Pese a que IMSS aceptó recomendación, la mujer a quién le amputaron las piernas confesó que días antes le negaron atención médica

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que, en atención a la recomendación emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), atenderá el caso de Vanessa Dib, mujer a la que le amputaron las dos piernas en uno de sus hospitales de Querétaro.

Sin embargo, en días atrás, la mujer dio a conocer que le han negado la atención médica en sus inmediaciones, así como también aclaró que no ha obtenido ninguna resolución a la demanda que interpuso al Instituto.

“Algunos han comentado que ya tengo la resolución o una respuesta por parte de la demanda que metí o que ya gané la demanda y no, lo que se lanzó fue recomendación por parte de Derechos Humanos, todavía falta ver si el IMSS la acepta, no quiere, no da la cara, no se ha comunicado conmigo”, externó la mujer por medio de un video publicado a través de la plataforma TikTok el pasado 7 de julio.

Vanessa Dib, como se le ha ubicado por medio de su cuenta de TikTok, lanzó nuevas declaraciones (Foto: Especial)

Además, Vanessa Dib explicó que el IMSS ofreció pagarle 88 mil pesos como parte del reparo de los daños, sin embargo, dijo que ese monto es el costo de sólo una de las prótesis.

“Lo único que ofrecieron fueron 88 mil pesos para reparar los daños, la verdad es que quien use prótesis sabe que es el costo de una sola prótesis y yo llevo 3 compradas y ocupo una cuarta”, explicó. “Se me negó atención médica, a pesar de que todo esto se está haciendo viral, y no se me hace justo. Necesito otra amputación”, agregó.

Días después, el 9 de julio, el IMSS señaló que la Comisión Bipartita de Atención al Derechohabiente del H. Consejo Técnico del IMSS investigó los hechos y determinó la procedencia de la queja administrativa, la cual instruye que deberán pagar el pago de indemnización por daño material, así como también se investigarán a fondo las probables responsabilidades de los funcionario involucrados.

La mujer denunció que no le han dado atención médica (Foto: Twitter@GrietaMedio)

No obstante, la institución de salud indicó que, como parte de la recomendación emitida por la CNDH, reconoció la reparación integral del daño, la cual incluye atender las siguientes medidas:

-Pago de la compensación económica.

-Atención médica y psicológica y/o psiquiátrica que sea necesaria.

-Dotación de prótesis y de dispositivos que permitan su desplazamiento.

-Acceso a programas sociales que le otorguen oportunidades de desarrollo.

-Becas para sus hijos.

-Colaboración del Instituto con el OIC en el trámite y seguimiento de la denuncia administrativa que presente CNDH.

La mujer acudió al IMSS por un dolor abdominal (Foto: Cuartoscuro)

Fue en septiembre de 2018 cuando Vanessa Dib acudió al IMSS en Querétaro tras presentar un dolor abdominal, pero un mal diagnóstico provocó que le amputaran ambas piernas, así como la extirpación del útero. En junio de 2019, la víctima se dirigió a la Defensoría de los Derechos Humanos de su entidad para denunciar a las unidades médicas que la atendieron.

La mujer acudió a la Unidad de Medicina Familiar número 9 (UFM-9) por un dolor en la zona abdominal. En ese entonces le diagnosticaron una infección urinaria y colitis, sin embargo, no le realizaron estudios antes de notificarle su supuesto malestar. Posteriormente acudió al Hospital General regional número 1 (HGR-1), al área de gineco obstetricia para retirar un DIU, en donde se le diagnosticó lumbalgia aguda, de igual manera, sin estudios previos.

Tras una serie de malos diagnósticos, la víctima ingresó a urgencias en la UMF-9 para ser trasladada al HGR-1, padeciendo una deshidratación severa, así como gastroenteritis infecciosa y gran pérdida de sangre. Fue ahí donde se le realizó el procedimiento de extirpación del útero, un ovario y se le amputaron las dos piernas.

