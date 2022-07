En búsqueda de “El Chueco”, policía municipal de Urique presentó irregularidades y fue desarmada

Decomisaron armas a la policía municipal de Urique, Chihuahua (Foto: Gobierno de Chihuahua)

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua (SSPE) decomisó más de 60 armas a la Policía Municipal de Urique, debido a que no contaban con los permisos requeridos para la portación de dicho armamento.

Dentro de las acciones que ha emprendido el gobierno de Chihuahua para el combate a la violencia en la Sierra Tarahumara, en donde destaca la búsqueda del José Noriel Portillo Gil, alias El Chueco -acusado del asesinado de dos sacerdotes jesuitas el pasado 20 de junio- las autoridades emprendieron una revisión de armas en la corporación policiaca del municipio.

Ahí, encontraron que únicamente una docena de policías contaba con el registro debido para la portación de armas, mientras que los demás no cumplían con el requisito por lo que no tenían las facultades para el manejo del arsenal.

Sólo 12 de 51 policías en Urique portarán armas (REUTERS/Stringer)

A su vez, el secretario de Seguridad Pública de la entidad, Gilberto Loya Chávez, declaró que en los operativos de búsqueda de El Chueco, quien cuenta con una orden de aprehensión a su nombre, se ha logrado detener a familiares, así como incautar propiedades, vehículos y armas. No obstante, dentro de esas armas se encontró que un alto porcentaje pertenecían a la policía municipal de Urique, por lo que fue necesario acudir a realizar una revisión.

En la inspección por parte de elementos de la SSP, además de las irregularidades que presentaron los funcionarios locales, también se encontró que más de 60 armas largas de alto calibre no cumplían con el registro, sumando a que los policías tampoco estaban habilitados para su uso.

Por ello, las armas fueron decomisadas y aseguradas, las cuales permanecerán en resguardo hasta que las autoridades de Urique puedan brindar la información que acredite su procedencia, sumado a una justificación sobre por qué sus elementos policiacos no contaban con los registros reglamentarios.

Autoridades de Chihuahua han emprendido diversos operativos para dar con "El Chueco" (REUTERS/Stringer)

Las armas de fuego resguardadas son de calibre .223 y serán resguardadas por la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), que es la autoridad encargada del registro de armas de fuego y su uso en el país; así lo confirmó Loya Chávez.

Por su parte, afirmó que pese a no existir una sanción contra el gobierno municipal por los hallazgos, mientras se realizan las investigaciones el armamento no se les devolverá. “La sanción es el retiro del armamento, nosotros ponemos las denuncias correspondientes, nosotros dotamos de armamento al municipio”, indicó el titular de Seguridad en la entidad.

Asimismo, agregó que de las investigaciones resultó que casi el 80 por ciento de los elementos efectivos de la policía no contaban con las acreditaciones, por lo que ahora sólo 12 de 51 activos portarán un arma de fuego. No obstante, declaró que aún no se han tenido conversaciones con el alcalde; empero, se mantiene pendiente de las investigaciones en curso.

En esa línea, declaró que las armas incautadas no tienen relación con el asesinato de Joaquín mora Salazar y Javier Campos Morales, el par de sacerdotes jesuitas en la región de Cerocahui en dicho municipio.

En búsqueda de "El Chueco", encontraron irregularidades en el armamento de Urique (REUTERS/Stringer)

Además, refirió que la búsqueda de José Noriel El Chueco sigue en curso, pues -declaró- están cada vez más cerca y no se detendrán hasta dar con el criminal.

Por otro lado, Roberto Javier Fierro Duarte, fiscal de la entidad, declaró que las investigaciones se han complicado porque los habitantes de Urique temen brindar cualquier información que ayude a las autoridades a dar con El Chueco. Mientras tanto, la Comisión Local de Búsqueda ofreció un monto de 400 mil pesos para quien brinde información oportuna para dar con el fugitivo; Fierro Duarte señaló que nadie se ha comunicado.

