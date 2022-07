Margarita Zavala se solidarizó con diputadas del PRI por fotos íntimas: “Son víctimas de violencia desde el poder”

Margarita Zavala, se solidarizó con las diputadas del Partido Revolucionario Institucional (PRI) (REUTERS/Edgard Garrido)

La diputada federal por el Partido Acción Nacional (PAN), Margarita Zavala, se solidarizó con las diputadas del Partido Revolucionario Institucional (PRI) tras darse a conocer que la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, tiene las fotos íntimas que supuestamente le enviaron a Alejandro Moreno.

A través de su cuenta oficial de Twitter, la legisladora del blanquiazul aseguró que las integrantes de la bancada del tricolor en la Cámara de Diputados han sido víctimas de violencia política de género desde el gobierno de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en Campeche.

En el mensaje, exigió a la Fiscalía General de la República (FGR) atender la denuncia que interpusieron las diputadas priistas contra Layda Sansores, y añadió que Morena estaba en contra de las mujeres.

Zavala exigió a la Fiscalía atender la denuncia que interpusieron las diputadas priistas (Foto: Twitter/@Mzavalagc)

“Mi solidaridad con las diputadas federales del PRI quienes han sido víctima de violencia de género desde el poder del gobierno de Campeche. Ojalá la Fiscalía General de la República atienda las denuncias presentadas. #MorenaContraLasMujeres”

Y es que durante su programa Martes del Jaguar del pasado 6 de julio, la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, afirmó tener pruebas de que el líder del Revolucionario Institucional, Alejandro Moreno, obtuvo fotografías íntimas de diversas diputadas del tricolor.

En su momento, la mandataria local llamó a las legisladoras a tener cuidado y no confiar en Alito Moreno, ya que, indicó, el líder nacional del PRI “no tiene escrúpulos”.

Sansores afirmó tener pruebas de que Alejandro Moreno obtuvo fotografías íntimas de diversas diputadas (Foto: Facebook/Layda Sansores)

“Con cuidado diputadas, porque algunas de ustedes mandaron fotos en, de veras, unas hasta desnudas, entonces se las mandan a Alito y Alito con eso las tiene, y creen que él las va a cuidar y que va a proteger esas fotos, no, no pueden intimidar así con este señor, porque él no tiene escrúpulos”, expresó.

Ante esto, el líder del tricolor acompañó a las diputadas federales para presentar ante la Fiscalía de la República una denuncia contra la gobernadora “por las calumnias y violencia ejercida en contra de la dignidad de las legisladoras”.

En un breve mensaje en redes sociales, el líder priista destacó que no permitirán que quede impune el ataque a las mujeres.

El líder del tricolor acompañó a las diputadas para presentar ante la Fiscalía una denuncia contra la gobernadora (Foto: Twitter/@alitomorenoc)

“Las diputadas y los diputados federales del PRI acudimos a la Fiscalía General de la República para presentar la denuncia contra Layda Sansores, por las calumnias y violencia ejercida en contra de la dignidad de las legisladoras. No permitiremos que quede impune el ataque a las mujeres”

Ante esto, al igual que Margarita Zavala, internautas, personajes de la política y partidos de oposición expresaron su solidaridad a las diputadas del Partido Revolucionario Institucional.

Tal fue el caso del Partido de la Revolución Democrática (PRD), quien a través del Organismo Nacional de Mujeres y el grupo parlamentario de la Cámara baja, se pronunció en contra de las declaraciones de la gobernadora de Campeche.

De acuerdo con el Sol Azteca, las “amenazas” vertidas contra las diputadas es violencia de género (Foto: PRD)

“Evidencia una clara amenaza de que, en el supuesto de que esas fotos existan, advierte que las puede dar a conocer. Estas declaraciones públicas de la gobernadora Sansores evidencia que está utilizando prácticas ilegales de espionaje”, se lee en un comunicado.

De acuerdo con el Sol Azteca, las “amenazas” vertidas contra las diputadas es violencia de género, ya que Sansores desprestigió y afectó con sus dichos la imagen pública de las legisladoras, así como “violenta su trayectoria política y el cargo que representan”.

“Exigimos deje de utilizar su posición de poder para intimidar y vulnerar a las mujeres con ese tipo de declaraciones misóginas. Es una decepción que siendo mujer y habiendo llegado al poder por la paridad en todo, no sea diferente a los hombres machistas”

