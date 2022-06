PAN denunció a Sheinbaum ante el INE por actos anticipados de campaña

Las bardas se encontraron en algunos puntos de la Ciudad de México (Foto: Twitter/ @Christianvonroe)

A través de Twitter, el coordinador del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso de la Ciudad de México, Christian Von, anunció que el partido metió una denuncia en contra de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, por los actos anticipados de campaña, ésta se puntualizó que fue ante el Instituto Nacional Electoral (INE).

“En la CDMX y el país, @Claudiashein hace campaña con el dinero de los capitalinos. Denunciamos ante el @INEMexico los actos anticipados de campaña. La CDMX vive la peor crisis de su historia y ella se dedica a hacerse promoción ilegal. Exigimos que retire toda su publicidad”, comentó a través de un tuit.

Hace unos días, el diputado local por la alcaldía Benito Juárez, publicó de igual manera en Twitter unas fotografías sobre unas bardas pintadas con la leyenda “Es Claudia”, mismas que los diputados del PAN se encargaron de limpiar de blanco nuevamente.

De igual manera se señaló: “En la ciudad y en el país han aparecido bardas pintadas con la leyenda #EsClaudia. @Claudiashein rompe burdamente la ley para promocionar su imagen. Hoy diputados del @GPPANCDMX visitamos varios puntos de la CDMX para borrar esa propaganda electoral ilegal”.

De acuerdo con el diputado visitaron varios puntos de la CDMX y borraron la propaganda considerada "ilegal" (Foto: Twitter/ @Christianvonroe)

De igual manera, Gabriela Salido Magos, comentó a través de Twitter que el partido realizó denuncias en el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) contra la jefa de Gobierno, mismas que Salido Magos declaró que fueron aceptadas.

“Dijo la jefa de Gobierno que este tipo de bardas salieron por generación espontánea, como el coco que se cae de la palmera, que ella no tiene nada que ver, eso es una mentira, si esta barda no la blanquea, va a quedar como alguien que nos quiso engañar a todos”, explicó en el video publicado a través de su cuenta.

Los panistas aseguraron que este tipo de bardas se encontraron en diversos puntos de la Ciudad de México pero también en estados como Jalisco, Guerrero, Chiapas, San Luis Potosí y Guanajuato.

Sheinbaum fue recibida en Coahuila (FOTO: ALEJANDRO RODRÍGUEZ/CUARTOSCURO.COM)

Cabe destacar que hace unos días, a través de una conferencia de prensa, la jefa de Gobierno aclaró que se enteró de este tipo de propaganda a través de los medios de comunicación y no tiene nada que ver con ellas.

“Yo me enteré de la misma manera que se enteraron ustedes, por los medios de comunicación, no tenía conocimiento de que hubiera unas pintas en este sentido, así que nos deslindamos de cualquier tema porque no tenemos conocimiento de quién ha estado haciendo esta propaganda”, declaró.

Además, ante las amenazas del PAN sobre la denuncia por este tipo de publicidad, Sheinbaum señaló que se dedican a “quejarse” y que deberían hacer otra cosa. De igual manera aseveró que: “No corresponde a algo que nosotros estemos promoviendo de ninguna manera”.

Sheinbaum es una de las "corcholatas" que buscará la candidatura para 2024 (Fotos: Twitter/PartidoMorenaMX)

Algunos de los muros que los diputados del PAN cubrieron de blanco fue la barda perimetral de la Central de Abasto de Iztapalapa, similares a las que se señalaron en Iztacalco, Xochimilco y Tláhuac. Los integrantes del partido aseguraron que hay muchas bardas de esta manera en la ciudad y sobre todo en el oriente.

Otra de las bardas pintadas fue la ubicada en la avenida Lorenzo Buturini, en esquina con Diagonal 20 de noviembre en la alcaldía Cuauhtémoc; y otra ubicada en boulevard Picacho Ajusco en Tlalpan a unos metros de la entrada principal de un parque de diversiones.

