Jueza otorgó suspensión a General Ávila Medina, no será detenido ni obligado a comparecer

Mauricio Ávila Medina, General de Brigada Diplomado de Estado Mayor retirado, ha estado recientemente en el foco de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) por su constante aparición en medios y redes sociales como una voz crítica, desde el sector militar, al gobierno de Andrés Manuel López Obrador y su estrategia en materia de seguridad.

El pasado 4 de julio la Fiscalía General de Justicia Militar (FGJM) emitió un documento en el cual se le solicitó a Ávila Medina su presencia para comparecer ante las autoridades en calidad de indiciado.

La misiva, con número de oficio FMIDCP-2-4775 fue firmada por Jesús Rosario Aragón Valenzuela, Coronel de Justicia Militar y Fiscal General Adjunto. En ella se puede leer: “Me permito solicitar a usted, comparezca en calidad de indiciado a las 0900 horas del 7 Jul. 2022 ante citado Representante Social Militar”.

Cabe señalar que la calidad de indiciado es una etapa previa a las averiguaciones y recae en personas que son sospechosas de haber cometido un delito, según suposiciones de las autoridades encargadas del proceso.

Llegada la fecha del citatorio, Ávila Medina no acudió a la FGJM, ubicada en el Campo Militar Número I. En su lugar, fue Ana Xóchitl Ávila, hija del General en retiro, quien se presentó ante la fiscalía y excusó la ausencia de Ávila Medina con un justificante médico, según informaron fuentes militares.

El ex militar tramitó un amparo ante la jueza del Décimo Segundo de Distrito de Amparo en materia Penal, pues señaló que en el procedimiento iniciado por la FGJM se le incorporó de manera forzosa al Ejército en lugar de tratarlo como civil, a pesar de ya no ser un elemento activo de las fuerzas armadas.

En este sentido, el pasado lunes 11 de julio se le otorgó a Ávila Medina una suspensión “de oficio y de plano” y se dio un plazo de 24 a la FGJM para rendir un informe referente al cumplimiento de dicha suspensión, según puede observarse en una imagen del documento compartida por el periodista Manuel Espino.

De manera adicional, Yazmín Eréndira Ruiz Ruiz, titular del Juzgado Décimo Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, otorgó al militar en retiro una suspensión provisional contra cualquier orden de presentación y localización por parte de las autoridades castrenses, ya que no se le puede obligar a comparecer. Así, afirmó Eréndira Ruiz, se respeta el derecho de Ávila Medina a no autoincriminarse.

“En caso de que el quejoso no haya comparecido, no se le impone la obligación de hacerlo, ya que la calidad en que fue citado es de imputado, por lo que debe respetarse su derecho a la no autoincriminación”, detalló Ruiz Ruiz.

“Se concede a Mauricio Ávila Medina la suspensión provisional para el efecto de que las cosas permanezcan en el estado que actualmente guardan y no se ejecuten las órdenes reclamadas, esto es, no sea privado de su libertad, ni obligado a presentarse con auxilio de la fuerza pública, hasta en tanto se notifique lo que se resuelva sobre la suspensión definitiva”, señaló la jueza.

La fecha establecida para la audiencia en la que se determinará si se concede la suspensión definitiva es el próximo viernes 15 de julio.

Mauricio Ávila Medina ha lanzado duras críticas a través de videos publicados en Facebook y Tik Tok. En uno de ellos, el militar retirado aseguró que “el actual gobierno no combate a los criminales, quien entra en nexos con el crimen del narcotráfico no puede salir de él”, refiriéndose a los señalamientos de Porfirio Muñoz Ledo hacia AMLO, pues ha asegurado que existe un interés de este último en heredar vínculos con las organizaciones criminales.

