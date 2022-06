“Estoy en espera de la vacuna desde hace 3 horas”: padres de familia reportaron inconformidad en CDMX

Vacunación inició en CDMX. (Foto: Reuters)

A raíz de la pandemia de COVID-19, que sigue afectando a millones de personas a nivel mundial, en México se mantiene la jornada nacional de vacunación por etapas. Sin embargo, en la Ciudad de México comenzaron las inconformidades en algunas alcaldías por la falta de vacuna para menores de 11 años.

Este jueves algunos padres de familia denunciaron el problema que han esperado por más de tres horas para que sus hijos reciban la dosis correspondiente, pero hasta pasadas las 11:00 horas, no se había resuelto.

“Estoy en el centro de salud lll “dr. Castro Villagrana” en Tlalpan, en espera del lote de vacunas desde hace tres horas y seguimos en espera , así que dónde están esas unidades ?”, relató una usuaria a través de redes sociales.

De acuerdo con los capitalinos, el problema persiste en diversas alcaldías, tales como Iztapalapa, Gustavo A. Madero, y más.

Menores reciben vacuna en CDMX. (Foto: EFE/José Méndez)

“Muy mala organización con las vacunaciones de menores, no cumplen con la demanda en Iztapalapa tenemos más de 4 horas esperando a que llegue la vacuna, ya que dicen que no hay”; “Hoy acudí a dos de las unidades para vacunar a mi hija y me comentan en las dos que no llegó el biológico..... Y hoy es el día que le tocaba según el calendario”; “Dejen de engañar y decir mentiras, solo repartieron 150 fichas no hay vacunas”, fueron algunas de las inconformidades.

Y es que de acuerdo con el gobierno que preside Claudia Sheinbaum, la causa de la falta de aplicaciones a los niños se debe a que en los últimos días han recibido una demanda inusual de vacunación para los niños de 11 años.

Dosis niños. (Foto: Twitter)

Además, la Secretaría de Salud de la CDMX solicitó a las personas de otras entidades del país, “esperar a las jornadas respectivas en su municipios”.

Incluso, el gobierno de la Ciudad informó hoy que con el propósito de atender la alta demanda que se ha registrado en los últimos días, en todas las sedes de las 16 alcaldías que hay, se incrementó a 55 el número de unidades vacunadoras.

El proceso de vacunación será en niños de 5 a 11 años. (Foto: EFE)

Será necesario recordar también que, a pesar de que hace unos días se anunció el inicio de vacunación para niños de entre 5 y 11 años de edad, el proceso se realizará por semana, es decir, comenzarán por los más grandes (11 años) y concluirán con los más pequeños.

Según la SSa, el proceso de vacunación será por etapas, debido a que hay un registro de al menos 800 mil niños en este rango de edad, mismos que deberán recibir la vacuna Pfizer.

Esta semana arrancó la aplicación de dosis solo para menores de 11 años y aquellos niños de 10 que cumplen 11 años antes del 31 de diciembre de 2022.

Para recibir la vacuna Pfizer, los padres de familia o tutores deberán llevar a sus hijos conforme al calendario de vacunación, el cual se rige por la letra del primer apellido.

Este jueves tocó el turno a las letras: N, Ñ, O, P, Q, R. Mientras que mañana concluirá la colocación de dosis con las letras: : S, T, U, V, W, X, Y, Z (y los que no pudieron asistir en el día que les correspondía).

Por su parte, Eduardo Clark, encargado de Tecnología en la Ciudad de México, pidió disculpas por los inconvenientes y reiteró que la vacuna estará garantizada para todos los niños.

“Acabamos de recibir vacunas adicionales y estamos comenzando a resurtir las unidades donde faltan. Está garantizada la vacuna y esperamos que todo esté normalizado entre 11 y 13 horas”, expresó.

El sábado pasado se recibieron alrededor de 96 mil dosis pediátricas de la vacuna Pfizer, por lo esperan restablecer el proceso en breve.

