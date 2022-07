Criticaron a Samuel García por no presentar avances en el caso de Debnahi Escobar: “¿Y los culpables?”

(Foto: REUTERS/Andrea Jimenez)

Samuel García, gobernador de Nuevo León, se convirtió en blanco de duras críticas debido a una serie de publicaciones que lanzó en sus redes sociales en donde aseguró que “a la mujer no se le toca, a las niñas, a los niños, no se les toca”.

Por medio de su cuenta de Twitter, el mandatario estatal expresó su descontento hacía un video en el que una menor fue agredida sexualmente, por lo que pidió a las autoridades pertinentes actuar de manera inmediata.

“Que de una buena vez les quede claro a todos que quien se meta con nuestras niñas y niños la va a pagar y caro”, escribió García Sepúlveda en redes sociales. “A la mujer no se le toca, a las niñas, a los niños, no se les toca, y quién se meta con ellos se mete con todo Nuevo León”, agregó.

Por ello, los cibernautas reaccionaron a las palabras del mandatario estatal y le recordaron el caso de Debanhi Escobar, joven que asesinada tras haber asistido a una fiesta con un grupo de amigas el pasado 9 de abril. Su cuerpo fue encontrado hasta el 21 de dicho mes al interior de la cisterna del motel Nueva Castilla.

“¿Y los culpables del caso Debhani?”, “Nunca resolvieron el caso Debanhi, el caso Marifer, ni el caso Yolanda, pero ahí andas”, “Debahi, María Fernanda, Yolanda… están muertas ¿es correcto? ¿Ahí dónde estaba el Gobierno del Nuevo Nuevo León?”, “¡Pues demuéstralo! Porque haces todo lo contrario”, fueron algunas de las declaraciones que los internautas lanzaron contra García Sepúlveda.

Por otra parte, ahora en la red social Instagram, el mandatario estatal compartió fotografías del operativo que realizaron elementos de la Fuerza Civil de Nuevo, quienes lograron desarticular una célula delictiva perteneciente al Cártel de Noroeste (CDN). Entre las imágenes que Samuel García publicó se encontraban las de dos menores, estas no contaban con algún tipo de censura o marca para ocultar la identidad bajo el derecho de presunción de inocencia.

“Ahora véanles las caras todos asustados, ya arrestados por FC (Fuerza Civil)”, escribió sobre la imagen de uno de los menores. En la otra, apuntó: “Usando niños/adolescentes camisas de mickey mouse”.

De igual manera, usuarios de redes sociales criticaron el actuar del político: “De a buenas que @samuel_garcias, el gobernador de #NuevoLeón es abogado, con quién sabe cuántos doctorados porque si no, no sabría que esto que hace viola el debido proceso y la presunción de inocencia. Tanto que están jode y jode con que no publiquen imágenes de los detenidos”, escribieron a través de Twitter.

Caso Debanhi Escobar

Ricardo Mejía Berdeja, subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que esta semana, entre el 13 y 15 de julio, se expongan las conclusiones de los dictámenes correspondientes, para determinar con certeza cuál fue la muerte de Debanhi Escobar.

Entre el 1 y 2 de julio se realizó la exhumación por parte de un grupo de trabajo conformado por la Fiscalía General del Estado de Nuevo León, el Equipo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Federación, médicos especialistas del Tribunal Superior de la Justicia de la Ciudad de México del Instituto de Ciencias Forense. También estuvo presente un perito especialista de ONU Mujeres y los padres de la víctima.

