Aurora Reyes, primera muralista mexicana: “Soy completamente primitiva y salvaje. Amo por encima de todo la libertad”

Una pionera llevó temas sociales y de género a los muros, transformando la visión del arte en México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A pesar de una enorme trayectoria como muralista y de haber trabajado a la par de grandes figuras como Diego Rivera y José Clemente Orozco, no muchos reconocen el nombre de Aurora Reyes, mujer que es reconocida como la primera muralista mexicana.

Aurora Reyes Flores (1908-1985), originaria de Hidalgo del Parral, Chihuahua, fue pintora, poeta, maestra y una de las voces más destacadas del arte social en México.

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Su obra marcó un precedente al dar visibilidad a las mujeres dentro del muralismo, un movimiento dominado por hombres como Diego Rivera y José Clemente Orozco.

Aurora Reyes, primera muralista mexicana, transformó el arte nacional al abordar temas sociales y de género en sus obras.

Cómo Aurora Reyes cambió la historia cultural de México

La importancia de Aurora Reyes para la cultura mexicana radica en su capacidad para plasmar temas sociales, educativos y de género en sus murales, dibujos y poemas.

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Sus obras reflejan la vida cotidiana, la lucha por la educación, la defensa de los derechos laborales y la participación activa de la mujer en la historia y la cultura nacional.

Como feminista, Reyes fue pionera en incorporar la perspectiva de género en el arte monumental mexicano.

Militó en el Partido Comunista Mexicano, fundó la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios y defendió el derecho de las mujeres a votar y ocupar cargos públicos.

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En su mural “Atentado a las maestras rurales” (1936) denunció la violencia contra las docentes y posicionó a la mujer como protagonista de los procesos históricos.

Además, impulsó la creación de guarderías para las trabajadoras del magisterio y exigió mejores condiciones laborales para las mujeres.

Aurora Reyes abrió camino a las mujeres en el muralismo y el activismo, y su legado sigue vigente como referente cultural y símbolo de la lucha feminista en México.

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Aurora Reyes pintando el mural “Los Maestros en los Movimientos Sociales de la Patria”, 1962 / Crédito: Colección Héctor y Ernesto Godoy Lagunes

Lista de las obras más famosas de Aurora Reyes y donde se encuentran

Aquí tienes una lista de las obras más famosas de Aurora Reyes y su ubicación:

1. Atentado a las maestras rurales (1936)

Ubicación: Centro Escolar Revolución, Ciudad de México

2. Trayectoria de la cultura en México (1962)

Ubicación: Auditorio 15 de mayo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Belisario Domínguez 32, Centro Histórico, Ciudad de México

3. Presencia del maestro en los movimientos históricos de la patria (1963-1972)

Ubicación: Auditorio 15 de mayo del SNTE, Belisario Domínguez 32, Centro Histórico, Ciudad de México

4. Espacio, objetivo futuro (1972)

Ubicación: Auditorio 15 de mayo del SNTE, Belisario Domínguez 32, Centro Histórico, Ciudad de México

5. Constructores de la cultura nacional (1972)

Ubicación: Auditorio 15 de mayo del SNTE, Belisario Domínguez 32, Centro Histórico, Ciudad de México

6. El primer encuentro (1978)

Ubicación: Centro Médico Nacional Siglo XXI, Ciudad de México

Estas obras reflejan la visión social, educativa y feminista de Aurora Reyes, y la mayoría se encuentran en espacios públicos y sindicales de la Ciudad de México.

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