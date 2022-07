Cártel del Noreste operó con niños en NL y Samuel García los exhibió, violando la presunción de inocencia

Samuel García mostró difundió el rostro de dos menores de edad acusados de participar en actividades delictivas (Foto: Captura de pantalla/Especial)

El pasado nueve de julio elementos de la Fuerza Civil (FC) del estado de Nuevo León lograron desarticular una célula delictiva perteneciente al Cártel del Noreste (CDN), en la colonia Unidad las Pedreras en Monterrey, capital de la entidad.

Dentro de las personas implicadas, resultó que dos menores de edad participaban en las actividades ilícitas; uno de 13 años y otro de 14.

En ese tenor fue que el gobernador de Nuevo León Samuel García Sepúlveda compartió los resultados del operativo a través de su cuenta de Instagram. El mandatario exhibió algunos objetos, así como drogas, armas y uniformes plagiados que se le decomisó a la célula criminal. No obstante, también hizo público el rostro de los dos menores de edad que fueron aprehendidos.

A través de las historias de Instagram, el gobernador por Movimiento Ciudadano (MC) compartió fotografías de los menores sin algún tipo de censura o marca para ocultar su identidad bajo el derecho de presunción de inocencia, por lo que el ejecutivo local incurrió en una falta al debido proceso.

“Ahora véanles las caras todos asustados, ya arrestados por FC (Fuerza Civil)”, escribió sobre la imagen de uno de los menores. En la otra, apuntó: “Usando niños/adolescentes camisetas de mickey mouse”.

El gobernador de Nuevo León exhibió el rostro de dos menores de edad (Foto: captura de pantalla)

Por su parte, usuarios en redes sociales criticaron el actuar negligente del político de 34 años, denunciando que siendo doctor en derecho no pudo hacer respetar el debido proceso y la presunción de inocencia.

“De a buenas que @samuel_garcias, el gobernador de #NuevoLeón es abogado, con quién sabe cuántos doctorados porque si no, no sabría que esto que hace viola el debido proceso y la presunción de inocencia. Tanto que están jode y jode con que no publiquen imágenes de los detenidos”, escribió una internauta a través de Twitter.

El mandatario dejó colgadas las fotografías durante 24 horas, que es el tiempo que dura su exhibición en el formato de Historias en la plataforma de Instagram; no obstante, no se ha pronunciado al respecto del cometido.

Por otro lado, en el operativo en Monterrey se logró detener a cinco hombres en total, entre los que se encuentran los dos menores. Asimismo, dentro de la detención se logró asegurar un cargamento de droga, así como armas y un arsenal de artículos tácticos de la fuerza Civil, los cuales se parecen a una dotación de uniformes que fueron entregados en 2015.

Dicho grupo criminal del CDN operaba principalmente en el norte de Monterrey, aunque también llegó a operar en la Zona Metropolitana de la capital. Entre sus principales actividades se encontraba el cobro de piso, extorsiones, secuestros y asesinatos en contra de otros grupos rivales.

Fue el 9 de julio que se desarticuló una célula criminal del Cártel del Noreste (Foto: Especial)

Los detenidos fueron Luciano “N” de 36 años de edad, quien se desempeñaba presuntamente como el líder del grupo; José “N” de 18 años; Juan “N” de 33 años y los dos menores: Néstor “N” de 14 y Ángel “N” de 13.

Las autoridades lograron asegurarles más de 40 dosis de una sustancia conocida como cocaína en piedra, dos bolsas de marihuana, un arma de fuego con un cargador, y ropa correspondiente a la Fuerza Civil.

En cuanto a Samuel García, el pasado 8 de julio la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHNL) declaró que el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de las Familias (DIF) de Nuevo León violó los derechos del menor “adoptado temporalmente” por el gobernador y su esposa, quien es titular de dicha dependencia, Mariana Rodríguez, por lo que la comisión local instruyó a ambo para borrar de sus redes sociales todas las imágenes del pequeño.

De acuerdo con el organismo, entre los derechos que se violaron fueron el derecho a la intimidad, a la dignidad y a una vida libre de violencia, al haber sido permitida la adopción por tres días a la pareja gobernadora, en enero pasado.

