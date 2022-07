Cuál es el armamento con el que “Los Chapitos” intentan someter a la CDMX

El armamento decomisado a presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa (Foto: Infobae)

Un enfrentamiento entre presuntos integrantes de la facción de “Los Chapitos”, del Cártel de Sinaloa, y efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital mexicana (SSC-CDMX) cimbró el sur de la megalópolis este martes 12 de julio. El saldo fue de dos policías heridos y 14 personas detenidas, precisó Omar García Harfuch, jefe de la policía capitalina.

Lo que llamó la atención, sin embargo, no fue el poder de fuego del armamento decomisado a la célula sinaloense, sino que de haberlo utilizado contra los policías capitalinos, según expertos consultados por Infobae México, los agentes se habrían quedado sin posibilidades de repeler la agresión.

Harfuch detalló que fueron decomisadas 10 armas largas, tres cortas, 12 granadas calibre 40 mm, más de 70 cargadores, cartuchos útiles y chalecos balísticos. También detalló que dos de las armas de grueso calibre fueron un fusil Barret. 50 y una ametralladora Browning M1919 con cartuchos 762 x 51. El consultor de seguridad y Fuerzas Armadas, Alexei Chévez Silveti, también identificó para este medio ametralladoras compactas calibre .22, tubos lanzagranadas M203 y escopetas de cacería de doble cañón.

El consultor explicó que la particularidad de este decomiso fue la ametralladora Browning M1919 y la carabina lanzagranadas M203, pues posiblemente sea de las primeras veces que se aseguran armas de esta naturaleza en la Ciudad de México. “Esta arma (la M1919) la habíamos visto anteriormente en el ‘Culiacanazo’. Es la que aparece en una imagen muy difundida donde se observa a dos hombres en la batea de una camioneta pick up. Lo único que no vemos (en la imagen de la SSC) es la base o tripié, sin la cual es muy poco funcional”.

Lo que también llamó la atención del experto fue la cantidad de cargadores en poder de los delincuentes, pues eran más de 70 para solo ocho rifles de asalto, algo que solo se ve en las campañas militares. “Esto solo lo vemos visto en las dotaciones que les dan a los soldados cuando van a combate. Estamos hablando de un armamento y una cantidad de cargadores que se utilizan para enfrentamientos muy prolongados”, detalló.

El arsenal de “Los Chapitos”

la particularidad de este decomiso fue la ametralladora Browning M1919 y la carabina lanzagranadas M203 (Foto: Infobae)

“Ni el Ejército mexicano en sus dotaciones estándar suele llevar tanta dotación de cargadores”

Por la naturaleza del armamento, el grupo de hombres originarios de Sinaloa se habría podido enfrentar sin problema contra los efectivos de la policía capitalina, aseguró Alexei Chévez. “Hay una cosa curiosa: aparentemente no usaron, es más, no pudieron haber usado la ametralladora M1919 porque no tenían la base o tipié. No hay manera de disparar con efectividad sin ella. Si lo hubieran intentando, me queda claro que hubieran dejado a raya a los elementos de la secretaría”.

De acuerdo con el experto en armas, si los presuntos colaboradores de “Los Chapitos” hubieran usado la Barret. 50 contra uno de los cóndores (helicópteros) de la policía que apoyaron en el enfrentamiento de este lunes, lo habrían derribado; tal y como ocurrió el 1 de mayo de 2015, cuando cuando el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) derribó un helicóptero de la Fuerza Aérea, acabando con las vidas de ocho militares y un policía federal.

Precisamente el fusil Barret. 50 fue una de las armas que se decomisaron tras el atentando contra García Harfuch en junio de 2020, el cual dejó al funcionario herido y tres muertos, además de visibilizar la presencia del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la capital mexicana.

“Si hubieran usado la ametralladora y el Barret. 50 contra los cóndores, los bajan. Dudo que los hayan usado porque no veo (en la imagen) ningún sistema óptico de puntería. Ninguno de los fusiles presentados cuenta con sistemas sofisticados de puntería, como en otras ocasiones sí hemos visto en armamento del CJNG ”, amplió Chévez.

El tiroteo al sur de la CDMX

Según los primeros reportes, alrededor de las 14:30 horas local se registró una balacera a la altura del kilómetro 28 en el barrio de San Andrés Totoltepec, en la alcaldía Tlalpan, por lo que las autoridades cerraron ambas vías de la carretera.

En las redes sociales circularon fotografías en las que se puedo observar que algunos de los sujetos detenidos portaban placas con la imagen de un roedor, lo que hace alusión a Ovidio Guzmán López (hijo de Joaquín El Chapo Guzmán Loera), a quien apodan como “El Ratón”.

Otro de los detenidos, por su parte, usaba una placa con el rostro del Chapo. En todos los distintivos se puede leer la leyenda “Fuerzas Especiales”, así como el cargo de “Comandante”. También fueron perceptibles las siglas “CDS” y " JGL”.

