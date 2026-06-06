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Guanajuato confirma recuperación de dos pacientes con miasis por gusano barrenador: Puebla lidera casos en México

Los dos adultos mayores atendidos en Celaya y Tierra Blanca evolucionaron favorablemente tras recibir atención médica especializada

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Gusano barrenador de ganado afecta el ganado de México
Detectan dos casos de gusano barrenador en Guanajuato (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Secretaría de Salud de Guanajuato (SSG) informó que los dos casos humanos de miasis por gusano barrenador detectados en los municipios de Celaya y Tierra Blanca evolucionaron de manera favorable y concluyeron satisfactoriamente el periodo de vigilancia epidemiológica, tras recibir atención médica especializada.

Las autoridades sanitarias señalaron que ambos pacientes, de 75 años de edad, permanecen bajo seguimiento médico únicamente por enfermedades crónicas preexistentes, sin que actualmente presenten complicaciones relacionadas con la infestación causada por las larvas del gusano barrenador.

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Pacientes presentaban condiciones neurológicas severas

Los dos casos de gusano barrenador detectados ya están controlados en Guanajuato (REUTERS/Daniel Becerril)
Los dos casos de gusano barrenador detectados ya están controlados en Guanajuato (REUTERS/Daniel Becerril)

El titular de la Secretaría de Salud de Guanajuato, Gabriel Cortés Alcalá, explicó que los dos casos correspondieron a adultos mayores con padecimientos neurológicos graves que los mantienen postrados en cama, condición que favoreció la aparición de úlceras y heridas por presión.

De acuerdo con el funcionario, estas lesiones facilitaron la infestación por larvas, ya que la piel pierde su capacidad natural de protección cuando existen heridas abiertas.

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“Vale la pena destacar que son dos adultos mayores postrados, con una situación neurológica que los tiene prácticamente en cama. La postración genera úlceras y lesiones que hacen que la protección que da la piel se pierda, y ese es el mecanismo a través del cual las personas pueden llegar a tener este tipo de padecimientos”, explicó Cortés Alcalá.

La dependencia estatal destacó que ambos pacientes recibieron atención oportuna, lo que permitió controlar la infestación y evitar complicaciones mayores.

¿Qué es la miasis por gusano barrenador?

gusano barrenador
(Imagen Ilustrativa Infobae)

La miasis es una enfermedad causada por la infestación de tejidos vivos por larvas de ciertas especies de moscas. En el caso del gusano barrenador, las larvas se alimentan del tejido vivo de animales y, en circunstancias específicas, también pueden afectar a seres humanos.

Los especialistas explican que los casos en personas suelen estar asociados a heridas abiertas, falta de movilidad, higiene deficiente o enfermedades que comprometen el estado general de salud del paciente.

Por ello, las autoridades sanitarias recomiendan extremar cuidados en personas adultas mayores, pacientes postrados y personas con lesiones cutáneas, además de mantener vigilancia constante para detectar cualquier signo de infección.

La Secretaría de Salud de Guanajuato reiteró que continúa realizando labores de monitoreo, prevención y atención médica para evitar nuevos casos de miasis humana en la entidad.

Asimismo, exhortó a familiares y cuidadores de personas en situación de vulnerabilidad a revisar constantemente la piel de pacientes encamados, mantener una adecuada higiene y acudir de inmediato a los servicios médicos ante la presencia de heridas, infecciones o cualquier anomalía.

México suma más de 2 mil casos activos

Gusano barrenador total acumulado 3 de junio México
Gusano barrenador total acumulado 3 de junio México (Imagen: Senasica)

México registra 2 mil 24 casos activos de gusano barrenador del ganado (GBG) al corte del 3 de junio de 2026, según el más reciente informe de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) y el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA).

Los datos, correspondientes a la Semana Epidemiológica número 22 de 2026, muestran que la plaga continúa afectando principalmente a los estados del sureste y centro del país, donde se mantiene la vigilancia epidemiológica y las acciones de control sanitario para evitar una mayor propagación.

Puebla lidera los casos activos

De acuerdo con el reporte oficial, Puebla ocupa el primer lugar nacional con 236 casos activos, seguido de Veracruz con 233 y Oaxaca con 223. Estas tres entidades concentran una parte importante de los registros detectados en territorio nacional.

En la lista también destacan:

  • San Luis Potosí: 172 casos
  • Tamaulipas: 141 casos
  • Jalisco: 131 casos
  • Chiapas: 128 casos
  • Nuevo León: 96 casos
  • Quintana Roo: 89 casos
  • Hidalgo: 77 casos
  • Querétaro: 75 casos
  • Guanajuato: 72 casos
  • Morelos: 53 casos
  • Guerrero: 50 casos

Las autoridades señalaron que el monitoreo se mantiene activo en diversas regiones para detectar oportunamente nuevos brotes y aplicar medidas de contención.

Bovinos, los más afectados

Senasica ha intensificado las acciones para combatir al gusano barrenador en diversas entidades del país (Foto: Agricultura)
Senasica ha intensificado las acciones para combatir al gusano barrenador en diversas entidades del país (Foto: Agricultura)

El informe revela que los bovinos son la especie más impactada, con 947 casos activos, lo que representa casi la mitad del total nacional.

Le siguen:

  • Caninos: 696 casos
  • Suinos: 130 casos
  • Equinos: 126 casos
  • Caprinos: 54 casos
  • Ovinos: 49 casos
  • Felinos: 13 casos

También se han identificado casos aislados en fauna silvestre, aves y otras especies.

Refuerzan vigilancia sanitaria

SENASICA mantiene operativos de inspección, rastreo epidemiológico y atención veterinaria en las zonas afectadas. Las autoridades han reiterado el llamado a productores pecuarios y propietarios de animales para reportar cualquier herida infestada por larvas sospechosas y evitar la movilización de animales enfermos.

El gusano barrenador del ganado es una plaga causada por la larva de la mosca Cochliomyia hominivorax, que deposita sus huevos en heridas abiertas de animales de sangre caliente, provocando lesiones severas que pueden comprometer su salud e incluso causar la muerte si no reciben tratamiento oportuno.

Ante el incremento de casos, las autoridades federales mantienen una estrategia permanente de vigilancia para contener la dispersión del parásito y proteger la producción pecuaria nacional.

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