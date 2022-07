Exhibieron a sobrino de Layda Sansores por pedir presuntos moches de “80 milloncitos” por licencias de construcción

Layda Sansores ha publicado diversos audios en contra de Alejandro Moreno, mismos que lo vincularían en presuntos actos de corrupción FOTO: DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO.COM

Gerardo Sánchez Sansores, sobrino de la gobernadora de Campeche, fue exhibido en un par de audios donde presuntamente pide un moche de “80 milloncito de pesos” a cambio de la autorización de los permisos de construcción en una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de México cuando su tía era alcaldesa de Álvaro Obregón.

En redes sociales comenzaron a circular dos audios que señalan a Sánchez Sansores de presuntamente incurrir en actos de corrupción. En la primera grabación, de 35 segundos de duración, se escucha la charla del sobrino de la ex alcaldesa de Álvaro Obregón (2018-2021), en la que hace referencia al precio de una propiedad en El Pedregal.

“Un departamento en México, ¿cuánto cuesta en una zona cerca del Pedregal? ¿Cómo cuánto crees que te pueda llegar a costar un departamento? Vamos a ponerle cuatro millones, multiplícalo por 200, son 800 millones de pesos ¿Cuánto quieres darle de mordida? el 10% son 80 milloncitos; bueno pues, ¿cómo con cuántos me voy a quedar yo de estos, o con cuánto te vas a caer?

Gerardo Sánchez habla en la segunda grabación sobre las licencias de construcción y el uso de suelo, que son facultades de las alcaldías de la Ciudad de México. En ese sentido, en el audio se escucha lanzar la advertencia de que sin ese pago o comisión el permiso podría demorar más de tres años.

Layda Sansores San Román. FOTO: MICHAEL BALAM/CUARTOSCURO.COM

“Aquí debe haber unos 5 o 10 millones para que yo te suelte la licencia y si no, te avientas unos tres o cinco años más en los que tú no construyes, eso en un área donde no se permite construir. Cualquier cabrón que quiera hacer un edificio que necesite un permiso, tú ve y pregunta, óyeme tengo tal predio, quiero sacar una licencia y el permiso te cuesta por punto uno”, se escucha en la grabación.

Layda Sansores fue señalada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y por el Congreso de la Ciudad de México por supuestas irregularidades en la cuenta pública durante su mandato en Álvaro Obregón, que fue de 2018 a 2021.

En una de las irregularidades se señalan el pago de 34 millones de pesos a una empresa de Waltewr Patrón Bacab, actual vocero de Layda Sansores y presunto prestanombres de Gerardo Sánchez Sansores.

Esta revelación de los audios que involucraría a la familia de Layda Sansores en presuntos actos de corrupción ocurren en medio de la ofensiva que ha lanzado la actual gobernadora contra Alejandro Moreno Cárdenas, presidente nacional del PRI y exgobernador de Campeche.

Abraham Mendieta acompañó a Layda Sansores en el programa Martes del Jaguar (Foto: Facebook/Layda Sansores)

El lunes pasado, Alejandro Moreno denunció a Layda Sansores, gobernadora de Campeche, ante la Fiscalía General de la República (FGR) “por las calumnia y violencia ejercida en contra de la dignidad de las legisladoras” del tricolor, luego que la morenista declaró tener conocimiento sobre la existencia fotografías íntimas de diputadas priistas.

La ofensiva contra Sansores se extendió en redes sociales también en otros partidos, pues Jorge Triana, diputado federal del PAN, divulgó otro audio en el que presuntamente la campechana dice que el presidente Andrés Manuel López Obrador es una persona muy arrogante y resultó una tragedia para México, sin que se tenga muy claro el contexto de su conversación.

Layda Sansores ha sido acusada de violar la ley al difundir grabaciones que fueron obtenidas de manera ilegal, pues se presume que el teléfono del líder priista fue intervenido para obtener el registro de sus actividades políticas y personales.

SEGUIR LEYENDO: