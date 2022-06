AMLO volvió a llamar “hitleriano” a Carlos Alazraki pese al llamado de la comunidad judía

Fotos: Cuartoscuro

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) volvió a afirmar que el publicista Carlos Alazraki posee un “pensamiento hitleriano”, pese a que este pertenezca a la comunidad judía.

Durante su conferencia de prensa de este 30 de junio, López Obrador señaló que el publicista “es seguidor del pensamiento de Hitler”, pues comparó una serie de declaraciones que Alazraki lanzó durante una conversación que sostuvo con Roberto Madrazo, ex gobernador de Tabasco, con la teoría de Joseph Goebbles, una de las personas más cercanas a Adolf Htiler.

“Yo respeto mucho a la comunidad judía (…) Tengo muy buenos amigos en la comunidad judía; Marcos Shabot, lo conozco desde hace 20 años. Son excepcionales, constructores, gente de trabajo, gente buena, pero eso no quiere decir que toda la comunidad tenga una especie de patente de corso para poder dañar un movimiento de transformación nada más por sus ideales, su pensamiento, su conservadurismo y, repito, su hitlerismo”, comentó el tabasqueño.

Carlos Alazraki durante una entrevista con Roberto Madrazo (Foto: Atypical TEVE)

Para argumentar sus declaraciones, el mandatario mexicano compartió un video del canal de YouTube que es propiedad de Alazraki y en donde han participado diversas personalidades de la esfera política del país como Javier Lozano, ex secretario del Trabajo y Prevención Social (STPS); Felipe Calderón , ex presidente de México; Diego Fernández de Cevallos, ex candidato a la presidencia por el PAN; Sandra Cuevas, alcaldesa de la Cuauhtémoc; entre otros.

En el material audiovisual se muestra a Roberto Madrazo y al publicista hablado sobre el papel que tiene que tomar los partidos de oposición para frenar a la autodenominada Cuarta Transformación (4T) en los procesos electorales.

“Como no me contrató nadie lo puedo decir con tranquilidad, yo tenía la solución, esta campaña no se gana con publicidad, se gana con propaganda y mientras más mentiras des contra Morena mejor te va”, fueron las palabras que Alazraki pronunció frente al ex gobernador de Tabasco

