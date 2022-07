La riqueza de los gobernadores: Rubén Rocha Moya, el gober “suertudo” que ganó un auto en una rifa

(Ilustración: Jovani Pérez)

A sus 73 años de edad, Rubén Rocha Moya ha desfilado por diversos partidos políticos, pero fue con el oficialista Movimiento Regeneración Nacional (Morena) que finalmente logró probar las mieles de la victoria en las elecciones de 2021 y convertirse en el gobernador de Sinaloa, la cuna de uno de los cárteles del narcotráfico más importantes.

“La tercera es la vencida” bien podría ser el lema del ex rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), quien tuvo que contender en tres ocasiones diferentes (una con con el Movimiento Popular Sinaloense, otra con el Partido de la Revolución Democrática y una más con Morena) hasta que finalmente logró ocupar el cargo que tanto anhelaba.

En la jornada electoral del 6 de junio de 2021, el político se convirtió en el candidato con mayor porcentaje de votación (56.60%) de las 15 gubernaturas que estuvieron en juego.

Pese a haber cumplido su deseo de tomar las riendas de unas de las entidades más conflictivas, los resultados no han sido los esperados al menos en materia de seguridad: Sinaloa ha registrado cada mes un aumento en su cifra de homicidios dolosos y sólo de enero a mayo de 2022 ya suman 191 homicidios dolosos.

A esta escandalosa cifra se suma la de otros problemas como los delitos contra la libertad personal que han tenido un aumento del 1%; el repunte en los delitos sexuales en un 26.15%; el robo, con un aumento de 3.76%; la violencia familiar con un alza de 2.17%; entre otros.

Sinaloa no es algo desconocido para Rocha Moya, pues además de haber nacido en Badiraguato ―la misma tierra que vio nacer a Joaquín “El Chapo” Guzmán, cofundador del Cártel de Sinaloa, y Rafael Caro Quintero “El príncipe del narco”― fungió como coordinador de asesores de sus antecesores priistas Jesús Aguilar Padilla y Quirino Ordaz; décadas antes también fue diputado local (1983-1986).

El papel que ha jugado el académico para apoyar al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), y que lo habrían llevado a ser el morenista “premiado” para contender en las elecciones, fue más notorio durante su periodo como senador de la República de 2018 a 2021, tiempo en el que impulsó y aprobó iniciativas de ley como los programas de Bienestar, Jóvenes Construyendo el Futuro, entre otras.

Asimismo, fue uno de los defensores del actuar de la Cuarta Transformación luego del llamado “Culiacanazo” ―episodio en el que se ordenó la liberación del hijo de “El Chapo”, Ovidio Guzmán― y que calificó de “un gran acierto” para “proteger a la ciudadanía”.

Según el diario Milenio, Rubén Rocha fue investigado por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) mientras era candidato por sus presuntos nexos con el narcotráfico, sin embargo, él ha negado relación con algún grupo criminal.

“(...) Si me están investigando que me investiguen. Eso no tiene para mí ningún problema porque finalmente los hombres públicos estamos dispuestos a ser investigados para darle a conocer a la sociedad qué somos. Niego categóricamente alguna relación ahora, o en época de campaña, ni antes de la campaña. Ni pretendemos tenerla, ni a título institucional”, dijo en su momento.

(Foto: Facebook/Rubén Rocha Moya)

En tanto, la periodista Anabel Hernández comentó recientemente que la victoria de Rocha Moya en Sinaloa es una de las pruebas que hay sobre el presunto pacto realizado el año pasado entre Morena y los hijos de “El Chapo” para impulsar a los candidatos de la alianza guinda.

Tras el reciente enfrentamiento entre elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) en San Miguel Topilejo (al sur de la Ciudad de México con un grupo armado que portaban insignias con las iniciales “JGL” (Joaquín Guzmán Loera) y la imagen de un ratón, en alusión al apodo de Ovidio Guzmán, el gobernador Rocha Moya estuvo en la mira luego de señalar que estos no eran indicios suficientes para asegurar que se trató de gente del Cártel de Sinaloa, como lo insinuó Omar García Harfuch.

