Luz Raquel y Giovanni López: los casos que evidenciaron la crisis al interior de la Policía de Jalisco

Los casos de Luz Raquel y Giovanni López evidenciaron la crisis de la Policía en Jalisco (Foto: Twitter / @SonitaR_ / Cortesía)

La administración de Enrique Alfaro recientemente se vio trastocada por el feminicidio de Luz Raquel Padilla, quien fue ultimada en Zapopan el 16 de julio y generó indignación y reclamos en todo México; sin embargo, este atentado no es el primero que incendia el gobierno en Jalisco, pues en 2020 el caso de Giovanni López acaparó la óptica nacional.

Desde que se dio a conocer el feminicidio de Luz Raquel, las redes sociales estallaron contra el gobierno de Alfaro, pues la ahora occisa reportó en repetidas ocasiones a las autoridades competentes las amenazas de las que fue objeto y que, a los pocos días, fue víctima.

En las paredes aledañas al departamento en el que vivía con su hijo, Padilla reportó mensajes amenazantes contra ella: “Te vaz a morir Lus”(sic) y “Te voy a quemar viva”, fueron algunas de las leyendas que le dieron la vuelta a todo México. Al respecto, se destaca que el atentado en el que asesinaron a Luz Raquel fue con fuego.

Luz Raquel Padilla era madre de un menor con autismo (Foto: Twitter / @GutirrezPadilla)

Al respecto, la administración local refirió que la Policía municipal tomó cartas en el asunto e implementó medidas cautelares para garantizar la integridad de Luz Raquel, esto porque Enrique Alfaro sostuvo que las autoridades de Zapopan actuaron conforme a derecho para proteger a la hoy muerta.

“Luz tenía medidas de protección vigentes y una carpeta judicializada, en coordinación con la Policía Zapopan”, aseguró, además de que dijo que había rondines de vigilancia y se le dio atención de manera personal; sin embargo reconoció que esto no sirvió, pues la mujer fue asesinada el sábado 16 de julio.

Este jueves 21, el gobernador señaló que el hijo de la víctima recibirá la ayuda que necesita, esto porque el menor es un joven que vive con autismo y, tras la pérdida de su madre, el gobierno local se coordinará para que sea atendido de manera particular, esto en paralelo a las diligencias judiciales en el caso de feminicidio.

La víctima reportó a tiempo las amenazas de las que fe objeto y la Policía no la pudo cuidar (Foto: Reuters / Fernando Carranza)

“Personalmente, seguiré al pendiente de que su familia, particularmente a su hijo, quien requiere atención y educación especial, reciba el seguimiento adecuado a sus necesidades”

Sin embargo, a dicha publicación no le faltaron los reclamos ciudadanos, que sostuvieron que la ayuda llega tarde: “No es que no hicieron todo, la ignoraron . Lo que están haciendo es tapando el hoyo una vez que pasó el accidente […] Ojalá hubiera estado al pendiente antes y no ya que sucedió todo. Vergüenza da Sr”, fueron algunos de los reclamos que se presentaron en redes sociales.

Otro episodio tétrico del desempeño de la Policía en Jalisco en lo que va de esta administración es el caso de Giovanni López, quien murió por traumatismo craneoencefálico en mayo de 2020, siendo que la última vez que se le vio con vida fue cuando elementos municipales lo detuvieron por la altísima falta de no traer puesto el cubrebocas.

La última vez que se le vio con vida, Giovanni fue golpeado por policías municipales que lo arrestaron por no traer puesto el cubrebocas (Foto: Archivo)

Este caso indignó a miles de mexicanos, pues el cuerpo de López tenía marcas evidentes de tortura: golpes en la cabeza y en el cuerpo y un balazo en una pierna. De acuerdo con Christian López, hermano de la víctima, personal de la Policía municipal de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, detuvieron a Giovanni la noche del lunes 4 por no traer puesto el cubrebocas en vía pública, algo considerado falta administrativa gracias al gobierno estatal.

Durante la detención los familiares de Giovanni exigieron saber el lugar en el que permanecería. Por su cuenta, los uniformados golpearon y sometieron al trabajador de construcción hasta que lo treparon a una patrulla. En el testimonio de Christian se especifica que fueron al rededor de 10 elementos los que agredieron a su hermano.

“Te voy a matar a ti”, le dijo el comandante a Giovanni. “Si me lo matas, yo sé quién fue. De todos modos te estoy grabando”, contestó Christian. Después establecieron contacto con Eduardo Cervantes Aguilar, el alcalde de la demarcación, quien sostuvo que se lo iban a entregar vivo al día siguiente a las 10:00 horas (tiempo local); sin embargo, esto no ocurrió.

