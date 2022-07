Alito Moreno afirmó que Layda Sansores busca extorsionar a mujeres del PRI para aprobar la Reforma Electoral

Alito Moreno acusó a Layda Sansores de querer extorsionar a mujeres del PRI (Fotos: Cuartoscuro / INE México / Facebook)

Alejandro Alito Moreno, presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), denunció una presunta extorsión en razón de género por parte de Morena ejercida contra las diputadas federales de su partido, misma que guarda la intención de incidir en contra de ellas para que voten en favor de la Reforma Política-Electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Durante una rueda de prensa celebrada este martes 12 de julio, el líder del PRI realizó dos señalamientos contra la Cuarta Transformación (4T). El primero de ellos fue directo contra Layda Sansores, gobernadora de Campeche por Movimiento Regeneración Nacional (Morena), quien sostuvo que tiene en su poder imágenes íntimas de diputadas federales del PRI, mismas que supuestamente estaban en posesión de Alito.

Así que, en el discurso que dio acompañado del cuerpo femenino del PRI en San Lázaro y Rubén Moreira, el líder priista refirió que este es el momento histórico para las mujeres, el cual impulsa un cambio económico, político y cultural para hacer de México una sociedad verdaderamente igualitaria; sin embargo, advirtió, que existen fuerzas que pretenden detener esta transición.

Alejandro Moreno lanzó un mensaje de unidad del PRI tras el escándalo que inició la gobernadora de Campeche (Foto: Twitter / @alitomorenoc)

“Lo que no podemos permitir es que, desde el poder, se pretenda frenar este avance y que el mismo poder sea quien violente a las mujeres y las victimice”

En ese sentido, recordó que las declaraciones de Sansores San Román del pasado 5 de julio constituyen “un acto de violencia política en razón de género en contra de las diputadas federales del PRI”, pues se tiene como trasfondo la descalificación de las diputadas al cuestionar sus capacidades para ganar por mérito propio el cargo que hoy ejercen.

Asimismo, en un segundo término, señaló un punto más profundo y, a partir de una argumentación que atiende a temas legislativos, expuso que las declaraciones de Sansores coinciden con la inevitable discusión que se establecerá al interior de San Lázaro por la Reforma Política-Electoral de AMLO, con lo cual presupuso una intención de extorsión contra las legisladoras priistas.

Layda Sansores fue señalada de ejercer violencia política de género (Foto: Twitter / @alitomorenoc)

“Quieren minimizar y minar las capacidades de las legisladoras priistas de tomar decisiones y de votar en libertad, porque en el fondo, su verdadera intención es amagarlas con extorsión para que no voten en contra de la Reforma Electoral, porque así lo hicimos en contra de la Reforma Eléctrica”

Fue así que Alito Moreno sostuvo que las expresiones de Layda Sansores atienden a una intención legislativa: “por ello las están difamando y calumniando. Por eso quieren presionar”. En contraste, Moreno Cárdenas dijo que su instituto político jamás hará menos a una mujer y no perdonará la violencia ejercida contra ellas.

“Nuestro partido siempre será una plataforma para amplificar sus voces y llamados por la justicia. Aquí les decimos que las mujeres del PRI y a las mujeres de México: no están solas”

Sostienen que la extorsión es para que aprueben la Reforma Político-Electoral de AMLO (Foto: Gobierno de México)

Con los calificativos “vil, infame e imperdonable”, explicó que este tipo de acciones no tendrán cabida en el PRI y que no debe de quedar en la impunidad, pues las causas de las mujeres, de acuerdo con el líder del PRI, son de la incumbencia de los hombres, así que refrendó su postura contra la morenista y sostuvo que se trata de “un llamado a la dignidad”; sin embargo, sobre la procedencia original del material no dijo nada.

Cabe recordar que en la transmisión del programa Martes de Jaguar, Sansores San Román, además de acusar a Alito Moreno de ser corrupto, dijo que el también legislador cuenta con imágenes íntimas de las diputadas del PRI y que ellas no deberían de confiar en él, pues no tiene escrúpulos.

“Cuidado, diputadas, porque algunas de ustedes mandaron fotos, unas hasta desnudas […] Alito, con eso las tiene, y creen que él las va a cuidar y que va a proteger esas fotos, pero este señor no tiene escrúpulos”

