Elba Esther Gordillo confesó quién es su “corcholata” favorita para 2024

Elba Esther Gordillo rompió el silenció y habló de su favorito de la 4T (Foto: Archivo)

Elba Esther Gordillo, expresidenta del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), reveló quien es su “corcholata” favorita para que contienda por la presidencia de México en las elecciones de 2024.

En entrevista para el programa La silla roja, Elba Esther dijo tener cierto aprecio a Marcelo Ebrard, titular de la Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE), quien ha liderado las encuestas entre las “corcholatas” del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) .

“Quiero mucho a Marcelo (Ebrard) le tengo un extraordinario respeto personal, pero no es mi voluntad, y si quiero, habrá que ver si se mueven las reglas correctas para que sea”, comentó la expresidenta del SNTE al ser cuestionada sobre los presidenciables de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

El canciller mexicano ha liderado las encuestas (Foto: Twitter/@PartidoMorenaMx)

Con respecto a Va por México, coalición opositora conformada por el Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD); Elba Esther indicó que “no hay de otra” manera que los institutos políticos puedan derrocar a la Cuarta Transformación (4T).

“Sí me gusta lo de la segunda vuelta. Sí creo que antes hay que auscultar con quiénes y cómo. Yo creo que sí la alianza pero ojala priven egos, menos protagonismos”, sentenció.

Pese a que afirmó estar de acuerdo con la coalición, dijo estar en contra de que Acción Nacional quiera que el candidato sea “un panista tradicional”.

“Me gustaría mucho que hubiera la enorme capacidad de Gobierno y los actores para que entremos a la serenidad a la paz”, puntualizó.

Elba Esther Gordillo aprobó Va por México (Foto: Twitter/@epigmenioibarra)

De acuerdo con la casa consultora CE Research, la preferencia electoral favorece a la alianza de Morena, Partido Verde Ecológico de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT), ya que todas las figuras políticas que cuentan con mayor aprobación provienen de dichos institutos políticos.

Según el estudio publicado el pasado 14 de junio, las “corcholatas” de López Obrador se posicionan entre los favoritos de los mexicanos. Marcelo Ebrard lideró con el 39 por ciento de la aprobación de los encuestados, mientras que Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, se posicionó con el segundo lugar con el 35 por ciento de popularidad.

Pese a ser uno de los más cercanos al titular del Ejecutivo, Adán Augusto López, secretario de Gobernación (Segob), fue el que menos aprobación alcanzó entre las “corcholatas”, debido a que sólo consiguió el 7 por ciento, siendo superado por Gerardo Fernández Noroña, diputado del PT, y Ricardo Monreal, líder de la bancada morenista en el Senado del República.

Monreal superó a Adán Augusto en popularidad (Foto: REUTERS/Carlos Jasso)

Por parte del PRI, quien se encuentra en los primeros números es Miguel Ángel Osorio Chong, actual senador y ex titular de la Segob. Mientras tanto, en el PAN, Ricardo Anaya consiguió sobre salir a pesar de que se encuentra afuera del país. Con respecto a Movimiento Ciudadano (MC), Luis Donaldo Colosio Riojas, alcalde de Monterrey, sigue adquiriendo popularidad entre los mexicanos, aunque en más de una ocasión ha dicho que no está en sus planes contender por la presidencia de la República.

Ebrard respaldará a Sheinbaum o Adán Augusto

A finales del mes de junio, en entrevista para Grupo Fórmula, el canciller mexicano señaló que apoyará a mandataria estatal o al titular de la Segob en caso de que alguno de los dos sea el elegido para representar al partido guinda en 2024.

“Si hay un ejercicio claro, de transparencia, hay que respaldar a quien gane. (Pero) si gano yo exigiré que me respalden; y si no, quien gane hay que respaldarlo porque no se vale hacer otra cosa”, sentenció.

