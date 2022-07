“Supervisar no es ir de pasajera”: las críticas y memes que lanzaron a Claudia Sheinbaum por viajar en el Metro

Claudia Sheinbaum acudió a supervisar el funcionamiento de la Línea 12 del Metro. (Foto: Twitter: @Claudiashein)

Internautas arremetieron contra Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), tras documentar su viaje por la Línea 2 del Metro que un día antes quedó momentáneamente inhabilitada por una explosión en el tramo entre Xola y Villa de Cortés.

Y es que, cabe recordar, este sería el tercer incidente en las últimas semanas que ha afectado la movilidad ciudadana, siendo el primero un incendio en la Línea 9 y el segundo la caída de un letrero en la estación Chabacano.

Ante ello, la mandataria acudió la mañana de este 5 de julio a la ruta azul para “supervisar personalmente” el funcionamiento; acto que dio a conocer en un video, donde se le observa abordar a los vagones, caminar en los transbordes, entre otras acciones.

No obstante, twitteros se lanzaron contra la funcionaria, al detectar inconsistencias que quitaban veracidad al trayecto, tales como la poca afluencia - la cual permitió a algunos usuarios insinuar que el escenario habría sido planeado para que el transporte y Sheinbaum se “vieran bien”.

“Me extraña que justo hoy que sube la corcholata favorita, no hay casi pasajeros”, “¿Por qué cada que va a ‘supervisar’ mágicamente nunca hay personas esperando?”, “¿Será un montaje?”, “No avise que va a subir porque harán lo que sea para que esté limpio y sin vendedores”, fueron algunos de los cuestionamientos.

La FGCDMX inició una carpeta de investigación por la explosión en un tramo de la Línea 2.

Otro aspecto que también mereció varias críticas fue la manera en cómo Sheinbaum habría realizado la mencionada supervisión. Esto, según internautas, debido a que “sólo caminó por los pasillos” sin revisar a profundidad las instalaciones.

Ante ello, exigieron a la mandataria a tomarse con seriedad el asunto y “dejar de posar para la foto”, de lo contrario, mencionaron, sólo apreciaría “una seguridad y realidad falsa” del transporte más concurrido de la CDMX.

“Así que chiste”, “Si cree que subiéndose para la foto es supervisar su funcionamiento, no esperemos que las cosas mejoren”, “Supervisar no es sólo ir como simple pasajera. Sea más seria en la encomienda”, “Se llama mantenimiento lo que falta y ese no se supervisa en los vagones”, replicaron otros más.

“Desde 2018-2019 veíamos sus fotos cuando viajaba en el metro a su oficina. Creíamos que era muy responsable en su trabajo, pero los recientes incidentes nos dicen que solo es una pose”.

Por supuesto, entre las críticas no faltaron quienes recurrieron a memes o fotomontajes para hacer burla de la mandataria capitalina.

Claudia Sheinbaum supervisó avances de la Línea 12

En la tarde del 5 de julio, mismo día en que hizo su recorrido, Sheinbaum Pardo también acudió a supervisar los avances de reconstrucción de la Línea 12, colapsada en mayo del 2021.

Cabe recordar que la también llamada “línea dorada” lleva más de un año sin brindar servicio; periodo en el cual ningún funcionario ha sido juzgado por el accidente que cobró la vida de 26 personas y dejó a miles de habitantes de la zona oriente desconectados.

Fue con ese tenor, que la Jefa de Gobierno - en su cuenta de Twitter - se volvió a comprometer con las y los residentes de Tláhuac e Iztapalapa, las alcaldías más afectadas, a “entregar una Línea segura lo más pronto posible.”

