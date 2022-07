Diputadas del PRI cerraron filas contra Layda Sansores: “Una mujer no debe violentar a otra”

Eufrosina Cruz y Carolina Viggiano fueron algunas de las diputadas del PRI cerraron filas contra Layda Sansores (Foto: Cuartoscuro)

Layda Sansores, gobernadora de Campeche, aseguró en fechas recientes que supuestamente tiene pruebas de que Alejandro Moreno, el dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) supuestamente obtuvo fotografías íntimas de sus compañeras diputadas federales.

“Pero cuidado diputadas, porque algunas de ustedes mandaron fotos en, de veras, unas hasta desnudas, entonces se las mandan a Alito y Alito con eso las tiene, y creen que él las va a cuidar y que va a proteger esas fotos, no, no pueden intimidar así con este señor, porque él no tiene escrúpulos”, comentó la funcionaria.

Al respecto, fueron las propias diputadas del partido quienes declararon públicamente, a través de sus redes sociales, que Layda Sansores incurrió en violencia de género e incluso puede ser cómplice al saberlo y no denunciarlo.

Una de las primeras en responder fue Carolina Viggiano, la ex candidata a gobernadora de Hidalgo con la coalición Va por México, quien también de desempeña como diputada federal por la bancada del PRI.

Layda Sansores aseguró que tiene pruebas contra Alejandro Moreno, a quien acusó de supuestamente tener fotografías íntimas de las diputadas priistas (Foto: captura de pantalla / Facebook Layda Sansores)

A través de sus redes sociales oficiales, arremetió en contra de la Gobernadora de Campeche por haber incurrido en acciones de violencia contra las mujeres que, informó “constituyen un delito”.

“Es probable que Layda Sansores muestra así su desprecio por los derechos de las mujeres, escudándose en el poder para intimidar y perseguir”, completó la funcionaria priista.

En respuesta, la también diputada del PRI, y secretaría de Asuntos Internacionales del Comité Ejecutivo Nacional del partido, respondió: “Así es Secretaría, se están rebasando todos los límites legales”.

Quien entregó un comunicado con más argumentos en contra de Layda Sansores fue Jaqueline Hinojosa Madrigal, diputada federal de la bancada del PRI, quien reveló su posicionamiento a través de Twitter.

Foto: Cuartoscuro

Con una circular, aseguró que “las diputadas federales” responsabilizan a Layda Sansores San Román por cualquier “manejo , difusión o publicación indebidos de fotografías”, pues informó que se trata de una invasión “de manera ilegal a nuestro ámbito privado y formas de comunicación”.

“Victimiza a quienes ocupamos ese cargo y nos coloca en una situación de vulnerabilidad, además de que ejerce evidentes conductas de violencia de género”, escribió.

Además, lamentó que sea precisamente una gobernante mujer quien ejerza este tipo de conductas que “atentan contra representantes populares del mismo género”, cuando se supone que tendría que apegarse y hacer valer la Ley.

Por lo anterior, hizo un llamado a las autoridades para que se realicen investigaciones en contra de la gobernadora de Campeche y si es el caso, procedan con sanciones pertinentes por “obtención ilegal de supuesto contenido fotográfico privado”.

“Atenta contra los derechos humanos y libres expresiones de las personas que resulten involucradas”, concluyó la diputada mexicana.

Eufrosina Cruz, diputada mexicana del PRI, arremetió contra la gobernadora de Campeche Layda Sansores. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

Eufrosina Cruz Mendoza, diputada federal por Oaxaca también se sumó a los reclamos en contra de Sansores. En este contexto, reprobó las afirmaciones de la gobernadora, pues informó que de ser cierto, sería más bien una cómplice.

“Como autoridad debió poner el ejemplo, denunciando. Nadie puede poseer lo que es nuestro ni decidir por nosotras”, redactó a través de su usuario oficial en Twitter @EufrosinaCruz.

Otras simpatizantes del PRI se sumaron al reclamo contra Layda Sansores

La diputada Dulce María Sauri, ex diputada y ex presidenta de la Cámara de Diputados por el PRI, se sumó también a los mensajes en contra de Layda Sansores por sus recientes declaraciones.

A través de sus redes sociales aseguró que no importa si se trata de un hombre o de una mujer, pues específicamente se trata de una autoridad que más bien debería denunciar el hecho ante las autoridades correspondientes.

Dulce MARÍA sauri también arremetió en contra de Layda Sansores después de sus declaraciones (Foto: Cortesía Cámara de Diputados)

Agregó que las declaraciones hechas por la gobernadora son denigrantes al ejercicio de la política, y a la lucha que han enfrentado las mujeres para “participar plenamente en ella”.

“Esta es una forma de violencia política en contra de las mujeres, ejercida por una autoridad que, lamentablemente, también es mujer. Hoy somos las del PRI; mañana, ¿quién?”, finalizó.

SEGUIR LEYENDO: