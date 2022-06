“Deje de abusar del poder”: Kenia López Rabadán se lanzó contra AMLO por violencia en México

Kenia López Rabadán arremetió en contra del presidente López Obrador por el aumento de la violencia (Foto: Senadores del PAN)

La senadora por el Partido Acción Nacional (PAN), Kenia López Rabadán, arremetió en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) por el aumento de la violencia que vive el país.

A través de su cuenta oficial de Twitter, la legisladora del blanquiazul denunció que el mandatario federal se la pasa agrediendo a los integrantes de la oposición en sus conferencias de prensas matutinas, en lugar de “corregir el tiradero” que dejó su llamada Cuarta Transformación (4T).

En el mensaje, López Rabadán exigió al jefe del Ejecutivo dejar de “abusar del poder”, ya que, argumentó, durante la administración de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) incrementó la violencia.

“Señor López Obrador: ¡DEJE DE ABUSAR DEL PODER! Tiene a México ensangrentado, en una violencia nunca antes vivida. Y en lugar de corregir su tiradero, lo que hace es agredir a Carlos Alazraki. Pero no nos va a detener, ¡vamos a trabajar para que Morena se vaya en 2024!”

Ante su publicación, las reacciones de los internautas no se hicieron esperar, pues varios usuarios mostraron su apoyo a la legisladora de Acción Nacional sobre el mal manejo de las autoridades ante la inseguridad.

“Por favor hagamos algo todos, el país no puede seguir así”, “AMLO sólo sabe destruir, pero ustedes cuentan con nuestro apoyo”, “¡Estamos con ustedes! ¡Ánimo!” y “Te apoyamos Kenia, juntos con la sociedad lo vamos a lograr”, fueron algunas de las respuestas.

Al igual que Kenia López Rabadán, varios personajes de la oposición han mostrado su desacuerdo con la estrategia del presidente López Obrador para enfrentar la violencia en el país.

Tal fue el caso del coordinador de la bancada panista en el Senado de la República, Julen Rementería del Puerto, quien en sesión ordinaria de la Comisión Permanente, declaró que México se encuentra en un estado de ingobernabilidad.

“Mentira que la están corrigiendo, mentira que ahora es mejor que lo que era, ojalá eso fuera, en todos los ámbitos podemos hablar de cosas que no están bien, que no hay verdaderamente logros, ojalá fuera al revés, todos quisiéramos que a este país le fuera mejor, pero en economía, en salud, en seguridad, tenemos tareas pendientes, enormes de resolver”, señaló el legislador.

Y es que de acuerdo con el coordinador del blanquiazul, a cuatro años del gobierno morenista van 99 mil 784 homicidios violentos, “contra lo que se tenía hace dos sexenios”, que eran 48 mil 500.

“¿En dónde está la estrategia de seguridad? Ojalá la hubiera, lo deseamos, porque yo he venido, he pasado a esta tribuna y he dicho que el tema de seguridad no debe ser nunca un asunto que se politice, porque sería una política verdaderamente mezquina”, apuntó.

Mientras que el dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Zambrano Grijalva, manifestó que en el país hay un problema extremo de inseguridad, que “hasta ahora ha cobrado la muerte de más de 121 mil personas”, por lo que exigió al mandatario federal cambiar su estrategia de seguridad.

Según expuso el líder del Sol Azteca, la solución a la crisis tiene que ser “sólo a base de un cambio de estrategia del gobierno que irresponsablemente no ha querido asumirlo, es urgente que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Isela Rodríguez, dé una explicación de los más de 121 mil homicidios que se han registrado en lo que va del sexenio”.

