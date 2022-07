La riqueza de los gobernadores: Evelyn Salgado, la “Torita” sin patrimonio robusto

(Ilustración: Jovani Pérez).

Opacada por los escándalos de su padre, Evelyn Salgado Pineda llegó el 15 de octubre de 2021 a tomar las riendas de Guerrero luego de ganar unas controvertidas campañas electorales en las que sustituyó como candidata a su progenitor, Félix Salgado Macedonio, quien fue tumbado de la contienda por no presentar un informe de gasto de precampaña y en medio de señalamientos por abuso sexual.

Nacida en Iguala el 5 de febrero de 1982, Evelyn Cecia Salgado Pineda estudió la licenciatura en Derecho en la Universidad La Salle en Cuernavaca, y aunque hoy día es quien decide el rumbo de una de las entidades más violentas del país, lo cierto es que su currículum no brilla por tener una larga carrera política.

Fue a los 22 años de edad cuando la “Torita”, sobrenombre que le heredó su padre a quien se le conoce con el apodo de “Toro” porque se dice identificado con este animal, se hizo asesora del diputado local Guillermo López Ruvalcaba en Morelos y de ahí no fue sino hasta que su padre ganó la elección para ser presidente municipal de Acapulco que la designó presidenta del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) del 2006 al 2008.

Posteriormente, ya en el sexenio de Héctor Astudillo Flores (2015-2021), la morenista fungió como titular de la Secretaría de la Mujer en Guerrero, ello pese a las tres acusaciones por abuso sexual realizadas en 2016 en contra de su padre cuando éste dirigía un medio de comunicación en Acapulco.

Evelyn Salgado mantuvo una relación sentimental con Alfredo Alonso Bustamante, hijo de Joaquín Alonso Piedra también conocido como “El Señor de los Fierros” o “El Abulón”, un empresario de Acapulco que fue detenido en 2016 acusado de operar para el cártel de los Beltrán Leyva y ser testaferro de Clara Elena Laborín, “La Señora”, esposa de Héctor Beltrán Leyva.

Evelyn Salgado y su padre Félix Salgado Macedonio durante un mitin de campaña. (Foto: Cortesía Morena)

“Me divorcié hace muchos años [...] Yo respondo por mis actos, la gente de Guerrero me conoce, saben dónde vivo, llega la gente a las audiencias y a las reuniones, no tengo que esconderme de nada, respondo por mis actos, soy una mujer limpia, puedo presentar mis bienes, tengo una cuenta bancaria, no tengo nexo de ningún tipo con ningún grupo delincuencial, que le busquen porque no hay nada. Evelyn Salgado está limpia”, dijo la entonces candidata en mayo de 2021 en entrevista con Adela Micha, cuestionada sobre su relación sentimental con Alonso Bustamante.

Este historial no fue impedimento para que la “Torita” resultara ganadora en una encuesta realizada internamente por Morena para elegir a la sucesora de Salgado Macedonio, en donde también figuraba la exalcaldesa de Atoyac, María de la Luz Núñez Ramos, y la senadora Nestora Salgado.

En este contexto y como parte de la serie de textos sobre “la riqueza de los gobernadores”, Infobae México realizó una revisión a la declaración patrimonial de quien dirige uno de los estados más disputados por grupos delincuenciales y que a mayo de 2022 registra 629 homicidios dolosos según las cifras de Incidencia Delictiva del Fuero Común del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

El sello “austeridad 4T”

Evelyn Salgado apareció en conferencia de prensa con una bandera de escudo modificado, la serpiente formaba la letra S (Foto: Facebook / @EvelynSalgadoP)

De acuerdo con la información patrimonial presentada por Evelyn Salgado el 24 de mayo de 2022, la funcionaria tenía del 1 de enero de 2021 al 31 de diciembre del mismo año ingresos por 253 mil 519 pesos, monto que correspondía en su totalidad por su cargo público.

El documento, que se puede consultar a través de Declaranet Guerrero, deja ver que la guerrerense no dio detalles sobre recibir algún tipo de ingreso por actividad industrial, comercial y/o empresarial.

En tanto, sobre su actividad financiera dijo no recibir ingresos por fondos de inversión, valores bursátiles, bonos, seguros, organizaciones privadas, entre otros. De igual forma, la Torita dijo no contar con dinero generado por enajenación de bienes.

Sobre sus bienes inmuebles, la funcionaria señaló que los bienes declarados a nombre de su pareja, dependientes económicos y/o terceros, así como copropietarios, no serían públicos, por lo que no hay detalles sobre casas, terrenos, departamentos, locales, propiedades que pudiera tener.

Sobre este punto es importante subrayar que al hacer una búsqueda en la última declaración patrimonial de Félix Salgado Macedonio, el senador precisó que tampoco poseía ningún bien inmueble.

Al término del 2021, y al parecer acorde al principio de austeridad de la cuarta Transformación, la gobernadora negó tener algún tipo de vehículo o bienes muebles.

Sobre sus inversiones, cuentas bancarias u otro tipo de valores, la expresidenta del DIF municipal dijo tener una cuenta de nómina en BBVA, así como una cuenta de cheques en banco Santander. En ninguna se señala algún monto.

Acerca de haber adquirido deudas, la gobernadora registró una de 10 mil pesos por una tarjeta de crédito bancaria emitida el 30 de septiembre de 2021 en el banco BBVA.

Finalmente, la hija del “Toro” aseguró no tener préstamos por comodatos o terceros; no participar en empresas, sociedades o asociaciones; no recibir apoyos o beneficios públicos; y no tener beneficios privados ni fideicomisos.

