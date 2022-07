“Corrupto y farsante”: Javier Lozano arremetió contra Santiago Nieto por participar en transición de Hidalgo

Javier Lozano arremetió contra Santiago Nieto por su participación en la transición en Hidalgo (Fotos: Facebook/Leonardo Curzio /Cuartoscuro)

El ex secretario de Trabajo y Prevención Social (STPS), Javier Lozano mostró su inconformidad con la inclusión del ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, en el equipo de transición del morenista Julio Menchaca en Hidalgo.

A través de su cuenta de Twitter, el militante de Partido Acción Nacional (PAN), acusó al simpatizante de la Cuarta Transformación (4T) de corrupción y farsa. Sin embargo, no solo hizo una acusación en su contra, sino que advirtió que se hará cargo él.

Javier Lozano advirtió que se hará cargo de Santiago Nieto en Tamaulipas (Captura: Tw/@JLozanoA)

““Nuevo conflicto de intereses del sicario gubernamental. Que se encarguen de ti en Hidalgo. Yo me encargo de ti en Tamaulipas, corrupto y farsante @SNietoCastillo”, expresó Lozano en un tuit

Con el proceso en el que participará Nieto, Menchaca asumirá el cargo actualmente ocupado por Omar Fayad, integrante del Partido Revolucionario Institucional (PRI). El gobernador electo, perteneciente a Movimiento Regeneración Nacional (Morena) anunció que quien estuviera al frente de la UIF será asesor externo.

Cabe señalar que las elecciones en territorio hidalguense causaron polémica, pues algunos especularon que Fayad facilitó el triunfo de Morena y ha sido criticado por priistas, como el dirigente Alejandro Moreno, por su presunta cercanía con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Julio Menchaca será el gobernador de Hidalgo tras la salida del priista Omar Fayad (Foto: Tw/@juliomenchaca_)

Aunque el ataque se dio después de que Menchaca hizo el anuncio, Lozano aprovechó para recordar que Nieto es cercano al morenista Americo Villareal, gobernador electo de Tamaulipas. De hecho siguió de cerca la campaña electoral del candidato de Morena hasta su triunfo y también formará parte de su equipo de transición.

Este 6 de julio, el ex titular de organismo de inteligencia financiera incluso retuiteó un post en el que el usuario @vidal_diaz_s, quien aseguró: “Que @SNietoCastillo sea quien lidere el equipo de transición del gobierno de Tamaulipas (@Dr_AVillareal) debe tener preocupados a muchos del equipo de @fgcabezadevaca”.

El simpatizante de la 4T ha criticado en múltiples ocasiones a Francisco Cabeza de Vaca, el actual gobernador panista, quien enfrenta un juicio de desafuero. El proceso legal en su contra derivó de un señalamiento de la UIF, que lo vinculó con enriquecimiento ilícito cuando Santiago Nieto aún era el titular.

El conflicto entre Lozano y Nieto

Anteriormente Javier Lozano atacó a Nieto por su presunta participación en delitos (Fotos: Cuartoscuro)

Esta no es la primera vez que Javier Lozano arremete contra Nieto por su presunta participación en varios delitos. A mediados de junio, también lo instó a no victimizarse ante las acusaciones que el ex diputado blanquiazul, Roberto Gil Zuarth, hizo en su contra a través de Twitter.

El panista lo invitó a aclarar cada uno de los señalamientos de Zuarth, quien reportó diversas irregularidades patrimoniales y financieras. Cabe mencionar que quien señaló a Nieto por supuestamente recibir dinero ilícito de varias fuentes, también fue vinculado por la UIF por lavado de dinero y corrupción.

El más reciente tuit del ex secretario se suma a los anteriores ácidos comentarios y ha generado diversas opiniones. Los comentarios de la polémica publicación se dividen entre los de quienes se oponen a que Santiago Nieto intervenga en el gobierno tamaulipeco y quienes atacaron al autor del mensaje.

Entre las respuestas que recibió el comentario de Lozano se pueden leer algunas como: “En Tamaulipas nada tiene que hacer ese empresario corrupto” o en el otro extremo: “Sigue siendo un nefasto e indigno, defendiendo a un narco gobernador” y “Tranquilo Lozanito. Ya sabemos que están allá como la Ley de Herodes. Traen como barajas las leyes allá con tu compadre en Tamaulipas”.

SEGUIR LEYENDO: