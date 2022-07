Sedena investiga a General que critica estrategia de seguridad de AMLO

La Fiscalía General de Justicia Militar citó a comparecer al General en retiro, Mauricio Ávila Medina, quien ha criticado la estrategia de seguridad del gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Jesús Rosario Aragón Valenzuela, Coronel de Justicia Militar y Fiscal General Adjunto, firmó el oficio FMIDCP-2-4775 en que fue solicitada la presencia de Ávila Medina desde el reciente 4 de julio.

“Me permito solicitar a usted, comparezca en calidad de indiciado a las 0900 horas del 7 Jul. 2022 ante citado Representante Social Militar”, señala el documento de la dependencia adscrita a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

La dependencia no ofreció una respuesta oportuna o posicionamiento oficial al ser consultada por este medio, sin embargo, el sospechoso de violaciones al Código Militar ha publicitado sus desacuerdos con políticas de combate al crimen organizado, así como operaciones del personal castrense en la actual administración.

Esta misiva oficial fue difundida por el senador Emilio Álvarez Icaza, quien opinó que el uso de las Fuerzas Armadas en tareas ajenas a sus funciones generan tensiones al interior de la Sedena.

Pues el Ejército es un pilar fundamental para el presidente López Obrador, quien le ha encomendado decenas de labores relacionados con la construcción de obras emblemáticas, además de emplearlos en Seguridad Pública de la mano de la Guardia Nacional, luego de incumplir su promesa de regresar a los soldados a sus cuarteles.

La calidad de indiciado es una etapa previa a las averiguaciones y recae en personas que son sospechosas de haber cometido un delito, según suposiciones de las autoridades encargadas del proceso.

En uno de sus últimos videos, el General Mauricio Ávila Medina citó el pronunciamiento del General Joaquín Amaro Domínguez, quien estaba contra las llamadas tendencias comunistas del presidente Lázaro Cárdenas, en medio de la decisión por apoyar la sucesión de Francisco J. Múgica o Manuel Ávila Camacho, quien finalmente siguió en la presidencia de 1940 a 1946.

Tanto Cárdenas como el General Múgica son personajes históricos admirados por el actual mandatario López Obrador, a quienes ha reconocido en cada oportunidad de su discurso. A ambos aludió Ávila Medina en un breve video compartido hace cinco días, bajo la leyenda de elecciones de 2024 entre el continuismo y la rectificación.

Pero previamente, el militar retirado ha cuestionado que los soldados no han cumplido el juramento de defender a la patria, pues se acumula una ola de inseguridad den el país. Y el 4 de junio, narró su experiencia como mando en Guamúchil, Sinaloa, en 1980, donde supo cómo opera el narco para corromper a las autoridades en diversos órdenes de gobierno.

Para responder qué impide al presidente López Obrador combatir a los criminales, Ávila Medina se refirió a las críticas de Porfirio Muñoz Ledo, quien aseguró que López Obrador quiere heredar el supuesto nexo con el narco.

“El actual gobierno no combate a los criminales, quien entra en nexos con el crimen del narcotráfico, no puede salir de él”, agregó el General de Brigada Diplomado de Estado Mayor.

FOTO: PRESIDENCIA/CUARTOSCURO.COM

Pues el presidente mexicano ha sido reprobado por analistas, académicos, periodistas, detractores y políticos de la oposición, debido a que su estrategia resumida en abrazos no balazos cede margen a las actividades de los criminales, quienes tendrían la tranquilidad de no ser molestados, porque el combate no es directo, como se impuso desde 2007 en el sexenio de Felipe Calderón, cuando comenzó la guerra contra el narco en el país.

López Obrador ha reiterado que su política es la adecuada, porque la batalla contra cárteles de la droga sumió al país en un contexto de violencia, centenas de miles de desaparecidos y asesinatos. Por ello busca atacar el problema de la mano de la Guardia Nacional, pero atendiendo causas estructurales con programas sociales.

Aunque otros especialistas han señalado que en el fondo, los cambios tampoco han resultado como pregona el mandatario, pues los soldados se han desplegado como nunca en tareas que corresponden a las policías civiles.

Sin embargo, el General Ávila Medina es la voz más reciente entre las críticas desde el sector militar. Ahora le queda acudir con su representante legal o le será asignado alguno de oficio. No es la primera vez que cobra relevancia mediática, pues en 2018 quiso recabar firmas para aspirar como candidato independiente en un proyecto que planteaba eliminar partidos políticos y legalizar la marihuana.

