fin de olvidar el caso (Foto: Twitter/@JLozanoA)

Cabe recordar que el pasado viernes 15 de julio la Secretaría de Marina y la Fiscalía General de la República (FGR) implementaron un operativo para detener al líder del extinto Cártel de Guadalajara, Rafael Caro Quintero, en la comunidad de Choix, Sinaloa.

Además de los efectivos desplegados en tierra, brindaron apoyo tres helicópteros Black Hawk, sin embargo, tras capturar al llamado Narco de narcos, una de las aeronaves se desplomó y cobró la vida de 14 elementos de la Marina.

El hecho causó conmoción entre la población, pues al confirmarse que el helicóptero era parte de la operación, los usuarios comenzaron a sugerir que fue derribado por el crimen organizado.

Tras capturar al llamado Narco de narcos, una de las aeronaves se desplomó y cobró la vida de 14 elementos de la Marina (Fotos: Capturas de pantalla)

No obstante, Semar aclaró el 18 de julio que la aeronave no fue derribada, sino que se precipitó a causa de un accidente. Así también lo confirmó el presidente López Obrador durante su conferencia de prensa matutina: “El helicóptero no fue derribado, si no que se siniestró a causa de un accidente, del cual no se ha precisado las causas”.

Asimismo, este viernes la Secretaría de Marina informó que la Fiscalía General de la República se encarga de las investigaciones sobre el accidente del helicóptero para determinar las causas que lo originaron.

“Esta Secretaría pide atentamente a la opinión pública esperar a que se obtengan los resultados de la investigación que efectúa la FGR, para evitar especulaciones sobre lo ocurrido con citada aeronave de la Armada de México”, agregó.

Tras más de tres años de investigación, la Fiscalía publicó el 22 de marzo de este año un reporte sobre los dictámenes técnicos del accidente (REUTERS/Imelda Medina)

Algo parecido sucedió con el accidente aéreo en el que fallecieron la entonces gobernadora de Puebla, Martha Erika Alonso, y su esposo Rafael Moreno Valle, senador por Acción Nacional, el 24 de diciembre de 2018.

Pues tras más de tres años de investigación, la Fiscalía de la República publicó el 22 de marzo de este año un reporte sobre los dictámenes técnicos del accidente, en el que se aclaró que el proceso se lleva a cabo en el ámbito judicial de Puebla y que la FGR mantiene abierta la investigación.

“Desde diciembre de 2018, en que ocurrió el accidente del helicóptero donde viajaba la gobernadora de Puebla y su esposo, la FGR convocó a la Fiscalía del Estado de Puebla para que la investigación correspondiente se llevará a cabo en ese estado, con la participación permanente de la FGR, para así mostrar la transparencia y la imparcialidad en ese caso”, se lee en el comunicado.

SEGUIR LEYENDO: