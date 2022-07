“Te atacan porque te envidian”: Javier Lozano respaldó a Sandra Cuevas tras apelar su destitución

La comunidad Panista salió en defensa de Sandra Cuevas luego de anunciarse su destitución (Foto: Cuartoscuro)

El diputado del Partido Acción Nacional (PAN), Javier Lozano Alarcón, celebró que la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, presentara una apelación contra el proceso de inhabilitación por un año del servicio público, pues aseguró, trabaja con “buenos resultados”.

A través de su cuenta oficial de Twitter, el ex titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) declaró que los integrantes de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) atacan a la funcionaria porque le tienen “envidia” y por su triunfo en las pasadas elecciones.

En su mensaje, indicó que lo mejor para combatir la “persecución política” es trabajar con disciplina y dar buenos resultados; finalmente, Lozano Alarcón le recordó que cuenta con el apoyo y solidaridad de muchas personas, comenzando por el de él.

Lozano Alarcón le recordó que cuenta con el apoyo y solidaridad de muchas personas (Foto: Twitter/@JLozanoA)

“No hay mejor grilla que el trabajo con disciplina y buenos resultados. Te atacan porque te envidian, y porque les ganaste la elección. Tú sigue adelante que cuentas con muchísimo apoyo y solidaridad, comenzando por el mío”

Y es que el pasado 6 de julio, la alcaldesa de Cuauhtémoc acudió al Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México (TJACDMX) para presentar un recurso de apelación por la sentencia emitida en su contra.

La orden de la dependencia solicitaba la destitución e inhabilitación por un año en el servicio público de Cuevas, debido al cierre de 41 días del Deportivo Guelatao en 2021.

Los alcaldes de Álvaro Obregón, Benito Juárez y Tlalpan acompañaron a Cuevas Nieves (Foto: Twitter/@alfagonzalez)

Lo anterior, dijo la alcaldesa, como parte de una nueva embestida jurídica de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Claudia Sheinbaum Pardo, y la cual, aseguró, “se va a ganar y saldrá bien librada pues confía en la justicia”.

Frente al Tribunal, Sandra Cuevas sostuvo que “esa es la forma de operar de la jefa de Gobierno, esa es la forma en que persigue a las mujeres que le estorbamos y que no nos doblegamos ante ella, esa es la figura de una mujer presidenciable, persiguiendo a través de las instituciones”.

En compañía de los alcaldes de la UNACDMX, así como de diputados locales y concejales de la alianza Va por la Ciudad de México, Cuevas se dijo lista para atender el nuevo proceso y jugada del Tribunal, “uno de lo brazos operadores de Sheinbaum, que con una sentencia irrisoria, un cochinero jurídico, me pretende destituir como alcaldesa”.

Sandra Cuevas lamentó la forma de operar de la mandataria capitalina (Foto: Twitter/@lialimon)

Asimismo, lamentó la forma de operar de la mandataria capitalina, ya que, manifestó, se le pretende sancionar por hacer su trabajo, “por haber cerrado el Deportivo Guelatao por 41 días para proteger la vida de los usuarios y de mis colaboradores”.

“Este es un acto histórico, no había pasado jamás y sólo por hacer mi trabajo”

Confió en que de la misma manera en que actúa el Tribunal y la Contraloría del Gobierno Central, actúe en contra de Claudia Sheinbaum, responsable de la muerte de 26 personas por la caída de la Línea 12 del Metro en 2021, y del deceso de 17 niños tras el derrumbe del Colegio Rébsamen en 2017.

Sandra Cuevas enfatizó en que primero hará lo que le corresponde en la alcaldía (Foto; Moisés Pablo/Cuartoscuro.com)

Finalmente, Sandra Cuevas enfatizó en que primero hará lo que le corresponde en la alcaldía y después, “mucho después, agradar a una jefa de Gobierno que no está de acuerdo en mi forma de gobernar, que no está de acuerdo con la oposición y que no sabe trabajar con una persona que es de un color distinto”.

Cabe señalar que el recurso de inconformidad será analizado en una segunda instancia que con posterioridad, hará el anuncio de su decisión e irá en el sentido de confirmación de la sentencia, modificación o revocación.

