“Consiguiendo los beneficios del fiscal amigo”: Alejandra Cuevas arremetió contra Emilio Lozoya Thalmann

Alejandra Cuevas estuvo presa 528 días en el penal de Santa Martha Acatitla (Fotos: Twitter/@SolArriagaV/@AleCuevasMoran/Cuartoscuro)

Alejandra Cuevas Moran, acusada por el actual fiscal de la República Mexicana, Alejandro Gertz Manero, por la muerte de su hermano Federico, se lanzó en contra del titular de la FGR, el subprocurador Juan Ramos y Emilio Lozoya Thalmann, padre del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, por la grabación de una conversación filtrada.

“Gertz, Ramos y el papá de @EmilioLozoyaAus consiguiendo los beneficios del fiscal amigo, porque cuando es enemigo, te sepultan en la cárcel con un delito inventado”, escribió Alejandra Cuevas a través de un tuit.

“Como ya todos supimos y lo escuchamos ayer, las grabaciones fueron realmente un auténtico desastre, en la que se escucha al fiscal, a Ramos, a Lozoya, todos organizando cómo van a arreglar el plan. Y la grabación que más me llama la atención es la que hace Lozoya con su esposa, en la que le dice a su esposa: ‘Mi cielo, cómo estás, ya está todo arreglado, todo está arreglado, ya hablaron con el doctor’, comentó a través de un video.

Cuevas arremetió contra Lozoya y Gertz Manero (Screenshot: Twitter/@AleCuevasMoran)

Después prosiguió: “El doctor le va a expedir un certificado falso diciendo que la señora está enferma y que entonces ya no va a estar en la cárcel, como de hecho sucedió. Y en ese momento me pongo a pensar, yo tengo una gran amiga que se llama Chío, que está en Santa Martha y ella hace casi dos años que está en silla de ruedas y no se ha podido hacer absolutamente nada”.

Cuevas también señaló que su amiga sí tiene un problema físico y no puede caminar, pero eso a nadie le importa. Comentó que ella tiene la vida como una interna más sin poderse mover: “¿Cómo es posible? ¿En dónde está la justicia? ¿En dónde está la igualdad? Es lo único que yo me pregunto en este momento”.

Cabe destacar que este jueves 14 de julio se reveló un audio en el que Lozoya Thalmann habla con su esposa, Gilda Margarita Austin, para acordar su extradición desde Alemania a México donde afirmó que “recibirá arresto domiciliario”.

Emilio Lozoya Thalmann buscaría que su esposa quede en arresto domiciliario (Foto: Archivo)

En el audio se escuchó como Emilio Lozoya Thalmann hablar con la que parece su asistente y le dice que necesita que un doctor elabora una carta que afirme que su esposa tiene hipertensión y requiere de atención médica constante para que le dieran prisión domiciliaria.

Según las grabaciones a las que tuvo acceso el diario El País, éstos revelaron los acuerdos que tuvo la familia Lozoya con la Fiscalía General de la República (FGR), a cardo de Alejandro Gertz Manero, para acordar la extradición de Gilda Margarita.

Este audio se ligó con las grabaciones difundidas el pasado mes de junio cuando Lozoya Thalmann habla con el entonces subprocurador, Juan Ramos, quien le explicó el proceso que se realizaría para la extradición de Gilda Austin.

Gilda Margarita Austin de Solís tiene 71 años de edad (Foto: Archivo)

Cabe destacar que los audios son del año 2019 cuando Gilda Austin se encontraba detenida en Alemania y sus dos hijos prófugos de la justicia, el acuerdo incluía también la pausa de otras siete denuncias por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) contra Emilio Lozoya.

“Vamos organizados, coordinados. Te extrañamos, te adoramos, particularmente yo… Te adoramos, te extrañamos. Bendito sea Dios que ya llegaste. Dale las gracias al personal y estoy a tus órdenes”, fueron las palabras del también exsecretario de Energía en la administración de Salinas.

