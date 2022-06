Fiscalía de CDMX recuperó 12 departamentos invadidos de manera ilegal en la GAM

Imagen del operativo en la U.H. Vasco de Quiroga, en la GAM (Foto: Fiscalía de CDMX)

Luego de cinco años, autoridades de la Ciudad de México lograron recuperar doce departamentos que estaban presuntamente invadidos en la alcaldía Gustavo A. Madero (GAM).

A través de una tarjeta informativa, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) detalló que el operativo se realizó de manera conjunta con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) en la unidad habitacional “Vasco de Quiroga”, ubicada en avenida Eduardo Molina, colonia Vasco de Quiroga.

Durante el resguardo de los inmuebles no se registró ningún enfrentamiento, ya que no se encontró a nadie en sus interiores, y por lo tanto, no hubo ninguna persona detenida.

No se encontró a ninguna persona dentro de los departamentos (Foto: Fiscalía de CDMX)

De acuerdo con denuncias realizadas entre 2017 y 2021 en la Fiscalía de Investigación Territorial en la GAM, y posteriormente fueron remitidas a la Fiscalía de Investigación en Delitos Ambientales y en Materia de Protección Urbana (FIDAMPU), un grupo de personas invadió ilícitamente los departamentos cuando los legítimos propietarios salían a realizar sus actividades y en otras situaciones con violencia.

Según las indagatorias, tras los despojos, fueron cambiadas las cerraduras de los departamentos, mientras los muebles y enseres que se encontraban en el interior fueron sustraídos; además de que posiblemente se realizaron falsas compraventas o arrendamientos de dichas viviendas.

Por lo anterior, el agente del Ministerio Público inició las indagatorias correspondientes por el delito de despojo y llevó a cabo actos de investigación, tales como solicitar información al Registro Público de la Propiedad y del Comercio, así como a la Secretaría de Finanzas y al Archivo General de Notarías.

Las 12 viviendas están bajo el resguardo de la Fiscalía (Foto: Fiscalía de CDMX)

Cabe mencionar que este es el segundo mayor aseguramiento por invasión de predios en la CDMX en lo que va del año, pues en febrero pasado la FGJ-CDMX recuperó 32 departamentos ubicados en la Unidad Habitacional Fuerte de Loreto, en la alcaldía Iztapalapa, que habían sido invadidos entre el 2017 y el 2021.

En un mensaje a medios, Ulises Lara, vocero de la Fiscalía, detalló que los inmuebles fueron ocupados de manera ilegal, por un grupo delincuencial dedicado al delito de despojo.

“Los propietarios legítimos de los departamentos acusaron ser víctimas de un grupo de personas que se dedica a invadir viviendas, en algunos casos con violencia y en otros posiblemente cambian cerraduras y retiran los muebles de los dueños reales. Como parte de las diligencias se solicitó información al Registro Público de la Propiedad y Comercio, a la Secretaría de Finanzas, así como el Archivo General de Notarías, además de solicitarse la intervención de un perito especialista en materia de cerrajería forense, con lo cual se configuró el modus operandi de un grupo delincuencial particularmente dedicado esta actividad”, explicó.

Uno de los departamentos recuperados en la Unidad Habitacional Fuerte de Loreto, en Iztapalapa (Foto: Twitter/FiscaliaCDMX)

En ese entonces, pidió a los habitantes de la ciudad que hayan sido víctimas del delito de despojo, denunciarlo ante las autoridades ministeriales.

Invasión de predios en México

Las muertes derivadas de la pandemia por Covid-19, trajeron a su vez, casas y departamentos deshabitados, los cuales los delincuentes aprovecharon para invadir o destruir la propiedad, ya que en algunas ocasiones no les interesa tanto el inmueble en sí, sino el terreno.

Si estas propiedades están intestadas o tienen problemas legales, los invasores aprovechan para crear documentos falsos que “acrediten” su estancia en ese lugar.

Vista de la fachada de departamentos despojados en la GAM (Foto: Fiscalía de CDMX)

Según datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, las entidades federativas con mayor número de denuncias del delito de despojo registradas durante 2020 fueron: Estado de México, Ciudad de México, Veracruz, Jalisco, Puebla y Guanajuato.

¿Cómo prevenirlo?

Siempre tener el inmueble amparado con títulos de propiedad ante notario.

- No dejar el inmueble en apariencia de abandono, nunca sabes quién lo puede estar vigilando.

- No dejar tramites sucesorios pendientes

- Colocar seguridad, alambres de púas, algún sistema de alarma, te alertará cuando alguien intente entrar.

- Proteger puertas y ventanas.

- Visitarla, mantenerla limpia, prender luces y mantener contacto con los vecinos.

- Denuncia al 911 o llamando al 089 de la Secretaría de Seguridad Ciudadana





