“Está mal de sus facultades mentales”: Javier Lozano exigió a AMLO que el T-MEC sea de seguridad nacional

Javier Lozano volvió a arremeter contra AMLO (Fotos: Cuartoscuro)

El extitular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS), Javier Lozano Alarcón, estalló contra el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y su reacción al darse a conocer el reclamo que lanzaron los Estados Unidos y Canadá al considerar que la política energética mexicana perjudica a sus empresas.

Por medio de sus redes sociales, el militante del Partido Acción Nacional (PAN) aseveró que, más allá de las críticas, bromas o ataques al mandatario, López Obrador “está mal de sus facultades mentales”; sin embargo, lamentó que tal situación nunca vaya a cambiar, debido a que, dijo, el jefe del ejecutivo no reconoce los problemas que tiene.

El panista agregó que el principal problema que tiene el país es que Andrés Manuel es el Presidente de la República, el cual presuntamente cataloga proyectos o actividades como “seguridad nacional” a su conveniencia, esto luego de que se dio a conocer que así se nombró al Tren Maya, pero no a los conflictos energéticos con los vecinos del norte.

“No es crítica, no es broma, no es ataque. Es diagnóstico: este hombre está mal de sus facultades mentales. No lo reconocerá. Nadie cercano se lo dirá. No lo trabajará. Ahí se quedará. El problema es que es presidente de México. Este sí es un tema de seguridad nacional”, redactó este miércoles 20 de julio.

El panista le dedicó un nuevo tuit a AMLO (Foto: Twitter/@JLozanoA)

Las palabras del exfuncionario fueron en respuesta a la forma en que abordó el tema de la inconformidad internacional el presidente mexicano durante la conferencia mañanera, pues éste señaló que las inconformidades de las empresas mexicanas son la semilla que germinaron en el reclamo de EEUU y Canadá.

“Hay una inconformidad promovida por algunos empresarios, más que nada, de México más que los estadounidenses o canadienses sobre nuestra política energética”

Aunado a ello, el tabasqueño minimizó la medida al insinuar, por una parte, que esta figura solo se trata de un procedimiento de rutina, el cual, dijo, cualquiera de las naciones puede recurrir ante un posible incumplimiento de las cláusulas acordadas en el marco del Tratado de Libre Comercio.

“Es un mecanismo que está establecido de revisión [...] Se ha usado ya. Incluso nosotros lo hemos pedido este mecanismo de aclaración”, comentó en su conferencia de prensa desde Palacio Nacional.

Andrés Manuel López Obrador utilizó canción del Chico Che para fijar postura sobre controversia con el T-MEC (Foto: Captura de pantalla / Gobierno federal)

Finalmente, la parte más polémica de su declaración fue cuando sentenció que la petición estadunidense ha sido agravada por medios y personalidades que él cataloga de “fifís” y “conservadores” en México; señalándolos de “estar ansiosos” ante una posible sanción a la política energética por parte de EEUU, pese a que no hay conflictos entre las naciones.

“Ahora traen eso. No va a pasar nada, pero ya se están frotando las manos de que ‘ahora sí’”

Incluso, y como suele ser costumbre, el mandatario pidió proyectar la canción Uy que miedo, de Chico Che, para mofarse de dichas crítica: “Nos tienen muy preocupados”, ironizó entre risas.

AMLO ha asegurado que tiene una nueva buena relación con EEUU (Foto: Twitter/@USAmbMex)

Horas más tarde, el gobierno de Canadá anunció que se unirá a la controversia interpuesta por Estados Unidos en contra de México al considerar que la política energética es violatoria del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

El ministerio de Canadá de Comercio Internacional, Promoción de Exportaciones, Pequeñas Empresas dijo a Reuters precisó que lanzará sus propias consultas, pero está de acuerdo con Estados Unidos de que los cambios en política energética van en contra del T-MEC.

