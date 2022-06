La familia de Alejandra Cuevas exigió a Coello Trejo que deje de hablar de su caso: “también te vamos a demandar”

La polémica entre el fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, y quien fuera su amigo y abogado, Javier Coello Trejo, ha escalado hasta el punto de representar una agresión a terceros. Por ejemplo, la familia de Alejandra Cuevas, la mujer de 69 años de edad, sobrina política del fiscal, quien la acusó de la muerte de su hermano Federico Gertz, manteniéndola encarcelada más de 500 días por un delito inexistente.

Coello Trejo, quien también fue subprocurador de justicia, fue el abogado que por primera vez tomó el caso de Alejandro en contra de la pareja sentimental de su hermano, Laura Morán, en ese momento la acusación no incluía a su hija Alejandra. El abogado comentaba a Infobae en diciembre pasado que él dejó el caso antes de que se culpara a las hijas de la mujer de más de 90 años de edad.

Ahora, luego de que se filtraran una serie de audios el pasado 23 de junio en los que supuestamente Gertz Manero se refiere a Coello Trejo como “bandido” y “abogadete”, el abogado asegura que lo va a demandar por los insultos en su contra. Eso lo dio a conocer en un comunicado y consultado por la prensa mexicana, ocasiones en las que, de una manera u otra, vuelve a tocar el caso de Laura Morán diciendo que él ayudó a Gertz Manero a “rescatar a su hermano”.

La familia de Laura Morán y su hija Alejandra Cuevas le exige a Coello Trejo que deje de hablar de ellos en sus intervenciones, e incluso le advierten que ellos también lo pueden demandar por seguir arremetiendo en contra de estas mujeres.

“Esta es una advertencia para el Lic. Javier Coello Trejo”, dice Alonso Castillo, hijo de Alejandra Cuevas, en un video difundido a través de redes sociales, “te requiero que dejes de dañar moralmente a familia porque si no, así como piensas demandar a Gertz porque te llamó bandido, nosotros también te vamos a demandar por seguir manchando el nombre de mi familia”.

Alonso, Gonzalo y Ana Paula Castillo Cuevas, hijos y nietos de Alejandra Cuevas y Laura Morán (FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM)

En el verano de 2015, Federico Gertz Manero, pareja sentimental de Laura durante medio siglo, empezó a presentar problemas relevantes de salud. Ella tenía en ese momento 88 años. En la vivienda solo habitaban ellos dos y el personal que ahí trabajaba, como el personal para el cuidado de Federico, ya que Laura no se veía capaz de atenderlo sola por su cuenta.

Después, Federico sufrió una caída que empeoró su estado de. En ese momento Laura avisó de toda la situación a Alejandro Gertz Manero quien acudió a ver a su hermano y además puso a su disposición a médicos especialistas que los estarían monitoreando en todo momento.

El 29 de agosto, Alejandro se presentó en el domicilio de su hermano con médicos y personal del Ministerio Público. Sin contar con ningún documento de cateo o algo parecido que justificara su entrada abrupta, el fiscal ingresó con todos a la vivienda, incluido su entonces abogado Javier Coello Trejo. Decidió llevárselo al hospital ABC Observatorio, donde falleció un mes después a causa del deterioro de su salud.

El quiebre entre Coello Trejo y Gertz Manero

“Yo no acepto dobles lenguajes eh, ni las jugadas de ese pinch... bandido, el abogadete ese, que se desista de inmediato porque así yo no juego”, se le escucha decir a la supuesta voz del fiscal en los audios filtrados, donde se supone habla con el padre del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, quien ahora está encarcelado por actos de corrupción durante su gestión. El defensor al que se estaría refiriendo es Coello Trejo ya que él era abogado de Lozoya cuando se intentó interponer el amparo al que hacen alusión.

“¿Soy un bandido, cuándo lo serví?, ¿soy un bandido, cuando fui su amigo? No entiendo yo a mi examigo”, dijo el veterano abogado en entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva. “Por la dignidad de mis hijos; por la dignidad y el honor de mi familia... no puedo permitir que el señor me diga bandido”. “En tal virtud, voy a proceder a presentar una demanda para que me acredite que soy un bandido”.

Audio filtrado en el que el fiscal Alejandro Gertz Manero supuestamente reclama al papá de Emilio Lozoya por el amparo que su defensa intentó interponer

Asimismo, a través de un comunicado, el que fuera también subprocurador de justicia señaló: “Se expresa con palabras altisonantes contra mi persona, pidiendo expresamente que me releven de la defensa. Cabe mencionar que si bien, no menciona mi nombre, en ese momento yo era el abogado defensor”.

Emilio Lozoya estuvo a cargo de la paraestatal mexicana durante el sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2018). Ahora es señalado por delitos de corrupción y lavado de dinero durante esa gestión. En febrero de 2020, por petición de la policía mexicana, fue detenido en Málaga, España. La intención era su extradición.

En todo este tiempo Coello Trejo fue su defensor legal. Se sorprendió entonces de la captura de su cliente. Aseguraba que la Fiscalía General de la República (FGR) no les había permitido desahogar pruebas que evitarían tal detención. Siguió su trabajo y cruzó “el charco” para diseñar estrategias con Lozoya Austin. Pero pareciera que fue en balde. En julio de 2020, el fiscal Gertz Manero anunció que el exfuncionario había aceptado ser extraditado. Coello ya no era su abogado entonces. Cuando tuvieron lugar las negociaciones entre el fiscal y el padre del detenido, comentaba a este medio Coello, a él se le pidió dejar el caso. Incluso apuntaba “mi afecto con el fiscal (Gertz Manero) se rompió ahí”.





