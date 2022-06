Ciberacoso contra hijo de AMLO “fue una estrategia coordinada”, aseguró laboratorio digital de la UNAM

Andrés Manuel López Obrador acompañado por su esposa Beatriz Gutiérrez Müller y su hijo Jesús Ernesto durante su campaña en 2018. FOTO: SAÚL LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM

Jesús Ernesto, hijo menor del presidente Andrés Manuel López Obrador, fue objeto de múltiples ataques y críticas en redes sociales el pasado 24 de junio, pues múltiples usuarios hicieron burlas por su aspecto físico tras la publicación de una foto en la que el joven aparece con el titular del Ejecutivo Federal.

Al respecto, Tlatelolco Lab realizó un estudio que permitió concluir que el ciberacoso hacia el hijo del presidente fue parte de una estrategia coordinada para difundir memes y mensajes ofensivos en contra del menor de edad.

Tlatelolco Lab es un grupo interdisciplinario “comprometido con la investigación y la defensa de la democracia”, de acuerdo con su sitio oficial. En él colaboran especialistas en ciencias sociales, humanidades, ciencia de sistemas y análisis de datos para abordar temas relevantes en el debate público.

Como parte de su estudio, compartido en las redes sociales del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad (PUEDJS) de la UNAM, Tlatelolco Lab encontró que los hashtags más utilizados para atacar a Jesús Ernesto fueron #RotoFlan, #ChocoflanAhumado y #JesusErnesto.

Gráfica de comportamiento de hashtags del estudio realizado por Tlatelolco Lab (Imagen: Twitter/@PUEDJSUNAM)

Por otro lado, el análisis de datos realizado por el laboratorio digital arrojó que el tipo de publicación más frecuente durante el ataque fue el retweet, lo cual refleja que “la actividad principal fue la de amplificación de contenido: repetir las ideas e imágenes, ya que el acoso es un comportamiento repetitivo que busca atemorizar y humillar”.

Además, se identificó que los hashtags y comentarios utilizados para burlarse del hijo de AMLO estuvieron acompañados de una “narconarrativa” que pretendía vincular al gobierno morenista con el narcotráfico. “Esto sugiere que el objetivo no sólo fue acosar al menor, sino generar una estrategia de ataque político”, sentenciaron los especialistas de la UNAM.

Las cuentas que atacaron a Jesús Ernesto también difundieron una narrativa de vinculación a Morena con el narcotráfico. (Imagen: Twitter/@PUEDJSUNAM)

Respecto a la articulación entre ambos temas, Tlatelolco Lab informó que ubicaron cerca de mil 800 cuentas de Twitter que se dedicaron a realizar tanto publicaciones de ataque hacia Jesús Ernesto como aquellas en las que vinculaban al gobierno federal con el narcotráfico con hashtags como #MorenaNarcopartido y #NarcoPresidente.

Sumado a ello, el estudio reveló que se identificaron al menos 50 cuentas que realizaron ráfagas de retweets con el objetivo de posicionar el hashtag #Rotoflan, algunas de las cuales hicieron más de 100 retweets en menos de un minuto. Esto, según el grupo de la UNAM, es un “comportamiento anómalo (que) sugiere la existencia de una estrategia de amplificación y manipulación de tráfico”.

Por si fuera poco, se logró determinar que las cuentas más activas durante el ciberacoso hacia Jesús Ernesto interactuaron de manera organizada y coordinada en una comunidad para amplificar sus narrativas de ataque, lo que demuestra que, además de la manipulación de tráfico en la red social, “el acoso y su uso político fue orquestado”.

Imagen: Twitter/@PUEDJSUNAM

Como suele ocurrir en este tipo de campañas de ciberacoso, la mayoría de las cuentas que participaron en el ataque a Jesús Ernesto lo hicieron desde el anonimato.

Al hablar de las razones u objetivos de estas estrategias de ciberacoso, Tlatelolco Lab aseguró que responden, por lo general, a la intención de crear conflictos en las plataformas digitales.

“La presencia de este tipo de estrategias coordinadas con cuentas con comportamientos anómalos para la amplificación sistemática de narrativas de ataque y acoso buscan posicionar temas en la conversación de manera artificial y generar conflicto en las redes sociodigitales”, aseguraron en la publicación en la que compartieron su análisis.

