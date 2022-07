Para la “nueva forma de gobernar”: PAN instaló Comisión Especial de Gobiernos de Coalición

El PAN promoverá iniciativa para gobiernos de coalición (Foto: Twitter / @AccionNacional)

El PAN instaló y realizó la primera reunión de su Comisión Especial de Gobiernos de Coalición, esto con la finalidad de elaborar una iniciativa de ley secundaria sobre gobiernos de coalición, los cuales fueron calificados como la “nueva forma de gobernar”.

Este lunes 11 de julio, a través de una plataforma digital, las y los panistas que se conectaron a la la reunión establecieron una agenda única por la cual trabajarán para poder regular los gobiernos de coalición, debido a que las facciones políticas dominantes en México están participando en la vida pública de la república de esa manera.

Cabe destacar que las coaliciones hegemónicas en este año son la Juntos Hacemos Historia, conformada por Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Partido del Trabajo (PT), y Partido Verde Ecologista de México (PVEM); y Va por México, integrada por el Partido Acción Nacional (PAN); Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Partido de la Revolución Institucional (PRD).

Maru Campos también estuvo presente en la reunión (Foto: Archivo)

La reunión estuvo a cargo de Marko Cortés, presidente del PAN, y Cecilia Patrón, secretaria general del partido. Junto con ellos, asistió Gustavo Madero, senador del PAN pero que representa al Grupo Parlamentario Plural (GPP); Guadalupe Murgía, secretaria de gobierno de Querétaro; Francisco Ramírez Acuña, ex gobernador de Jalisco; Maru Campos, gobernadora de Chihuahua; y Santiago Creel, diputado federal de la LXV Legislatura.

Los representantes del panismo contemporáneo plantearon que, para promover su iniciativa, se debe de promover una agenda de tres puntos eje:

1.- formular una propuesta de legislación secundaria para los gobiernos de coalición que procure consensos, buenos gobiernos y la gobernabilidad de los estados.

2.- Desarrollar las características, facultades y obligaciones de los gobiernos de coalición, y

3.- Establecer mecanismos para la integración de gobiernos plurales en los estados donde obtengan triunfos las coaliciones, para dar certeza a las personas de que el sentido de su voto será respetado.

Creel Miranda también participó (Foto: Twitter / @PAN_Jalisco)

Finalmente, cabe destacar que esta reunión tuvo la presencia de Gustavo Madero, un panista veterano que se había distanciado del liderazgo del contador Cortés Mendoza, esto tras varias diferencias en la administración interna del partido.

Primero, con las elecciones de 2021, donde Madero Muñoz no fue seleccionado ni como candidato a la gubernatura de Chihuahua ni se respetara el acuerdo para elegir el equipo de trabajo al para el municipio capital de esa entidad, Gustavo Madero declinó ser el coordinador de la bancada del PAN en el Senado de la República, dejándole el camino libre a Maru Campos para Chihuahua y a Julen Rementería para el Senado.

“Informé a Marko Cortez que no me considere como opción para Coordinar el Grupo Parlamentario del PAN Senadores. El día de hoy me comunicaron que no cumplirán su compromiso firmado para que el equipo que no ganó la gubernatura propusiera candidato para la capital”, informó el senador en enero de 2021.

El PAN buscará promover una nueva iniciativa (Foto: Archivo)

Después, se filtraron unas declaraciones por parte del presidente del PAN, en las que reconoció que solamente podrían ganar, en las elecciones de 2022, en Aguascalientes, dando por perdidas los comicios en Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas.

“La única que tenemos realmente posibilidades, y muy buenas y contundentes, de ganar es de Aguascalientes […] No hay más, está muy complicado Durango, Tamaulipas, Quintana Roo, Hidalgo y Oaxaca”, dijo Marko Cortés en una reunión privada del PAN.

Por lo que Madero Muñoz, quien también fue presidente del PAN, condenó la actitud derrotista de su actual líder partidario y la tachó de “desafortunada y anticlimática”.

“Se niega a corregir y ceder el control del PAN y abrirlo a la ciudadanía con elecciones primarias abiertas. Si no hacemos algo distinto, el 2024 tmb estaremos perdidos”, escribió en redes sociales, lugar donde promocionó una columna donde abundó sobre el tema.

