“Le miente al pueblo”: Marko Cortés condenó la “sangre derramada” en México por estrategia de AMLO

Marko Cortés criticó la estrategia de seguridad de AMLO (Foto: Cuartoscuro)

Marko Cortés, presidente reelecto del Partido Acción Nacional (PAN), condenó la estrategia de seguridad implementada por la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), esto durante la transmisión del primer aniversario de la Contramañanera, segmento conducido por Kenia López Rabadán, senadora del albiazul, donde destacó los resultados en materia de violencia durante el actual sexenio.

Este lunes 27 de junio, el contador Cortés Mendoza destacó que los recientes asesinatos de jesuitas en Chihuahua, estado gobernado por el PAN, más la constante humillación de las fuerzas armadas de México ante el crimen organizado, las 91 ejecuciones diarias, los retenes y cobros de piso, confirman que la violencia está completamente desbordada en la república.

“En Acción Nacional le exigimos al gobierno morenista que a los delincuentes se les detenga y a la gente buena se le proteja”, sentenció ante la consigna de la política de “abrazos no balazos” de López Obrador, misma que se ve derrotada ante la presencia que tienen los diferentes grupos criminales en el territorio nacional.

El presidente del PAN dijo que consultará a la militancia del partido para definir la alianza.

Respecto al contexto contemporáneo, reprochó que la administración federal parece estar centrada en la promoción de las llamadas “corcholatas” de AMLO, donde Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE); Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México; y Adán Augusto López, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), que en defender y salvaguardar a las y los mexicanos.

Bajo esta lógica, reiteró que la mala implementación de una política de seguridad ha tenido como resultado el deceso de más de 121 mil personas, además que existe un registro de 32 mil personas. Aunado a esto, se tiene el registro negativo en los atentados contra las y los periodistas, así como de los defensores de los derechos humanos.

“En Acción Nacional le exigimos a los legisladores de Morena que, en el próximo Presupuesto de Egresos de la Federación, regresen los fondos para la seguridad a estados y municipios, que piensen en las necesidades de los mexicanos y no en cumplir los caprichos presidenciales”

El presidente del PAN promovió las figuras de Kenia López Rabadán y Xóchitl Gálvez como posibles candidatas a la jefatura de gobierno

Fue así como llegó a los temas electorales, donde aseguró que la coalición Va por México, aunque no esté definida de manera electoral en el Estado de México ni en Coahuila para el 2023, está dando buenos resultados, además de que sostuvo que es una alternativa constructiva de cara a 2024, donde se renovará la presidencia de México, la jefatura de gobierno de la CDMX y ocho gubernaturas más.

Respecto al proceso electoral más cercano, el de 2023, el presidente del PAN explicó que realizará una consulta al interior de su partido, esto para definir los mejores perfiles para la renovación de gubernatura en Coahuila y EdoMex, pues aún no está definido si la coalición Va por México irá junta en dichos procesos.

Va por México está compuesto por el PRI, PAN y PRD, y en los procesos electorales de 2021 y 2022 se ha visto reducida en territorio, pues la coalición Juntos Hacemos Historia, constituida por Morena, PT y PVEM han ganado gubernaturas a la llamada oposición, con lo cual, ganar el EdoMex (entidad con más de 16 millones de habitantes), representaría un triunfo significativo para demostrar que se puede ganar a la 4T en 2024.

Los resultados en materia de seguridad fueron cuestionados por Marko Cortés (Foto: Cuartoscuro)

“Habrá que preguntarles a los panistas tanto del Estado de México como del estado de Coahuila cuál es su visión. Si ellos desean competir solos, cada uno, por la gubernatura de sus estados o desean competir en coalición”

Así que en lo concerniente al Estado de México, Marco Cortés dio dos avisos. El primero de ellos consistió en explicar que buscará conocer las preferencias de la militancia en esos estados, esto con la finalidad de poder definir si el PAN se suma a va por México en ese estado o si va en solitario; no obstante, dijo que también se ponderarán los escenarios electorales, esto para no dividir el voto de la oposición y no dejarle el camino tan fácil a Morena.

El segundo aviso fue la reiteración de Enrique Vargas como el perfil del PAN para la gubernatura del estado. Dicho anuncio también se dijo durante la transmisión de la Contramañanera: “Se harán todas las valoraciones que en Acción Nacional tengamos que hacer. Nosotros tenemos ahí a un excelente aspirante, se llama Enrique Vargas, fue alcalde de los mejores evaluados del país, el mejor evaluado del Estado de México, él gobernó Huixquilucan . Tenemos con quien competir para ir a ganar, también tenemos la conciencia de no dividir el voto opositor”.