“Ningún razonamiento nos dice que son de Sinaloa, se han encontrado delincuentes vestidos de militares o de la Marina y no son militares, pueden traer lo que quieran. Los que hacen delincuencia se disfrazan, pero eso no te dice nada el que traigan iniciales, insignias, esto o aquello, esas insignias no es como para sacar una conclusión”, aseveró.

En este panorama y como parte de la serie de textos sobre “la riqueza de los gobernadores”, Infobae México realizó una revisión a la declaración patrimonial de Rubén Rocha Moya a cargo de la entidad bastión del Cártel de Sinaloa.

Pensión y jubilación

De acuerdo con la declaración patrimonial de Rubén Rocha Moya presentada el 31 de mayo de 2022 y consultada a través de Declaranet, el gobernador dijo tener del 1 de enero de 2021 al 31 de diciembre del mismo año ingresos por 352 mil 290 pesos.

De ese total, al menos 131 mil 669 pesos fueron ingresos por su cargo público como senador (enero a noviembre) y gobernador (los últimos dos meses del año); mientras que 220 mil 621 pesos los obtuvo por “otros ingresos” que no detalló.

Sobre tener dinero por actividad industrial, comercial y/o empresarial, el político dejó el campo vacío y la misma situación se dio en el rubro de ingresos por servicios profesionales, consultorías y/o asesorías.

En tanto, el gobernador negó tener dinero proveniente de actividades financieras y enajenación de bienes como muebles, inmuebles o vehículos.

El gobernador también percibió 43 mil 486 pesos de una pensión de viudez de Socorro Ruiz Carrasco, su esposa fallecida en el 2016. De igual forma, recibe dinero de dos jubilaciones: la primera, 72 mil 699 pesos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y 104 mil 436 pesos provenientes de la UAS.

El carro de un peso

La declaración realizada por el ex académico deja ver que lleva 38 años con un solo inmueble. Se trata de una casa que adquirió el 22 de octubre de 1984 que contaba con 72 metros cuadrados y 155 metros cuadrados de construcción con un valor de 650 mil pesos que pagó al contado.

De igual forma, el sinaloense posee un automóvil. Se trata de un Volkswagen Gol modelo 2017 que obtuvo a través de una rifa o sorteo el 14 de junio de 2017.

Aunque un funcionario obtenga un bien a través de donaciones o sorteos, se debe precisar el valor de éste, no obstante, el mandatario registró que el valor del vehículo fue de un peso.

Para recibir con la mejor energía el Año Nuevo, el 1 de enero de 2016 el también autor del libro El disimulo, así nació el narco, adquirió en Liverpool, Muebles Dico, Quarto Galería, Tendenzias y Spazio muebles y accesorios para su casa con un valor de 500 mil pesos, mismos que pagó al contado.

El excongresista apuntó que al cierre del 2021 contaba con al menos cinco inversiones en diversos bancos en México: una cuenta de ahorro y otra cuenta maestra en Banamex; una cuenta de ahorro en Banorte y Scotiabank; y una cuenta de depósitos a plazos en Banorte.

Créditos para un carro y una casa

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. (Foto: Presidencia de México)

Un mes antes de ganar su vehículo sorteado, al político se le había autorizado un crédito automotriz por 850 mil pesos el 15 de mayo de 2017 en el banco Scotiabank, sin embargo, no detalla si luego de ganar la rifa del otro automóvil regresó el dinero del crédito o lo gastó.

Otra deuda más la adquirió el 26 de junio de 2015, cuando obtuvo un crédito hipotecario Fovissste por 1 millón 410 mil pesos, aunque el registro de este bien inmueble no aparece en dicha declaración patrimonial y se desconoce si quedó a nombre de algún familiar.

Asimismo, el titular del ejecutivo estatal anotó dos deudas por adquisición de tarjetas de crédito bancarias en Santander y Scotiabank, aunque con montos originales de adeudos de cero pesos.

Finalmente, Rocha asegura no tener préstamo o comodato por terceros; participación en empresas, sociedades o asociaciones; apoyos o beneficios públicos ni fideicomisos.

