“Bola de acomplejados”: Javier Lozano negó que AMLO impulse la inversión privada

Javier Lozano volvió a cuestionar el trabajo de AMLO

El extitular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS), Javier Lozano Alarcón, se volvió a lanzar contra el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), en esta ocasión tras su reunión con el mandatario de los Estados Unidos (EEUU), Joe Biden, en Washington.

Por medio de su cuenta oficial de Twitter, el militante del Partido Acción Nacional (PAN) negó que vayan a llegar inversiones extranjeras a México, tal como lo mencionó el jefe del Ejecutivo Federal en su visita al país vecino, pues sentenció que la administación del tabasqueño no respeta el Estado de derecho en el país.

Asimismo, puntualizó que la razón por la cual el país ha dejado de ser presuntamente atractivo para invertir se debe a que son “una bola de arbitrajos y acomplejador”, por lo que -a través de un hasthtag- señaló que López Obrador es una burla mundial.

“¡Pura madr*! Los inversionistas no están peleados con su dinero. Mientras no se respete el Estado de Derecho y no haya confianza, no vendrán más inversiones. Bola de arbitrarios y acomplejados en este gobierno. #AMLOBurlaMundial”, redactó este 14 de julio.

El panista rechazó mensaje de AMLO en EEUU (Foto: Twitter/@JLozanoA)

Las declaraciones del panista se dieron un día después de que el presidente se reunió con empresarios en el marco de su visita a la capital estadounidense, en donde estuvo acompañado por el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard Casaubón.

Y es que conviene recordar que el mandatario mexicano asistió al foro CEO Dialogue US-México, en donde pudo intercambiar puntos de vista significativos para el sector empresarial, tanto nacional como extranjero, y su relación con el gobierno federal.

“En desayuno con el CEO Dialogue US-México, el presidente López Obrador informa que las inversiones de empresas de EU en nuestro país que serán efectuadas entre esta fecha y 2024 suman ya 40 mil millones de dólares. ¡¡Buenas noticias para México!!”, expresó en sus redes sociales el canciller mexicano.

Asimismo, en una declaración conjunta , el gobierno de México se comprometió a invertir mil 500 millones de dólares en infraestructura fronteriza entre 2022 y 2024. No fue lo único, sino que se anunció que el país adquirirá hasta 20 mil toneladas de leche de polvo y un millón de toneladas de fertilizante (sulfato de amonio) de Estados Unidos.

AMLO se reunió con Joe Biden (Foto: captura de pantalla/Gobierno de México)

Pese a lo anterior, no fue la única crítica que lanzó Lozano Alarcón, puesto que también aseguró que el mandatario estadounidense “bateó” las propuestas que López Obrador le presentó, pese a que se señaló que Biden aceptó algunas de las ideas que llevó el tabasqueño.

“El presidente de México @lopezobrador_ llegó con varias e ingenuas propuestas a Washington, D.C. Y pues el presidente Biden, de Estados Unidos, lo bateó. Fin del comunicado”, escribió Lozano Alarcón en redes sociales.

Asimismo, el panista descalificó que López Obrador se encontrara con un grupo de migrantes desde la ventana del Hotel Lombardy, pues dijo que al mandatario “lo único que le importa” son las remesas que envían los connacionales a sus familias.

“¿No se reunirá AMLO con la comunidad mexicana en el vecino país? No. A ellos, únicamente saludos desde la ventana de su lujoso hotel. Que se chingu*n y que manden sus remesas. Es lo único que le importa a este indolente presidente”

No obstante, reprobó que el tabasqueño propusiera a Joe Biden la apertura del gobierno mexicano para que automovilistas estadunidenses puedan cargar gasolina en los estados fronterizos de México a un precio más accesible.