Imagen: Twitter/@PUEDJSUNAM

Concretamente, tras el análisis y el cruce de datos, el grupo de especialistas concluyó que esta estrategia de ciberacoso no sólo vulneró y atentó contra la imagen e integridad de Jesús Ernesto, sino que pretendió convertirlo en un medio para atacar a Andrés Manuel López Obrador.

Bajo esta misma narrativa, Tlatelolco Lab expresó su rechazo hacia este tipo de conductas y acciones de odio coordinadas en las redes sociales y pronunció su postura a favor del combate a la violencia en los entornos digitales.

“Las agresiones en redes impactan en la vida de las personas. Por ello, nos pronunciamos a favor de una vida libre de violencia y por entornos digitales seguros para todxs, especialmente para las infancias”, expresaron en su cuenta de Twitter.

Militantes de la 4T defendieron a Jesús Ernesto

Tras la proliferación de comentarios y mensajes que buscaban burlarse del físico de Jesús Ernesto, múltiples figuras de la política mexicana, principalmente militantes de Morena, se pronunciaron al respecto y calificaron las mofas hacia el menor como actos de discriminación, clasismo y bajeza.

Primeramente, el propio presidente López Obrador salió en defensa de su hijo y aseguró que los ataques, provenientes del bloque opositor, derivaron de la desesperación por lanzar críticas hacia el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

“Mi pobre hijo que lo amo, Jesús, está excedido de peso, ya saben, (por) la adolescencia. Y con saña lo atacan. Esa es una cobardía. El problema es conmigo, no con él. Hasta en las verdaderas mafias se respeta a la familia”, expresó López Obrador.

AMLO / Mañanera

Adicionalmente, declaró: “Yo lo entiendo. Es su grado de desesperación porque no pueden. ¿Y por qué no pueden? Porque ellos no tienen amor por el pueblo”.

Bajo esta misma narrativa, en Twitter comenzaron a circular mensajes en defensa de Jesús Ernesto con el hashtag #ConLosNiñosNo, así como múltiples reproches hacia las personas que se burlaron del físico del menor de edad.

Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, por ejemplo, externó que “Jesús Ernesto es un adolescente sensible y lleno de vida. El odio en su contra es bajeza y discriminación. Cobardía pura. No prevalecerán. Cariño y solidaridad con Jesús Ernesto #ConLosNiñosNo”.

Por otro lado, Citlali Hernández, secretaria general de Morena, escribió en su cuenta de Twitter que “como no tienen ideas, nos confrontan con su odio. El debate es parte de la democracia, la discriminación es de personas mezquinas sin ideas para debatir. En mi caso, métanse con mi físico si no tienen + que decir, pero dejen en paz a Jesús Ernesto; #ConLosNiñosNo, con ninguno”.

La bancada del partido guinda en el Senado de la República también emitió un pronunciamiento para condenar las agresiones en contra de Jesús Ernesto. A través de su cuenta de Twitter hicieron público un comunicado con el cual externaron su inconformidad respecto a la situación.

En el mensaje, recordaron que atentar contra la dignidad de un menor de edad es un acto ilegal y se contrapone a lo estipulado en la Constitución Mexicana, en la que se contempla la protección de datos personales e imágenes de cualquier persona como un derecho humano.

“Estos actos sólo exhiben la bajeza y la ruindad humana en la que operan la oposición y el conservadurismo, llamando permanentemente al odio, división y discriminación”, aseguraron las y los senadores de Morena.

De acuerdo con datos compartidos por UNICEF México, los principales usuarios de internet en el país son jóvenes y adolescentes, pues se estima que entre 80 y 94% de la población entre 12 y 17 años tiene acceso a internet o a una computadora.

Sin embargo, la información más reciente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) indica que entre octubre de 2019 y noviembre de 2020, 21% de la población de 12 años y más usuaria de internet fue víctima de ciberacoso.

Para las mujeres víctimas de estas actividades, la situación más frecuente fueron las insinuaciones o propuestas sexuales (35.9%), mientras que en el caso de los hombres fue el contacto mediante identidades falsas (37.1%)

