Jaqueline Hinojosa responsabilizó a Layda Sansores ante cualquier “difusión o publicación indebida de fotografías”

La diputada Jaqueline Hinojosa criticó a Layda Sansores por asegurar que tuvo acceso a contenido privado de algunas legisladoras del PRI con el objetivo de atacar a Alejandro Moreno. (Fotos: Twitter/@jackiehinojosa | Facebook/Layda Sansores)

Durante su habitual programa llamado “Martes del Jaguar”, la gobernadora de Campeche Layda Sansores aseguró tener pruebas de que Alejandro ‘Alito’ Moreno, el dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), recibió fotografías íntimas de algunas diputadas de la organización política.

“Pero cuidado diputadas, porque algunas de ustedes mandaron fotos en, de veras, unas hasta desnudas, entonces se las mandan a Alito y Alito con eso las tiene, y creen que él las va a cuidar y que va a proteger esas fotos, no, no pueden intimidar así con este señor, porque él no tiene escrúpulos”, comentó la gobernadora morenista en la transmisión en vivo realizada a través de sus redes sociales el pasado martes 5 de julio.

En respuesta a dichas declaraciones, diversas funcionarias del partido tricolor se pronunciaron en contra de Layda Sansores y señalaron que sus acciones fueron conductas de violencia de género.

Jaqueline Hinojosa Madrigal, diputada federal del Revolucionario Institucional, emitió un comunicado vía Twitter en el que lamentó las afirmaciones de la gobernadora y responsabilizó a esta última cualquier manejo indebido del contenido fotográfico al que aseguró tener acceso.

Jaqueline Hinojosa en la marcha del 8M de 2022 en la Ciudad de México. (Foto: Twitter/@jackiehinojosa)

“Las diputadas federales responsabilizamos a Layda Sansores San Román, Gobernadora del Estado de Campeche, sobre cualquier manejo, difusión o publicación indebidos de fotografías, que claramente invaden de manera ilegal nuestro ámbito privado y otras formas de comunicación que frecuentemente utilizamos”, escribió.

De igual manera, expresó que la mandataria estatal habría incurrido en conductas sancionadas por la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

“Al haber declarado que presumiblemente posee contenido fotográfico de ‘diputadas’, victimiza a quienes ocupamos ese cargo y nos coloca en una situación de vulnerabilidad, además de que ejerce, en contra de todas nosotras, evidentes conductas de violencia de género”, añadió la diputada originaria de Yucatán.

Finalmente, calificó de “lamentables” las conductas de Layda Sansores y pidió que las autoridades competentes sancionen a la gobernadora “por la posible obtención ilegal de supuesto contenido fotográfico privado”, ya que representaría un atentado contra los derechos humanos de las personas que resulten involucradas.

Layda Sansores fue señalada por diversas funcionarias del PRI por incurrir en conductas de violencia de género. FOTO: MOISÉS PABLOCUARTOSCURO.COM

Jaqueline Hinojosa no fue la única integrante del PRI que se pronunció al respecto de las afirmaciones de Layda Sansores. Carolina Viggiano, secretaria general del partido, arremetió contra la gobernadora morenista y declaró que tales conductas muestran su desprecio por los derechos de las mujeres.

“Las afirmaciones de la Gobernadora de Campeche son en sí mismas violencia contra las mujeres y constituyen un delito. Es reprobable que @LaydaSansores muestre así su desprecio por los derechos de las mujeres, escudándose en el poder para intimidar y perseguir”, compartió Viggiano a través de su cuenta oficial de Twitter.

Por otro lado, Norma Aceves García, integrante de la bancada priista en la Cámara de Diputados, sostuvo que “lo declarado por la Gobernadora de Campeche es un acto de violencia política y mediática. Constituye un delito, exigimos a las autoridades a tomar las medidas correspondientes”.

En este mismo sentido, la socióloga Dulce María Sauri, también militante del PRI, expuso que las acciones de Sansores “denigran el ejercicio de la política y la larga lucha que hemos dado las mujeres para participar plenamente en ella”.

Adicionalmente, Sauri Riancho sentenció que “no importa si es mujer gobernadora u hombre; es una autoridad que dice poseer material sensible sobre mujeres que debe, en el caso de que lo tuviere, entregar a la autoridad federal por ser una presunta violación a la intimidad”.

La también ex gobernadora del PRI concluyó su mensaje en redes sociales con la afirmación de que “es una forma de violencia política en contra de las mujeres, ejercida por una autoridad que, lamentablemente, también es mujer” y cuestionó “Hoy somos las del PRI; mañana, ¿quién?”.

