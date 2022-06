“Que bonito se ve el gobierno de López Obrador”: Loret de Mola tundió a AMLO por secuestros de doctores en zonas rurales

Uno de los enfrentamientos más recurrentes del sexenio de AMLO es contra la prensa (Fotos: Presidencia y Cuartoscuro.)

Los enfrentamientos entre Carlos Loret de Mola y el actual presidente Andrés Manuel López Obrador no cesan, esta vez el periodista tundió al líder de la Cuarta Transformación (4T) por una nota que salió en el periódico The New York Times de Estados Unidos. En el título se lee: “Asistencia médica bajo coacción”.

“Qué bonito se ve ⁦el gobierno de @lopezobrador_ hoy en la portada del New York Times ⁦@nytimes⁩: En las zonas rurales de México, secuestran doctores y los obligan a curar a los narcos heridos”, escribió a través de un tuit, donde también adjuntó la fotografía del artículo mencionado.

En lo que se puede observar de la foto se distingue la frase: “Doctores en zonas rurales de México están siendo secuestrados y forzados a atender a miembros heridos de los cárteles de droga”.

La nota fue escrita por Steve Fisher (Foto: Twitter/ @CarlosLoret)

La nota fue escrita por el periodista Steve Fisher, el cuál también mencionó el caso de unos guardaespaldas de un jefe de banda que se encontraba herido y cómo le dijeron a un cirujano: “sálvalo o morirás”.

En el trabajo se puede apreciar una fotografía donde el autor le puso como descripción: “Soldados mexicanos patrullando en respuesta a un aumento de violencia en Jerez de García Salinas, en el estado de Zacatecas, un área disputada por cárteles de droga rivales”.

En el texto se recuperan algunas crónicas de médicos que han sobrevivido ante estas extorsiones, por ejemplo el Doctor Espinoza, el cual pidió reservar su nombre completo por miedo a represalias. El contó que un hombre armado se presentó en la puerta de su casa y le dijo que un miembro de una banda había sido gravemente herido y que necesitaba ayuda, mientras le apuntaba con un arma.

AMLO reconoció que la inseguridad y el deseo de una vida en la ciudad son los motivos por los que los médicos no quieren trabajar en las zonas rurales de México (EFE/Francisco Guasco/Archivo)

Hace unas semanas, el presidente López Obrador, reconoció que uno de los factores por los que los médicos no buscan trabajar en zonas rurales es la inseguridad, pues la violencia en diversas regiones ha ahuyentado a los trabajadores de la salud.

“Los médicos abducen inseguridad en principio, pero también no buscan estar en lugares remotos del país. Se les olvida el principal sentimiento y derecho de los pacientes a ser atendidos estén donde estén”, comentó.

Con lo cual estaría atribuyendo un segundo factor que es “su resistencia para atender a comunidades marginadas”; esto levantó diversas críticas ante el mandatario, pues varios médicos contradijeron lo dicho por AMLO al afirmar que su especialidad se encuentra sometida al desempleo, salarios bajos o zonas de extrema inseguridad.

Las declaraciones del mandatario tuvo diversas críticas de colegios, asociaciones y federaciones de médicos (FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM)

Al siguiente día, durante la mañanera, el presidente habló sobre el trato especial que le dará a los especialistas que busquen ir a trabajar regiones como Chiapas, Guerrero o Veracruz, AMLO prometió más ingresos y “otro tipo de consideraciones”.

A pesar de ser un tema que ha estado presente últimamente, la realidad es que es un problema que tiene años existiendo, desde hace más de una década ya se presentaban casos de médicos y trabajadores de la salud en sitios como Ciudad Juárez que exigían a las autoridades poner un alto a los secuestros, extorsiones y asesinatos de los que son víctimas, pues algunos han tenido que desplazarse en el marco de la guerra contra el narcotráfico.

Cabe destacar que continuamente el periodista Carlos Loret de Mola lanza críticas al mandatario por titulares de notas de otros periódicos extranjeros como lo es el Washington Post.

SEGUIR LEYENDO: