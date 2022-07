Relación de AMLO y el embajador Ken Salazar preocupa a EEUU: The New York Times

Ken Salazar fue designado como embajador de Estados Unidos en México con la finalidad de congeniar con Andrés Manuel López Obrador (Foto: EFE/Sáshenka Gutiérrez)

Con su característico sombrero vaquero y con una amplia carrera política Ken Salazar fue el funcionario elegido para ser el embajador de Estados Unidos en México. ¿Su misión? Velar por los intereses del país norteamericano y ser ese esencial vínculo entre los gobiernos de ambas naciones. No obstante, a cuatro años de la llegada a la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, miembros de la administración de Joe Biden han expresado su preocupación sobre el desempeño que ha tenido el diplomático.

Dicha inquietud en funcionarios estadounidenses ha surgido a partir de múltiples declaraciones que Ken Salazar ha realizado sobre México y Andrés Manuel López Obrador, mismas en donde ha dejado entrever la cercanía que mantiene con el mandatario tabasqueño, la cual ha estructurado incluso a partir de contradicciones hacia su propio gobierno.

Y es que cuando asumió el cargo en 2021, la Casa Blanca le encomendó a Ken Salazar priorizar la construcción de una relación sólida con el presidente de México para que la agenda del gobierno estadounidense pudiera avanzar en temas que involucran a ambos países vecinos.

El embajador de EEUU tiene como misión representar los intereses de Estados Unidos en temas que involucran ambas naciones (Foto: Gobierno de México)

En un reciente artículo publicado por el medio The New York Times se expuso que uno de los principales temas que Ken Salazar tenía como objetivo abordar con el Gobierno de México es la migración pues, en ese sentido, Andrés Manuel López Obrador tiene una gran influencia sobre Joe Biden y su presidencia.

Para funcionarios del gobierno estadounidense era de vital importancia preservar la cooperación de México y evitar conflictos con un mandatario “voluble” que tiene el poder de dañar el futuro político de Joe Biden al negarse a controlar el flujo migratorio.

No obstante, actualmente existe una latente preocupación entre miembros de la administración estadounidense al considerar que Ken Salazar pudo haber comprometido los intereses del país norteamericano en el proceso de ganar la simpatía de Andrés Manuel López Obrador, situación que no ha aprovechado para adquirir políticas públicas entre ambas naciones cuando más las necesita Joe Biden.

Las veces que Ken Salazar contradijo al Gobierno de Estados Unidos

El embajador de Estados Unidos en México contradijo en múltiples ocasiones la postura del gobierno estadounidense al que representa (FOTO: PRESIDENCIA/CUARTOSCURO.COM)

Pese a que el objetivo de Ken Salazar en México es representar los intereses y posturas de Estados Unidos respecto a temas de coyuntura para ambos países, en más de una ocasión el diplomático ha emitido declaraciones en las que se percibe una inclinación favorable no al gobierno estadounidense sino al mismo presidente Andrés Manuel López Obrador.

De acuerdo con The New York Times, el embajador ha repetido las afirmaciones desacreditadas de una elección robada utilizada por el presidente mexicano para alimentar la desconfianza en la democracia en el país; del mismo modo, cuestionó la integridad de una organización anticorrupción sin fines de lucro financiada por Estados Unidos que se había enfrentado al mandatario tabasqueño.

Adicionalmente, Ken Salazar causó gran polémica al presuntamente pronunciarse a favor de la Reforma Eléctrica de Andrés Manuel López Obrador, aún y cuando el gobierno de Estados Unidos se opuso tajantemente a la iniciativa. Asimismo, el máximo representante diplomático del país norteamericano en México ha permanecido en silencio mientras el mandatario tabasqueño continúa atacando a periodistas.

Bajo ese tenor, funcionarios y analistas del gobierno de Joe Biden han cuestionado si el enfoque suave de la administración que ha manejado Ken Salazar realmente está funcionando o si únicamente está envalentonando a Andrés Manuel López Obrador mientras desafía a la influencia estadounidense y debilita las salvaguardias democráticas.

El papel de Ken Salazar en la polémica de la Cumbre de las Américas

La postura de Joe Biden fue cuestionada nivel internacional después de que AMLO se negara a asistir a la Cumbre de las Américas (Foto: Archivo)

La relación entre Joe Biden y Andrés Manuel López Obrador ha sido tensa desde que el mandatario tabasqueño tardó en reconocer el triunfo electoral del demócrata, sin embargo, fue durante la Cumbre de las Américas de este 2022 en donde las diferencias entre ambos mandatarios cobraron gran relevancia.

Semanas antes a que el evento internacional se llevara a cabo en la ciudad de Los Ángeles, el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró que no asistiría a la Cumbre de las Américas si el gobierno estadounidense se negaba a invitar a las dictaduras de Cuba, Venezuela y Nicaragua.

Estados Unidos se negó rotundamente a ceder ante la demanda del mandatario tabasqueño y pese a que en más de una ocasión Ken Salazar intervino y trató de convencer al presidente de México, fue el canciller Marcelo Ebrard quien terminó por representar al país en el reconocido evento.

Dicha situación fue calificada por un garrafal fallo de Ken Salazar y la decisión de Andrés Manuel López Obrador de no asistir a la Cumbre de las Américas se consideró como una acción que avergonzó a Joe Biden en un escenario internacional de acuerdo con lo expuesto por The New York Times.

Pese a la incertidumbre que el actuar del diplomático ha generado entre funcionarios del gobierno estadounidense, la administración de Joe Biden respalda públicamente a Ken Salazar.

Fue Juan González, principal asesor del presidente de Estados Unidos para América Latina, quien declaró que aunque Ken Salazar ha sido severamente criticado por involucrarse muy activamente con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, todo lo ha realizado para tratar de promover los intereses de Estados Unidos.

SEGUIR LEYENDO: