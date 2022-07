Propuesta de magistrado podría librar a Samuel García de multa por triangulación de dinero

Samuel García podría librarse de multa (Foto: GABRIELA PÉREZ MONTIEL / CUARTOSCURO)

La multa por más de 440 mil pesos impuestos al gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, podría ser perdonada si se vota a favor de la propuesta que el magistrado Felipe Fuentes Barrera emitió al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

El proyecto de magistrado para que se retire la multa relacionada a triangulaciones millonarias que realizó la familia de García al partido Movimiento Ciudadano (MC) para favorecer su campaña se hizo pública por el TEPJF para que sea votada en sesión el próximo miércoles.

La propuesta quiere que se revoque sin mayores complicaciones la multa impuesta al mandatario de Nuevo León y con ello cerrar definitivamente el caso en su contra y del partido por las triangulaciones en las que estarían involucrada su madre y hermanos a través de sus empresas.

Y es que en abril pasado el Instituto Nacional Electoral (INE) de México informó que tras analizar el caso, el pleno resolvió que se aplicara la multa por “aportaciones de ente prohibido”, por lo que la sentencia de la Sala Superior del TEPJF lo sancionó con un total de 448 mil 100 pesos.

Samuel García fue multado (Foto: Twitter/@samuel_garcias)

La conclusión fue que como candidato, sí tuvo responsabilidad en la recepción de las aportaciones, “ya que se acreditó que tuvo pleno conocimiento de las aportaciones, motivo de esta queja, que a través de sus familiares realizaron las empresas de las que son socios”.

No obstante, el magistrado señaló que el INE consideró que Samuel García no tenía conocimiento de las aportaciones que estaba haciendo su familia y que no dijo nada para beneficiarse.

“Pero no tomó en cuenta que las transferencias se hicieron al partido, que es éste el que administra y distribuye sus recursos, que no hay elementos probatorios que acrediten que las aportaciones terminaron en campaña, no existe plena convicción de su responsabilidad y su deseo de beneficiar a su campaña”.

Por ello aseguró en la propuesta que “Samuel no dio la orden directa” de las mencionadas transferencias y por ello se le debe quitar la multa de casi medio millón de pesos.

Samuel Garcia y Mariana Rodríguez (Foto: REUTERS/Daniel Becerril)

En qué consistió el esquema de aportaciones indebidas

Este tema ya había generado una sanción para el partido Movimiento Ciudadano, quienes abanderaron a Samuel García durante su campaña, pues en septiembre de 2021, el Tribunal Electoral resolvió una multa por 28.5 millones de pesos.

La razón, aportaciones indebidas realizadas desde las empresas de familiares de Samuel García. Estos recursos fueron directo a la campaña del entonces candidato, mismos que, según la investigación realizada por el INE, procedían de empresas privadas, hecho prohibido por la ley en esta materia.

“Movimiento Ciudadano sabía que los partidos políticos deben rechazar bajo cualquier circunstancia aportaciones de entes prohibidos; sin siquiera asegurarse de la legitimidad del recurso decidió beneficiarse de aportaciones que provenían de personas morales, por lo que su actuación fue dolosa”, indicó el proyecto aprobado y elaborado por el magistrado José Luis Vargas.

Samuel García de Movimiento Ciudadano (MC) (Foto: MARIO JASSO/CUARTOSCURO)

De acuerdo con la Unidad Técnica de Fiscalización del INE, existió una triangulación de recursos por 14.2 millones de pesos a la campaña política de García Sepúlveda. Estas aportaciones, señalaron, se realizaron por medio de depósitos y provenían de entes prohibidos por la legislación.

La investigación reveló que Bertha Silvia Sepúlveda Andrade, madre de Samuel García, hizo tres transferencias bancarias a Movimiento Ciudadano por un total de 9.7 millones de pesos enviados desde la empresa Saga Tierras y Bienes Inmuebles S.A de C.V.

El hermano del gobernador de Nuevo León, Roberto García Sepúlveda, aportó 840,000 pesos desde el despacho Fiscal Abogados S.C. Mientras que su hermana, Silvia Catalina García Sepúlveda, transfirió 1.8 millones de pesos a la firma Jurídica y Fiscal abogados S.C, y a la Firma Contable y Fiscal Contadores y Financieros S.C.

