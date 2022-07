Loret de Mola destapó 38 irregularidades adicionales en espacio aéreo: “la ineptitud del Gobierno actual”

La seguridad en el espacio aéreo de México se degradó en mayo de 2021. Foto: Karina Hernández / Infobae

En mayo del 2021, hace ya más de un año, la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés), degradó a Categoría 2 el espacio aéreo de México, producto del programa de Evaluación de la Seguridad Operacional de la Aviación Internacional.

Dicho órgano estadounidense se encarga de vigilar que agencias nacionales cumplan con los criterios mínimos de seguridad, establecidos por la Organización de Aviación Civil Internacional. Históricamente, México ha formado parte de la categoría 1, a excepción de 2010, cuando se le degradó, y pasaron cuatro meses para que volviera a categoría 1.

Este jueves, el periodista Carlos Loret de Mola, publicó su columna Historias de Reportero, en la que habla sobre el tema de la seguridad aérea en México. En ella menciona que, lejos de mejorar en este rubro, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador la empeoró.

Recuerda cómo en mayo de hace un año México perdió la Categoría 1 en este aspecto, luego de que, tras una revisión, se encontraran 28 irregularidades. Menciona que el Gobierno se comprometió a enmendar esos desperfectos y recuperar, de manera inmediata, el máximo nivel de seguridad aérea. Explica que en 2010, al expresidente Felipe Calderón le había ocurrido lo mismo, sin embargo, en cuatro meses logró recuperar la Categoría 1, algo que López Obrador no lo ha logrado en más de un año.

Según Loret de Mola, el gobierno del presidente López Obrador, ha empeorado la situación en la seguridad del espacio aéreo del país.

El periodista da a conocer en la columna que, hace apenas unos días, supervisores de la FAA visitaron el país con la intención de revisar si la situación había mejorado, sin embargo, se encontraron con una no muy grata sorpresa. “Regresaron a su país decepcionados porque habían venido de buena voluntad, intentando ayudar”, menciona Loret.

Y es que, según el columnista, los supervisores de la FAA informaron a sus contactos en México que ya no eran 28 irregularidades las que había, sino 66. O sea, se agregaron 38 más. Estas deficiencias impiden que México regrese a la Categoría 1, y se aleje más de ella.

“No tienen la capacidad, no tienen el presupuesto, pero sobre todo no quieren mejorar”, fue lo que llegó desde Estados Unidos, según Loret de Mola, y menciona que el reporte oficial se debe emitir en los próximos días.

Enfatiza que, si México no vuelve a la Categoría 1, no puede haber nuevos vuelos de México a Estados Unidos operados por aerolíneas mexicanas, y solo pueden seguir operando los que existían antes de la degradación a Categoría 2, con las mismas rutas y en los mismos horarios, e incluso, los mismos aviones. “Esto deja el pastel completo a las aerolíneas mexicanas”, menciona Loret de Mola.

Debido a que México se encuentra en Categoría 2, las aerolíneas mexicanas no pueden realizar nuevas rutas a los Estados Unidos. FOTO: GRACIELA LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM

Explica que el golpe es doblemente duro para las aerolíneas mexicanas, pues el 30% de su flota son aviones nuevos, adquiridos después de la baja en categoría, por lo tanto, no pueden ser usados para abrir más frecuencias y rutas hacia Estados Unidos.

Además, mientras no se arreglen las deficiencias y México no recupere la Categoría 1, menciona, del aeropuerto Felipe Ángeles no podrán despegar vuelos a Estados Unidos, algo que anhela López Obrador, quien, según Loret de Mola, está desesperado por convencer al país vecino del norte que su “obra magna”, el AIFA, no es un fracaso.

Con esto en mente, López Obrador decidió militarizar la aviación civil en México, y los militares ahora tienen el mando de los dos aeropuertos y del organismo rector, con la misión de recuperar la Categoría 1.

Loret dice que esto no es sencillo, pues el periodo de adaptación de los militares a a aviación civil puede profundizar la crisis, pues son mundos diferentes. “Para que un avión comercial despegue hay detrás medio año de planeación: definir la ruta, conseguir los slots de despegue y aterrizaje, garantizar el suministro de combustible, definir qué aeronave, asignar a la tripulación, vender los boletos y a la hora de la hora, batallar para que la torre de control encuentre un espacio para que levantes vuelo”, explica.

Y dice que, en cambio, en la aviación militar la operación se puede definir de última hora, prueba de ellos son los aviones estacionados en el hangar oficial, con los pilotos listos, y cuando un avión militar pide despegar, la torre de control retira los aviones civiles que haya para darle prioridad.

SEGUIR LEYENDO: