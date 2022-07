“Tenemos que cerrar filas por México”: Alito Moreno aseguró que Morena no conoce a los priistas

Durante el fin de semana, Alito se reunió con militancia priista, pese a audioescándalos (Foto: PRI)

El presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Alito Moreno Cárdenas, mandó un mensaje al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y advirtió que éstos no conocen la verdadera esencia del partido que se fundó en la segunda década del siglo XX.

Durante su visita a Michoacán, el líder del tricolor aseveró que el partido guinda ha buscado difamar y calumniar, así como dañar la autoestima de todos los que no piensan igual que el gobierno federal, específicamente como el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

No obstante, puntualizó que al interior del priismo lo que sobra sobra es la voluntad y los pantalones para trabajar a favor del país, situación que lo motivó a asegurar que el siguiente paso para el instituto será permanecer cerca de la ciudadanía todos los días.

“los que están allá afuera nos quieren difamar y calumniar; nos quieren destrozar en nuestra autoestima. Pero hoy le decimos a Morena que no conocen a los priistas. Nos sobra voluntad, carácter y pantalones para trabajar por este país todos los días y para estar cerca de los ciudadanos”, expresó el también diputado federal.

Moreno Cárdenas presumió su "cercanía" con la militancia (Foto: PRI)

No obstante, ahí no concluyeron sus declaraciones y sentenció que lo que necesita México son mujeres y hombres valientes que defiendan las instituciones democráticas, así como que pongan por encima de los intereses personales la defensa de la vida democrática.

Instó a la militancia michoacana del PRI a no quedarse callados ante las injusticias, especialmente porque, desde su perspectiva, el país no va por buen rumbo en ningún ámbito de la vida social, especialmente en la salud, educación y seguridad.

“(El presidente AMLO) ha hecho que en nuevo de cada 10 hospitales de México no haya medicamentos, que no haya apoyo para las mujeres, que no haya apoyo para las viviendas; han destrozado el campo, que han alejado la inversión y que hoy el país está sumido en la peor inseguridad”

Finalmente, destacó que la reflexión que debe hacerse es que se tienen que sumar esfuerzos y trabajar: “Estamos dando la batalla todos los días, levantando la voz para que haya más y mejores oportunidades en todo México”, expresó.

Osorio Chong ha pedido la destitución de Alito Moreno (Fotos: Cuartoscuro)

No obstante, el líder de la bancada del Partido Revolucionario Institucional en el Senado de la República, Miguel Ángel Osorio Chong, volvió a mostrar su inconformidad con la dirigencia de Moreno Cárdenas, especialmente desde que se dieron a conocer unos audios que presuntamente lo acusan de haber cometido delitos del orden federal.

El extitular de la Secretaría de Gobernación (Segob) se lanzó fuertemente contra el exgobernador de Campeche y lo acusó de presuntamente prometer cargos y lugares en los congresos estatales con el fin de mantenerse en el poder.

Sin embargo, le mandó un mensaje y le dejó en claro que el tricolor no es de su propiedad; además, aseguró que la exigencia que él presenta no es en solitario, puesto que existen muchos detractores de la forma en que se está llevando a cabo el desarrollo partidario.

“(Busca) apropiarse de lo que no es de él, de lo que no entiende que no le pertenece, él es hoy el dirigente, pero no es el dueño del partido y por eso mi exigencia, una y otra vez, primero que renuncie. Con qué cara ve hoy a la militancia a la que (le) habla de democracia, a la que le habla de inclusión”, indicó.

Asimismo, sobre el más reciente audio que dio a conocer la gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, el senador se mostró preocupado por los “alcances” de las amenazas que refirió el diputado federal en el audio.

